Tổng hợp một số đề cử của Grammy 2025:

Record of the Year (Bản thu âm của năm)

Now and Then - The Beatles

Texas Hold 'Em' - Beyoncé

Espresso - Sabrina Carpenter

360 - Charli XCX

Birds of a Feather - Billie Eilish

Not Like Us - Kendrick Lamar

Good Luck, Babe! - Chappell Roan

Fortnight - Taylor Swift Featuring Post Malone

Album of the Year (Album của năm)

New Blue Sun - André 3000

Cowboy Carter - Beyoncé

Short n' Sweet - Sabrina Carpenter

Brat - Charli XCX

Djesse Vol. 4 - Jacob Collier

Hit Me Hard and Soft - Billie Eilish

The Rise and Fall of a Midwest Princess - Chappell Roan

The Tortured Poets Department - Taylor Swift

Song of the Year (Bài hát của năm)

A Bar Song (Tipsy) Sean Cook, Jerrel Jones, Joe Kent, Chibueze Collins Obinna, Nevin Sastry & Mark Williams, songwriters (Shaboozey)

Birds of a Feather - Billie Eilish O'Connell & Finneas, songwriters (Billie Eilish)

Die With a Smile - Dernst Emile II, James Fauntleroy, Lady Gaga, Bruno Mars & Andrew Watt, songwriters (Lady Gaga & Bruno Mars)

Fortnight - Jack Antonoff, Austin Post & Taylor Swift, songwriters (Taylor Swift Featuring Post Malone)

Good Luck, Babe! - Kayleigh Rose Amstutz, Daniel Nigro & Justin Tranter, songwriters (Chappell Roan)

Not Like Us - Kendrick Lamar, songwriter (Kendrick Lamar)

Please Please Please - Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, songwriters (Sabrina Carpenter)

Texas Hold 'Em - Brian Bates, Beyoncé, Elizabeth Lowell Boland, Megan Bülow, Nate Ferraro & Raphael Saadiq, songwriters (Beyoncé)

Best New Artist (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất)

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

Raye

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Producer of the Year - Non-Classical (Producer của năm - không cổ điển)

Alissia

Dernst "D'Mile" Emile II

Ian Fitchuk

Mustard

Daniel Nigro

Songwriter of the Year (Nhạc sĩ của năm)

Jessi Alexander

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Raye

Best Pop Solo Performance (Biểu diễn solo pop hay nhất)

Bodyguard - Beyoncé

Espresso - Sabrina Carpenter

Apple - Charli xcx

Birds of a Feather - Billie Eilish

Good Luck, Babe! - Chappell Roan

Best Pop Duo/Group Performance (Biểu diễn pop theo cặp/nhóm hay nhất)

Us - Gracie Abrams Featuring Taylor Swift

Levii's Jeans - Beyoncé Featuring Post Malone

Guess - Charli XCX & Billie Eilish

The Boy Is Mine - Ariana Grande, Brandy & Monica

Die With a Smile - Lady Gaga & Bruno Mars

Best Pop Vocal Album (Album nhạc pop hay nhất)

Short n' Sweet - Sabrina Carpenter

Hit Me Hard and Soft - Billie Eilish

Eternal Sunshine - Ariana Grande

The Rise and Fall of a Midwest Princess - Chappell Roan

The Tortured Poets Department - Taylor Swift

Best Dance Pop Recording (Bản thu âm nhạc dance pop hay nhất)

Make You Mine - Madison Beer

Von Dutch - Charli XCX

L'Amour de Ma Vie [Over Now Extended Edit] - Billie Eilish

Yes, And? - Ariana Grande

Got Me Started - Troye Sivan

Best Dance/Electronic Album (Album nhạc dance/điện tử hay nhất)

Brat - Charli XCX

Three - Four Tet

Hyperdrama - Justice

Timeless - Kaytranada

Telos - Zedd

Best Remixed Recording (Bản thu âm remix hay nhất)

Alter Ego – Kaytranada Remix - Kaytranada, remixer (Doechii Featuring JT)

A Bar Song (Tipsy) [Remix] - David Guetta, remixer (Shaboozey & David Guetta)

Espresso (Mark Ronson x FNZ Working Late Remix) - FNZ & Mark Ronson, remixers (Sabrina Carpenter)

