Màn trình diễn dưới mưa của nhóm Anh Tài khiến dân tình muốn xoá MV “thảm hoạ” ngay lập tức

Tối 1/6 vừa qua, nhóm nhạc nam được thành lập sau chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai - B.O.F gồm các thành viên Jun Phạm, BB Trần, S.T Sơn Thạch, Bùi Công Nam và Kay Trần đã tổ chức showcase với sự tham gia của hàng nghìn khán giả. Tại sự kiện nhóm đã trình diễn các bản hit như Let me feel your love tonight, Gene - Có không giữ mất đừng tìm , đặc biệt lần đầu tiên nhóm trình diễn ca khúc No Fair trước công chúng và những tiết mục cá nhân của từng thành viên.

B.O.F lần đầu tiên trình diễn No Fair trước công chúng. (Nguồn: @kindly.letmeknow)

Trái ngược hoàn toàn với những phản ứng trái chiều khi MV No Fair được ra mắt trước đó, phiên bản biểu diễn trực tiếp lại nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt từ khán giả. Nhiều người có mặt tại sự kiện không khỏi bất ngờ và thích thú, thậm chí ngay cả những người lần đầu nghe ca khúc cũng phải thừa nhận ca khúc này khi nghe bản live thì hay hơn so với xem MV gốc:

- No Fair bản live hay tuyệt vời, em mình non fan đi xem chưa từng nghe trước đây mà nó nói "bài này hay nè".

- Hát live hay hơn cả MV.

- Hay hơn MV nữa là saooooo.

- Con tui giờ thuộc lời có qua có lại mới toại lòng nhau.

- Nghe live hay hơn nhiều luôn á trời.

Nhiều khán giả đánh giá cao màn trình diễn No Fair

Phản ứng của khán giả hiện tại trái ngược hoàn toàn với lúc ca khúc No Fair được ra mắt. Được biết, No Fair là bài hát thuộc thể loại Pop - R&B pha trộn một chút chất liệu dân gian được ra mắt vào ngày 14/5 và đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều vì phần nhạc và MV bị lạc quẻ khiến khán giả cảm thấy thanh âm như “đánh nhau”, vừa hiện đại, vừa sến sến khó tả. Ngoài ra, phần lời của ca khúc cũng bị nhiều khán giả chê cưỡng ép và có phần lỗi thời so với những ca khúc hiện đang được giới trẻ yêu thích trên thị trường.

MV debut No Fair bị chê "tả tơi" của B.O.F

Tuy nhiên, chính màn trình diễn No Fair trực tiếp trước công chúng mới thật sự khiến khán giả phải “quay xe”. Khi được thể hiện trên sân khấu với sự kết hợp giữa hệ thống âm thanh chất lượng cao, hiệu ứng ánh sáng sống động và phong cách trình diễn cuốn hút của cả 5 Anh Tài, ca khúc đã được "nâng tầm" rõ rệt. Nhiều netizen còn mong muốn ekip nhóm… xoá luôn MV ra mắt trước đó để fan bớt “xấu hổ”. Bởi so với xem MV sến súa, cũ mèm thì màn trình diễn live thu hút hơn nhiều!

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, B.O.F đã bất ngờ giới thiệu ca khúc mới mang tên Bức Thư Tình . Khác với những ý kiến trái chiều từng dành cho No Fair , bài hát này ngay lập tức nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Thậm chí, sau khi thưởng thức Bức Thư Tình , không ít khán giả đã đem ca khúc này ra so sánh với màn debut No Fair và cho rằng đây mới là bài hát thực sự phù hợp với màu sắc của nhóm và cho rằng Bức Thư Tình cuốn hút và dễ cảm hơn so với sản phẩm đầu tay. Được biết, sau khi trình diễn tại Showcase Debut, B.O.F đã chính thức “thả xích” ca khúc với phiên bản audio trên các nền tảng nhạc số và YouTube.

B.O.F trình diễn ca khúc mới trước hàng nghìn khán giả

Bản audio của Bức Thư Tình chính thức được phát hành trên các nền tảng âm nhạc

Đặc biệt, toàn bộ sự kiện diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi khi cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống TP.HCM. Thế nhưng, bất chấp mưa gió, cả 5 thành viên của B.O.F vẫn cháy hết mình trên sân khấu và người hâm mộ cũng không ngại thời tiết khắc nghiệt mà vẫn ở lại cổ vũ cực nhiệt tình cho nhóm. Đây chắc hẳn sẽ là một kỷ niệm khó quên trong lòng người hâm mộ lẫn các thành viên B.O.F.