Vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Jeju Air từ Bangkok (Thái Lan) đến sân bay quốc tế Muan (Hàn Quốc) khiến 179 người thiệt mạng vào sáng ngày 29/12 đã khiến cả đất nước Hàn Quốc chìm trong đau thương. Đến hiện tại, bên cạnh 2 người trong tổ bay được cứu sống thì 179 thi thể các nạn nhân đều đã được tìm thấy. Hàn Quốc đã thông báo Quốc tang sẽ bắt đầu từ ngày 29/12 kéo dài đến đêm 4/1/2025. Theo đó, các sự kiện giải trí cũng được huỷ hoặc hoãn lịch phát sóng.

Đài MBC thông báo đại nhạc hội cuối năm MBC Gayo Daejajeon 2024 sẽ huỷ lịch phát sóng ngày 31/12

Sáng 30/12, đài MBC thông báo đại nhạc hội cuối năm MBC Gayo Daejajeon 2024, với line-up gồm nhiều nhóm nhạc nổi tiếng như aespa, NewJeans, Stray Kids, TXT, ITZY, ENHYPEN, DAY6, ATEEZ,... sẽ huỷ lịch phát sóng ngày 31/12. Các phần trình diễn đã ghi hình sẽ được phát sóng sau.

Bên cạnh đó, các lễ trao giải MBC Entertainment Awards 2024, SBS Entertainment Awards 2024 cũng được huỷ để chia buồn với thảm kịch hàng không khiến 179 người thiệt mạng. Về phía đài KBS, các chương trình như Boss in the Mirror, 2 Days & 1 Night, The Ddanddara và Gag Concert đều bị hoãn lại.

SEVENTEEN thông báo content chúc mừng sinh nhật thành viên Joshua vào ngày 30/12 sẽ không được đăng tải như dự kiến

Lịch quảng bá cho màn comeback của nhóm nhỏ SEVENTEEN - BSS cũng được dời đến hết Quốc tang

Ngoài các sự kiện, lễ trao giải lớn, các nghệ sĩ, nhóm nhạc Kpop cũng dời lịch, hạn chế đăng tải content, lịch trình quảng bá. SEVENTEEN thông báo content chúc mừng sinh nhật thành viên Joshua vào ngày 30/12 sẽ không được đăng tải như dự kiến. Bên cạnh đó, lịch quảng bá cho màn comeback Teleparty sắp tới của nhóm nhỏ SEVENTEEN - BSS cũng được dời đến hết Quốc tang.

G-Dragon đăng bài chia buồn

Lisa gửi lời nhắn đến các nạn nhân

Nhiều ca sĩ, idol nổi tiếng gửi lời chia buồn đến các nạn nhân. Lisa (BLACKPINK) cập nhật tin nhắn dời buổi livestream, đồng thời chia buồn thảm kịch. G-Dragon cập nhật hình ảnh hoa cúc đen trắng lên Instagram thay lời muốn nói.



Tại concert solo, ca sĩ Lim Young Woong dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân. Sau buổi biểu diễn, nam ca sĩ chia sẻ: "Nghe tin về vụ tai nạn máy bay và sự mất mát của nhiều sinh mạng quý giá khiến tôi vô cùng đau buồn. Tôi xin chân thành gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình của họ".