Jah Sees Them – Amapiano Remix - Alexx Antaeus, Footsteps & MrMyish, remixers (Julian Marley & Antaeus)

Von Dutch - A.G. Cook, remixer (Charli xcx & A.G. Cook Featuring Addison Rae)

Best RnB Song (Ca khúc RnB hay nhất)

After Hours - Diovanna Frazier, Alex Goldblatt, Kehlani Parrish, Khris Riddick-Tynes & Daniel Upchurch, songwriters (Kehlani)

Burning - Ronald Banful & Temilade Openiyi, songwriters (Tems)

Here We Go (Uh Oh) - Sara Diamond, Sydney Floyd, Marisela Jackson, Courtney Jones, Carl McCormick & Kelvin Wooten, songwriters (Coco Jones)

Ruined Me - Jeff Gitelman, Priscilla Renea & Kevin Theodore, songwriters (Muni Long)

Saturn - Rob Bisel, Carter Lang, Solána Rowe, Jared Solomon & Scott Zhang, songwriters (SZA)

Best RnB Album (Album RnB hay nhất)

11:11 (Deluxe) - Chris Brown

Vantablack - Lalah Hathaway

Revenge - Muni Long

Algorithm - Lucky Daye

Coming Home - Usher

Best Rap Performance (Màn trình diễn rap hay nhất)

Enough (Miami) - Cardi B

When the Sun Shines Again - Common & Pete Rock Featuring Posdnuos

Nissan Altima - Doechii

Houdini - Eminem

Like That - Future & Metro Boomin Featuring Kendrick Lamar

Yeah Glo! - GloRilla

Not Like Us - Kendrick Lamar

Best Rap Album (Album rap hay nhất)

Might Delete Later - J. Cole

The Auditorium, Vol. 1 - Common & Pete Rock

Alligator Bites Never Heal - Doechii

The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce) - Eminem

We Don't Trust You - Future & Metro Boomin

Best Rap Song (Bản rap hay nhất)

Asteroids - Marlanna Evans, songwriter (Rapsody Featuring Hit-Boy)

Carnival - Jordan Carter, Raul Cubina, Grant Dickinson, Samuel Lindley, Nasir Pemberton, Dimitri Roger, Ty Dolla $ign, Kanye West & Mark Carl Stolinski Williams, songwriters (¥$ (Kanye West & Ty Dolla $Ign) Featuring Rich The Kid & Playboi Carti)

Like That - Kendrick Lamar Duckworth, Kobe "BbyKobe" Hood, Leland Wayne & Nayvadius Wilburn, songwriters (Future & Metro Boomin Featuring Kendrick Lamar)

Not Like Us - Kendrick Lamar, songwriter (Kendrick Lamar)

Yeah Glo! - Ronnie Jackson, Jaucquez Lowe, Timothy McKibbins, Kevin Andre Price, Julius Rivera III & Gloria Woods, songwriters (GloRilla)

Best Music Video (MV hay nhất)

Tailor Swif - A$AP Rocky

Vania Heymann & Gal Muggia, video directors

360 - Charli XCX

Aidan Zamiri, video director; Jami Arceo & Evan Thicke, video producers

Houdini - Eminem

Rich Lee, video director; Kathy Angstadt, Lisa Arianna & Justin Diener, video producers

Not Like Us - Kendrick Lamar

Dave Free & Kendrick Lamar, video directors; Jack Begert, Sam Canter & Jamie Rabineau, video producers

Fortnight - Taylor Swift Featuring Post Malone

Taylor Swift, video director; Jil Hardin, video producer

Best Music Film (Phim âm nhạc hay nhất)

American Symphony - Jon Batiste

Matthew Heineman, video director; Lauren Domino, Matthew Heineman & Joedan Okun, video producers

June - (June Carter Cash)

Kristen Vaurio, video director; Josh Matas, Sarah Olson, Jason Owen, Mary Robertson & Kristen Vaurio, video producers

Kings From Queens - Run DMC

Kirk Fraser, video director; William H. Masterson III, video producer

Stevie Van Zandt: Disciple - Steven Van Zandt

Bill Teck, video director; Robert Cotto, David Fisher & Bill Teck, video producers

The Greatest Night In Pop - (Various Artists)

Bao Nguyen, video director; Bruce Eskowitz, George Hencken, Larry Klein, Julia Nottingham, Lionel Richie & Harriet Sternberg, video producers