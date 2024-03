Chỉ với 1 bài hát: Nữ nghệ sĩ Gen Z thắng 2 giải quan trọng của Grammy và Oscar, người gần nhất làm được là Celine Dion!

Lễ trao giải Oscar lần thứ 96 - giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh - vừa khép lại sáng nay (11/3, theo giờ Việt Nam). Và tại sân khấu Oscar 2024, Billie Eilish đã xuất sắc mang về một tượng vàng Oscar nữa cho sự nghiệp khi ca khúc What Was I Made For? (nhạc phim Barbie) được vinh danh ở hạng mục "Ca khúc gốc xuất sắc nhất". Người giới thiệu và trao giải thưởng này cho Billie Eilish không ai khác ngoài Ariana Grande.

Đây là giải Oscar thứ 2 trong sự nghiệp của Billie Eilish. Trước đó, ca khúc No Time To Die (nhạc phim James Bond phần cùng tên) cũng xuất sắc chiến thắng cùng hạng mục tại Oscar lần thứ 94 (2022). Có thể thấy, Billie Eilish cực kì có duyên với các ca khúc nhạc phim.

Billie Eilish và anh trai FINNEAS lên nhận giải Oscar thứ 2 trong sự nghiệp.

Billie Eilish nghịch ngợm chụp ảnh lưu niệm cùng Ariana Grande sau khi chiến thắng Oscar.

Billie Eilish và anh trai FINNEAS cũng đã có phần trình diễn live đầy cảm xúc cho ca khúc What Was I Made For? Ghi nhận dàn cast của bộ phim Barbie đã không kìm được nước mắt khi nghe phần trình diễn của ca khúc. Với chất giọng u ám quen thuộc, Billie Eilish đã thể hiện đầy thăng hoa ca khúc với sự hỗ trợ từ tiếng đàn của anh trai cùng dàn giao hưởng hoành tráng.

Billie Eilish, FINNEAS - What Was I Made For (Live From The Oscars 2024)

Với chiến thắng này, Billie Eilish cũng thiết lập thành tích "chấn động" khi trở thành nghệ sĩ đầu tiên của thế kỉ 21 chiến thắng cả giải "Ca khúc của năm" tại Grammy lẫn "Ca khúc gốc xuất sắc nhất" tại Oscar, 2 giải thưởng cao nhất dành cho các bài hát của 2 hệ thống giải thưởng. Cả hai đều được ghi nhận bởi cùng 1 ca khúc - What Was I Made For? Ca khúc gần nhất thiết lập nên thành tích ấn tượng này đã là từ 20 năm trước. Khi đó, "tượng đài" My heart will go on của diva Celine Dion chiến thắng hạng mục "Ca khúc gốc xuất sắc nhất" tại Oscar 1998 lẫn "Ca khúc của năm" tại Grammy 1999.

Billie Eilish qua đó cũng phá kỉ lục giữ suốt 87 năm của Oscar để trở thành người trẻ nhất nhận được 2 giải Oscar. Kỉ lục trước đó thuộc về nữ diễn viên Luise Rainer vào năm 1938 đã chiến thắng giải Oscar thứ 2 vào năm 28 tuổi, sau khi nhận giải Oscar đầu tiên 1 năm trước đó. Có thể thấy sự nghiệp của Billie Eilish ngày càng rực rỡ với các ca khúc được sự đón nhận của giới chuyên môn lẫn khán giả đại chúng.