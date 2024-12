Một số hạng mục nổi bật của giải thưởng BBMAs 2024:

Top ATop Artist (Top Nghệ sĩ): Taylor Swift

Top New Artist (Top Nghệ sĩ mới): Chappell Roan

Top Male Artist (Top nghệ sĩ nam): Morgan Wallen

Top Female Artist (Top nghệ sĩ nữ): Taylor Swift

Top Duo/Group (Top Bộ đôi - nhóm): Fuerza Regida

Top Billboard 200 Artist (Top Nghệ sĩ 200 Billboard): Taylor Swift

Top Hot 100 Artist (Top Nghệ sĩ Hot 100): Taylor Swift

Top Hot 100 Songwriter (Top Nhạc sĩ Hot 100): Taylor Swift

Top Hot 100 Producer (Top Nhà sản xuất Hot 100): Jack Antonoff

Top Streaming Songs Artist: Taylor Swift

Top Radio Songs Artist: Taylor Swift

Top Song Sales Artist: Shaboozey

Top Billboard Global 200 Artist (Top Nghệ sĩ Billboard Toàn cầu 200): Taylor Swift

Top Billboard Global (Excl. U.S.) Artist (Top Nghệ sĩ Toàn cầu ngoài nước Mỹ): Taylor Swift

Top R&B Artist (Top Nghệ sĩ RnB): SZA

Top R&B Male Artist (Top Nghệ sĩ RnB - Nam): Tommy Richman

Top R&B Female Artist (Top Nghệ sĩ RnB - Nữ): SZA

Top R&B Touring Artist: Bruno Mars

Top Rap Artist (Top Nghệ sĩ Rap): Drake

Top Rap Male Artist (Top Nghệ sĩ Rap - Nam): Drake

Top Rap Female Artist (Top Nghệ sĩ Rap - Nữ): Doja Cat

Top Rap Touring Artist: Travis Scott

Top Country Artist (Top Nghệ sĩ nhạc đồng quê): Morgan Wallen

Top Country Male Artist (Top Nghệ sĩ nhạc đồng quê - Nam): Morgan Wallen

Top Country Female Artist (Top Nghệ sĩ nhạc đồng quê - Nữ): Beyoncé

Top Country Duo/Group (Top bộ đôi - nhóm nhạc đồng quê): The Red Clay Strays

Top Country Touring Artist: Zach Bryan

Top Global Kpop Artist (Top Nghệ sĩ Kpop Toàn cầu): Stray Kids

Top Kpop Touring Artist (Top Nghệ sĩ Tour Kpop): SEVENTEEN

Top Dance/Electronic Artist: (Top Nghệ sĩ nhạc Dance/điện tử): Charli XCX

Top Billboard 200 Album: Taylor Swift, The Tortured Poets Department

Top Kpop Album: Jung Kook, GOLDEN

Top Hot 100 Song: Teddy Swims, "Lose Control"

Top Streaming Song: Zach Bryan feat. Kacey Musgraves, "I Remember Everything"

Top Radio Song: Teddy Swims, "Lose Control"

Top Selling Song: Shaboozey "A Bar Song (Tipsy)"

Top Collaboration: Post Malone feat. Morgan Wallen "I Had Some Help"

Top Billboard Global 200 Song: Benson Boone "Beautiful Things"

Top Billboard Global (Excl. U.S.) Song: Benson Boone "Beautiful Things"

Top Global Kpop Song: Jung Kook "Standing Next to You"