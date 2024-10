aespa tung MV mới "chiến đét", nhạc cuốn như Supernova

16 giờ chiều 21/10 (theo giờ Việt Nam), aespa chính thức comeback lần 2 trong năm nay, với E.P Whiplash và MV chủ đề cùng tên. Với màn tái xuất của nhóm nữ đại mỹ nhân nhà SM, đường đua Kpop tháng 10 trở nên nóng hơn bao giờ hết. aespa đối đầu trực tiếp với 2 mẩu BLACKPINK Jennie - Rosé trên các BXH nội địa. 2024 là năm "phá đảo" của aespa với siêu hit Supernova , do đó, Whiplash được đặt kỳ vọng cực cao.

aespa - MV Whiplash

Whiplash thuộc thể loại techno, bản phối EDM với âm trầm và nhịp điệu house mạnh mẽ, mang hơi thở thời trang cao cấp. Nghe beat Whiplash, dân tình nghĩ đến ngay những sàn catwalk tối giản mà thượng lưu. Chất kim loại đặc trưng của aespa tiếp tục được phát huy trọn vẹn.

Được đội ngũ làm nhạc xử lý tinh tế cùng cách truyền tải thu hút của aespa, Whiplash nhận về nhiều đánh giá tích cực mặt âm nhạc, dự đoán sẽ nối tiếp Supernova "phá đảo" các BXH nhạc số cuối năm.

Whiplash nhận về nhiều đánh giá tích cực mặt âm nhạc, dự đoán sẽ nối tiếp Supernova "phá đảo" các BXH nhạc số cuối năm

Về phần MV, lần này aespa không còn thực hiện những thước phim bom tấn, thực tế ảo như sản phẩm trước mà trưng dụng phong cách tối giản. Khung hình đơn sắc cùng tone trắng đen chủ đạo, điểm xuyến phong cách quân đội và một vài phân cảnh ngoại cảnh vẫn đủ sức giúp các cô gái có MV bùng nổ về mặt visual. Khung hình tối giản nhưng không nhàm chán với những góc máy chuyên nghiệp, nặng về technic.

aespa comeback với MV như video thời trang cao cấp

Màn catwalk thần sầu của aespa trên nền nhạc Whiplash

Một điểm chắc chắn "ngốn" không ít tiền chính là những khung sắt, mô hình vũ khí và xe hơi hướng futuristic. SM tiếp tục phong độ "đốt tiền" cho gà cưng với 1 MV đẳng cấp, xây dựng trọn vẹn thế giới quan riêng không đụng hàng trong Kpop.

Những mô hình kim loại "ngốn" tiền, Giselle chiếm trọn spotlight với tóc hồng

Vũ đạo bùng nổ của nhóm nữ đại mỹ nhân

Không hổ danh nhóm nữ đại mỹ nhân, aespa phô diễn trọn vẹn thế mạnh về vóc dáng và visual. Tận dụng giai điệu của Whiplash, aespa catwalk luôn trong MV khiến fan hú hét. Body chuẩn chỉnh cùng khí chất ngày càng lên hương, làm dân tình không biết chọn cô gái nào vì ai cũng xinh đẹp miễn chê. Thành viên chiếm trọn spotlight trong lần trở lại này chính là Giselle với mái tóc hồng nổi bật. Thần thái của ngôi sao người Nhật như siêu mẫu, "slay" ngút trời không thể rời mắt.

ILLIT thoát mác nhóm nhạc đạo nhái

Ở một diễn biến khác, ILLIT - nhóm nữ tân binh nhà HYBE cũng đánh dấu lần đầu comeback với mini album thứ 2 I'll Like You và MV chủ đề Cherish (My Love). Sau siêu hit debut Magnetic, ILLIT được xem là "gà chiến stream" của HYBE. Lợi thế về concept tươi mới, trẻ trung và âm nhạc bắt tai dễ giúp ILLIT leo lên các BXH âm nhạc.

ILLIT - MV Cherish (My Love)

Song, vì vướng vào ồn ào đấu tố của Min Hee Jin và HYBE, ILLIT bị gắn mác là "nhóm nhạc đạo nhái". Sự tương đồng giữa đội hình, độ tuổi và concept thiếu nữ luôn luôn bị đặt lên bàn cân với NewJeans.

ILLIT tiếp tục xây dựng thế giới quan riêng với concept mộng mơ

Vũ đạo dễ tạo trend

Những khung hình tươi sáng nhưng ẩn chứa nhiều theory

Về mặt hình ảnh, ILLIT không có quá nhiều đột phá so với lần comeback trước

Tái xuất cùng MV Cherish (My Love) , HYBE tiếp tục dành cho "gà cưng" một bản nhạc ngắn dưới 3 phút, dễ nghe, dễ tạo trend. Về mặt hình ảnh, ILLIT không có quá nhiều đột phá so với lần comeback trước, nhưng phần nào đã có thể xây dựng concept riêng, thoát mác "đạo nhái NewJeans". Thế giới quan mộng mơ với nhiều theory rùng rợn ẩn dưới màu sắc tươi sáng, nổi bật của ILLIT khiến những ai mê khám phá, giải mãi chú ý.

Hai "chiến thần stream" comeback liệu có "truất ngôi" Rosé (BLACKPINK)?

Tại Hàn Quốc, cả aespa lẫn ILLIT đều là những nhóm mạnh về digital. Thành tích nhạc số của cả hai nhóm trong năm nay đều đủ "phá đảo" các giải thưởng cuối năm, cả aespa và ILLIT đều có kỷ lục Perfect All-Kill ấn tượng. Vì lý do này, khi aespa cùng ILLIT trở lại vào cùng 1 thời điểm, dân tình rất hóng "thế trận" nhạc số thay đổi.

Tuy aespa và ILLIT là "đối thủ" trực tiếp, lại còn đến từ 2 đế chế giải trí nhiều duyên nợ SM và HYBE. Nhưng thứ người ta ngóng trông nhất lại là màn đụng độ của những chiến thần stream với... 2 thành viên BLACKPINK Jennie và Rosé.

ILLIT là tân binh mạnh nhạc số

aespa ra mắt với thứ hạng nhạc số ấn tượng, hứa hẹn leo nóc các BXH

Hiện tại, Rosé đang nắm giữ thành tích Realtime All-Kill (#1 toàn bộ BXH âm nhạc thuộc hệ thống iChart) với ca khúc APT cực ấn tượng, tiến đến kỷ lục Perfect All-Kill. Dân tình tò mò liệu hai chiến thần nhạc số như ILLIT và aespa có đủ sức "chặn đường" Rosé làm nên lịch sử. Sau 1 tiếng lên sóng, thành tích debut hiện tại của aespa với Whiplash là #4 Bugs, #7 MelOn Top 100 và #11 Genie. Cherish của ILLIT ra mắt trên các BXH với thứ hạng #12 Bugs, #33 Genie và #77 MelOn.

Rosé vẫn đang gây sốt với APT

Với phong độ sẵn có và cơn mưa lời khen cho Whiplash , aespa rất có khả năng tiến đến #1 các BXH nhạc số nội địa trong thời gian ngắn. Chỉ sau 1 tiếng đã lọt top 10 MelOn Top 100, có thể thấy sức công phá của 4 cô gái SM nhiều đến thế nào. Rosé vẫn đang gây sốt với APT, tình hình nhạc số hiện tại thực sự khó đoán, khi sản phẩm nào cũng chất lượng, xứng đáng được công chúng yêu thích, đón nhận.