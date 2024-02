Hóa ra Miley Cyrus tự tiên đoán sẽ thắng Grammy từ tận 17 năm trước: Đã tập cảm ơn nhưng lại... quên khóc!

Miley Cyrus chắc chắn là 1 trong những cái tên nhận về nhiều sự chú ý nhất khi xuất hiện trong lễ trao giải Grammy lần thứ 66. Nữ ca sĩ không chỉ mang đến rất nhiều bộ cánh lộng lẫy mà mỗi lần cô đứng trên sân khấu đều để lại dấu ấn đặc biệt.

Khi biểu diễn Flowers , cô nàng đã tranh thủ "cà khịa" chồng cũ Lima Hemsworth đồng thời "flex" về giải thưởng Grammy đầu tiên của mình ngay trong lời bài hát.

Miley Cyrus biểu diễn Flowers ở Grammy

Miley toả sáng khi trình diễn Flowers

Tại lễ trao giải năm nay, Miley mang về 2 giải thưởng danh giá là Record of the Year (Thu âm của năm) và Best Pop Solo Performance (Trình diễn nhạc Pop xuất sắc nhất) đều dành cho bản hit toàn cầu Flowers . Khi lên nhận giải thưởng Grammy đầu tiên, nữ ca sĩ sinh năm 1992 được Diva Mariah Carey trao giải và cô đã kể câu chuyện về 1 cậu bé ngừng bắt bướm thì lại được bướm đậu lên chóp mũi. Điểm nhấn ở màn trao Record of the Year, Miley cảm ơn rất nhiều người, cô hi vọng mình không quên ai nhưng vẫn chốt hạ bằng việc có thể quên... mặc nội y.

Miley mang về 2 kèn vàng danh giá đầu tiên

Một điều thú vị là Miley đã tự tiên đoán mình sẽ thắng Grammy đúng ngay giải Record of the Year từ tận 17 năm trước. Thời điểm đó, cô nàng đang đóng vai 1 nhân vật có 2 thân phận: Cô nữ sinh Miley Stewart và ngôi sao ca nhạc Hannah Montana. Hannah lúc đó đã tự viết sẵn bài cảm ơn khi nhận giải Grammy, đồng thời còn tập khóc sao cho giống thật nhất.

Tập phim Hannah Montana viral trở lại sau khi Miley thắng Grammy

Và 17 năm sau, "Hannah Montana" Miley đã chính thức biến điều tưởng chỉ có ở trong phim thành sự thật. Tập phim năm xưa cũng nhanh chóng trở nên viral vì tiên tri quá chuẩn!

Cô nàng đã viết sẵn bài cảm ơn...