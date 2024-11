Khuya 8/11 (theo giờ Việt Nam), Grammy 2025 chính thức công bố các đề cử cho mùa giải năm nay. Là giải thưởng âm nhạc danh giá nhất thế giới, việc lọt đề cử Grammy được coi là một sự công nhận cực quan trọng đối với một nghệ sĩ/ tác phẩm. Do đó, cứ mỗi mùa Grammy về, dân tình lại "nín thở" theo dõi từng đề cử một, không biết đâu sẽ là sản phẩm "lọt mắt xanh" của Viện hàn lâm.

Grammy năm nay là đường đua của các pop girl

Là một năm các pop girl comeback rầm rộ, Grammy năm nay nghiêng về các siêu sao nữ như Taylor Swift, Beyoncé, Billie Eilish, Sabrina Carpenter,... Về phần các sao châu Á, Kpop năm nay "trượt sạch" dù có nhiều đại diện nổi bật nộp đề cử. Trong đó, có đến 5 thành viên BTS, LE SSRERAFIM, TWICE, Stray Kids và đặc biệt là em út BLACKPINK Lisa. Nữ thần tượng người Thái nộp đề cử tận 6 hạng mục cho 2 ca khúc ROCKSTAR và New Woman.

Kpop "trượt sạch" đề cử tại Grammy, Lisa trắng tay dù nộp tận 6 đề cử

Kết quả này vấp phải nhiều tranh cãi. Người cho rằng Kpop bị "ghẻ lạnh" tại Grammy vốn không có gì lạ, đến cả Ariana Grande cũng bị đánh giá thấp, trượt hết đề cử Big4. Một số fan Kpop, đặc biệt là fan các nghệ sĩ kể trên lại chỉ trích Grammy phân biệt đối xử với nghệ sĩ châu Á. Dù phản ứng ra sao, thì Grammy cũng đã chốt đề cử năm nay.

Giữa lúc tranh cãi, nhiều người bất ngờ khi có một số nghệ sĩ Kpop được nhắc gián tiếp trong các đề cử Grammy năm nay. Fandom chúc mừng, dân tình mới biết đến điều này. Những nghệ sĩ này không được đề cử trực tiếp mà là sản phẩm collab xuất hiện trong album được đề cử Grammy. Dù không được tính là thực tích thì những nghệ sĩ được nhắc gián tiếp vẫn được "thơm lây" nếu sản phẩm chiến thắng Grammy.

aespa - góp mặt trong ca khúc Over You thuộc album Djesse Vol. 4 được đề cử "Album của năm"

Stray Kids với Slash thuộc album nhạc phim Deadpool & Wolverine, được đề cử ở hạng mục "Nhạc phim tổng hợp hay nhất cho phương tiện truyền thông trực quan"

Jung Kook, xuất hiện trong bản remix Standing Next To You thuộc album Coming Home của Usher, được đề cử Nhạc RnB hay nhất

Những nghệ sĩ Kpop được nhắc gián tiếp trong đề cử Grammy năm nay bao gồm aespa - góp mặt trong ca khúc Over You thuộc album Djesse Vol. 4 của Jacob Collier. Album này được đề cử Album của năm. Nhóm nhạc thứ hai là Stray Kids với Slash thuộc album nhạc phim Deadpool & Wolverine, được đề cử ở hạng mục Nhạc phim tổng hợp hay nhất cho phương tiện truyền thông trực quan. Cuối cùng là Jung Kook, xuất hiện trong bản remix Standing Next To You thuộc album Coming Home của Usher, được đề cử Nhạc R&B hay nhất.