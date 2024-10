Tranh chấp giữa tập đoàn HYBE và "mẹ đẻ" NewJeans Min Hee Jin vẫn chưa ngã ngũ sau 6 tháng "phốt" lẫn nhau trên mặt báo. Sáng 11/10, vụ đấu tố lại có thêm diễn biến mới. Tòa án quận trung tâm Seoul vừa tổ chức một phiên điều trần theo đơn yêu cầu của Min Hee Jin. "Mẹ đẻ" NewJeans đưa ra mong muốn triệu tập một cuộc họp cổ đông tạm thời và tái bổ nhiệm giám đốc điều hành ADOR.

Min Hee Jin đã cung cấp tài liệu cho phiên tòa, trong đó có bằng chứng xác minh ILLIT là sản phẩm đạo nhái NewJeans

Theo báo cáo của truyền thông Hàn, phía Min Hee Jin đã cung cấp tài liệu cho phiên tòa, trong đó có bằng chứng xác minh ILLIT là sản phẩm đạo nhái NewJeans. Cụ thể, một nhân viên HYBE đã thừa nhận giám đốc sáng tạo của ILLIT - Serian Heu từng yêu cầu tài liệu về NewJeans. Từ đây, bản kế hoạch của ILLIT giống hệt với kế hoạch tạo ra NewJeans.

Nhân viên này bày tỏ sự bất mãn khi Belift Lab - label quản lý ILLIT phủ nhận cáo buộc đạo nhái: "Tôi thật sự không thể ngờ được họ lại làm giống y hệt. Tất cả tài liệu (cho thấy sự) giống nhau đều được đệ trình lên tòa. Họ đã xem hết tất cả những tài liệu này và tham khảo mà, sao cứ phủ nhận mãi rằng không phải vậy?" .



ILLIT debut với E.P Super Real Me hồi tháng 3, với concept và đội hình "hao hao" NewJeans

Trước đó trong buổi họp báo "chấn động" hồi tháng 4, Min Hee Jin tiết lộ lý do cô bất mãn với tập đoàn HYBE là vì Belift Lab cố tình sao chép NewJeans để tạo ra ILLIT. Điều này vi phạm điều khoản bất khả xâm phạm giữa các label trực thuộc tập đoàn.

Nhưng, khi Min Hee Jin khiến nại vấn đề thì HYBE phớt lờ. Min Hee Jin chỉ trích thẳng mặt chủ tịch Bang Si Hyuk, đồng thời khẳng định "không có vấn đề với nghệ sĩ".

Loạt dấu hiệu đạo nhái giữa hai nhóm bị cư dân mạng chỉ ra

Phía Min Hee Jin cho rằng, việc HYBE tiến hành cuộc kiểm toán ADOR vào hồi tháng 4 là không hợp lý. Bên cạnh đó, bổ sung lý do phải đệ đơn lên tòa: "Ngoài việc phớt lờ việc BELIFT LAB sao chép NewJeans, HYBE còn thực hiện vô số hành vi phản bội và quấy rối, chẳng hạn như sử dụng viral marketing chống lại NewJeans, che giấu hành vi bắt nạt tại nơi làm việc, chơi bài truyền thông, đồng thời phớt lờ phán quyết tạm thời của tòa án và đơn phương tuyên bố rằng hợp đồng giữa các cổ đông đã bị hủy bỏ".

Min Hee Jin tố HYBE đang dùng chiêu bài truyền thông để vùi dập NewJeans

Sau khi bằng chứng này được tung ra, cư dân mạng lần nữa ngán ngẩm trước hành vi ăn cắp chất xám trắng trợn của Belift Lab. Nạn nhân thực sự hứng chịu cơn sóng thù ghét, những bình luận tấn công và tẩy chay là nghệ sĩ. Trong khi mọi kế hoạch sản xuất, quảng bá đều là do "thượng tầng" công ty quyết định.

Chiều 11/10, Belift Lab lên tiếng phản đối cáo buộc của phía Min Hee Jin

Chiều 11/10, Belift Lab lên tiếng phản đối cáo buộc của phía Min Hee Jin: "Cáo buộc ILLIT sao chép bản kế hoạch của NewJeans là không đúng sự thật. Chiến lược xây dựng thương hiệu và concept của ILLIT đã được hoàn thiện và chia sẻ nội bộ vào ngày 21/7/2023. Người cung cấp thông tin đã gửi cái gọi là 'bản kế hoạch' vào ngày 28/8/2023 và nó không thể ảnh hưởng đến concept của ILLIT."

Sắp tới, ILLIT sẽ comeback với mini album I'll Like You vào ngày 21/10. Concept lần này của ILLIT đã dần thoát khỏi cái bóng NewJeans. Điều này làm người hâm mộ phần nào an tâm hơn.

Concept màn comeback của ILLIT sắp tới: