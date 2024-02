Trọn vẹn màn trình diễn đi vào lịch sử của Miley Cyrus tại Grammy 2024: Hát live cực đỉnh, càng xem càng mê!

Tại lễ trao giải Grammy lần thứ 66 vừa diễn ra cách đây ít tuần, Miley Cyrus chính là một trong những cái tên tỏa sáng rực rỡ tại sân khấu lễ trao giải. Trong 2 thập niên hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp, đây là lần đầu tiên Miley Cyrus mang về cho bản thân chiếc cúp Grammy danh giá với lần lượt 2 chiến thắng ở hạng mục Record of The Year (Bản ghi âm của năm ) và Best Pop Solo Performance (Màn trình diễn Pop solo xuất sắc nhất). Và ở cả 2 chiến thắng, chính bản "siêu hit" Flowers đã mang về cho Miley Cyrus vinh quang tối ấy.

Không chỉ rực rỡ ở phần trao giải, Miley Cyrus cũng cống hiến một màn trình diễn cực kì ấn tượng, được truyền thông quốc tế ca ngợi là sân khấu xuất sắc nhất của Grammy 2024. Mới đây, Miley Cyrus đã cho đăng tải trọn vẹn sân khấu để đời này lên kênh YouTube chính thức của cô.

Trong trang phục cực kì gợi cảm, Miley Cyrus xuất hiện trên sân khấu đầy mạnh mẽ, hoang dại và "rực lửa". Đây cũng là màn trình diễn hoàn toàn bất ngờ, được BTC Grammy 2024 giữ kín cho đến tận giây phút Miley Cyrus xuất hiện cất tiếng hát trên sân khấu. Nhiều nguồn tin nội bộ cho biết sở dĩ BTC phải giữ kín bí mật đến vậy bởi sợ cá tính đặc biệt của Miley Cyrus có thể khiến cô hủy bỏ phần trình diễn này bất kì lúc nào.

Miley Cyrus sở hữu chất giọng đầy nội lực, có sự "xước", khàn được bồi đắp từ những vụn vỡ trong tình yêu trước đó. Cô không thể hiện một bản live "mượt mà" như bản audio mà ngược lại, rất ngẫu hứng, nhiều đoạn nhấn nhá đầy mới mẻ cũng như những đoạn "phiêu" đầy bất ngờ. Miley Cyrus sáng lấp lánh trên sân khấu, chứng tỏ đẳng cấp của một nghệ sĩ đích thực mà không cần bất kì một sân khấu dàn dựng hoành tráng hay vũ đoàn đông đảo. Chỉ có Miley Cyrus, chiếc micro cùng âm nhạc và những bước nhảy tự do.

Miley Cyrus "thiêu đốt" sân khấu không nhờ bất kì yếu tố nào bên ngoài.

Tâm điểm của phần trình diễn đầy cuốn hút này chắc chắn phải là phần đổi lời hát gây chấn động của Miley Cyrus. Cô đã sửa phần lời bài hát quen thuộc như sau: "I didn't want to leave you. But I had to. I didn't wanna fight. But we did,..." (Em không muốn rời đi. Nhưng em buộc phải làm vậy. Em không muốn gây chiến. Nhưng chúng ta đã làm vậy). Sorry to cry but remember, I've just won my first Grammy (Xin lỗi vì đã khóc nhưng em đã thắng Grammy đầu tiên rồi nè!).

Cách hát chơi đùa với câu chữ, biến hóa khôn lường khiến màn trình diễn của Miley Cyrus càng trở nên hấp dẫn. Phần sửa lời của Miley sau đó cũng viral mạnh mẽ trên khắp các nền tảng MXH.

Phần sửa lời gây chấn động.

Khó có thể bỏ qua phần vũ đạo đầy thu hút của Miley Cyrus. Không bài bản hay tập luyện gì trước, cô "phiêu" theo giai điệu, nhảy những điệu nhảy rất bản năng, rất cá nhân và tất nhiên cực kì đậm nét tôn vinh bản thân, tự yêu lấy chính mình mà Flowers truyền tải!

Miley Cyrus trình diễn quá cuốn hút.