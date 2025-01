Tổng kết giải thưởng GDA 2025:

Daesang Album của năm: SEVENTEEN - Spill The Feels

Daesang Bài hát của năm: aespa - Supernova

Bonsang Digital: NewJeans, aespa, (G)I-DLE, TWS, ILLIT, IVE, DAY6, Taeyeon, BIBI, IU

Bonsang Best Album: ENHYPEN, IVE, SEVENTEEN, TXT, ZB1, Stray Kids, NCT Dream, ATEEZ, (G)I-DLE, aespa

Ngôi sao Kpop toàn cầu: ENHYPEN, IVE

Ca khúc nhạc số hay nhất: IVE - HEYA

Sự lựa chọn của fan: ENHYPEN

Nghệ sĩ solo hay nhất: (G)I-DLE - Yuqi

Tân binh của năm: NCT Wish

Nghệ sĩ nam nổi tiếng nhất: PLAVE

Nghệ sĩ nữ nổi tiếng nhất: LE SSERAFIM

Nhóm nhạc xuất sắc nhất: LE SSERAFIM

Ban nhạc xuất sắc nhất: DAY6

Tân binh của năm: ILLIT, TWS

Cosmopolitan Arist (Giải thưởng do tạp chí Cosmopolitan bầu chọn): NewJeans

Nhạc phim xuất sắc nhất: Love You with All My Heart - Crush

Next Generation: KISS OF LIFE