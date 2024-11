Tháng 8/2024, một trong những màn collab hay nhất năm chính thức được trình làng - Die With A Smile. Hai siêu sao hàng đầu làng nhạc là Lady Gaga và Bruno Mars lần đầu hoà giọng trong 1 bản tình ca da diết. Không chơi beat tạo trend, không MV bom tấn, bộ đôi nghệ sĩ dùng những yếu tố nguyên bản nhất trong âm nhạc - ca từ và giai điệu để vẽ nên một tình yêu cao cả đẹp đẽ lay động trái tim người nghe.

Lady Gaga, Bruno Mars - Die With A Smile

Die With A Smile nhanh chóng xô đổ loạt kỷ lục âm nhạc, liên tục xếp hạng #1 Spotify Toàn cầu - nền tảng nghe nhạc lớn nhất thế giới. Mới đây nhất, Die With A Smile thiết lập cột mốc mới vô tiền khoáng hậu trên Spotify. Màn hợp tác giữa Lady Gaga và Bruno Mars chính thức đạt 1 tỷ lượt nghe vào ngày 20/11. Bộ đôi làm được điều này chỉ trong 96 ngày. Với thành tích này, Die With A Smile là bài hát đạt 1 tỷ stream nhanh nhất trong lịch sử Spotify.

Die With A Smile chính thức đạt 1 tỷ lượt nghe chỉ trong 96 ngày

Ngôi vương "đổi chủ". Trước đó, kỷ lục này thuộc về Jung Kook với bản hit hiện tượng Seven, phát hành tháng 7/2023. Chỉ với bài hát debut solo, Jung Kook vượt qua Miley Cyrus, Seven đạt 1 tỷ stream Spotify sau 108 lên sóng. Trong lịch sử Kpop, Jung Kook là nghệ sĩ duy nhất có ca khúc đứng trong top 5 đạt 1 tỷ stream nhanh nhất Spotify. Thành tích này đến nay mới bị vượt mặt.

Trước đó, kỷ lục này thuộc về Jung Kook với bản hit hiện tượng Seven, phát hành tháng 7/2023

Làng nhạc 2024 được coi là cuộc chơi của các pop girl. Bruno Mars là nam ca sĩ hiếm hoi "phá đảo" làng nhạc cả năm, từ các BXH âm nhạc đến xu hướng mạng xã hội. Nhưng cả 2 bài hát càn quét năm nay của Bruno Mars đều là sản phẩm hợp tác với các nghệ sĩ nữ.

Bruno Mars gửi lời cảm ơn chân thành đến Lady Gaga và Rosé

Ngoài Die With A Smile, Bruno Mars còn gây bão với siêu hit APT. - collab cùng Rosé (BLACKPINK). Chỉ mới ra mắt đầu tháng 10, nhưng APT. đã trở thành hiện tượng nhạc số, nhiều lần thay thế ngôi vị số 1 của Die With A Smile trên Spotify Toàn cầu, thiết lập nên nhiều cột mốc cho nghệ sĩ Hàn Quốc. Chung quy, người đàn ông số hưởng nhất là Bruno Mars. Sau khi làm nên lịch sử Spotify, Bruno Mars đăng trên Instagram lời cám ơn gửi đến 2 cộng sự Lady Gaga và Rosé.

Đầu năm nay, Bruno Mars bị Hãng thông tấn Newsnation công bố thông tin nợ sòng bạc MGM ở Las Vegas tới 50 triệu USD (khoảng 1.200 tỉ đồng)

Đầu năm nay, Bruno Mars bị Hãng thông tấn Newsnation công bố thông tin nợ sòng bạc MGM ở Las Vegas tới 50 triệu USD (khoảng 1.200 tỉ đồng). Newsnation còn cho biết thêm Bruno Mars đã ký hợp đồng diễn 9 năm tại sòng bạc kiêm khu nghỉ dưỡng MGM để trả nợ. Thông tin này khiến công chúng "bán tín bán nghi", dần trở thành câu đùa cửa miệng của fan.



Sau Die With A Smile

... fan nhạc đang "hóng" xem liệu APT. có phá được kỷ lục 1 tỷ streams nhanh nhất hay không

Nhìn cách Bruno Mars chăm chỉ đi hợp tác cho ra siêu hit, người hâm mộ cám ơn... sòng bạc. Cư dân mạng trêu rằng, nếu không nợ đến 50 triệu đô, chưa chắc gì Bruno Mars đã chăm ra nhạc như vậy. Sau Die With A Smile, fan nhạc đang "hóng" xem liệu APT. có phá được kỷ lục 1 tỷ stream nhanh nhất hay không. Nếu có, thì Bruno Mars đúng là "người bạn trong mơ" mà ai ai cũng muốn hợp tác!