Vậy là sau ròng rã gần 2 năm, tour diễn lịch sử - The Eras Tour của Taylor Swift cũng chính thức khép lại với đêm diễn cuối cùng tại thành phố Vancouver, Canada (sáng 9/12 theo giời Việt Nam). Với 149 buổi biểu diễn tại 50 thành phố, chuyến lưu diễn của Taylor Swift phá vỡ mọi kỷ lục doanh thu. Đây không chỉ là chuyến lưu diễn lớn nhất trong sự nghiệp của cô nàng "Rắn chúa" mà còn là sự kiện lịch sử trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Sau khi tour diễn kết thúc, đội ngũ của Taylor Swift công bố với tờ New York Time doanh thu của The Eras Tour đạt hơn 2,07 tỷ USD (hơn 52 nghìn tỷ VNĐ) tiền bán vé. The Eras Tour chính là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất lịch sử âm nhạc. Taylor Swift thu hút hơn 10 triệu khán giả tham dự 149 đêm diễn tại 5 châu lục khác nhau.

Mới đây, khán giả lại được phen choáng ngợp trước thông tin Taylor Swift trích gần 200 triệu đô (xấp xỉ 5000 tỷ đồng) để thưởng nóng cho toàn bộ ekip The Eras Tour. Những người được thưởng bao gồm: Tài xế xe tải - An ninh - Phục vụ - Kỹ thuật viên nhạc cụ - Kỹ thuật viên âm thanh - Kỹ thuật viên ánh sáng - Kỹ thuật viên pháo hoa - Nhóm quay phim - Nhóm phục trang - Nhóm bán hàng - Trang điểm và làm tóc - Biên đạo múa - Vũ công - Ban nhạc - Nhân viên và trợ lý sản xuất - Lắp ráp sân khấu - Chuyên gia vật lý trị liệu - Thợ mộc.

Đọc danh mục này, có thể thấy Taylor Swift ghi nhận tất cả mọi người tham gia vào các khâu vận hành tour diễn, không bỏ sót ai. Sự hào phóng của ngôi sao nhạc pop số 1 hiện tại khiến các fan choáng ngợp và tự hào.

Ở tour diễn trước, Taylor Swift cũng chi hơn 50 triệu đô cho nhân viên. Đủ thấy ở bất kỳ thời điểm nào, Taylor Swift cũng ấm áp và hào phóng như vậy. Vì sự chân thành này, mà Taylor Swift luôn có những người đồng hành lâu năm, cùng cô chinh phục các đỉnh cao sự nghiệp.