Dù phải đến 6/12 album đầu tay Rosie của giọng ca chính BLACKPINK mới chính thức "trình làng", nhưng những ngày gần đây các bài hát trong album đã ngập tràn các nền tảng. Tối 16/11, Rosé cùng Teddy khiến dân tình "rần rần" khi bất ngờ livestream, tự mình "leak" 6 bài hát trong album mới bao gồm Number One Girl, Game Boy, Toxic Till The End, 3AM, Not The Same và 2 Years.

Album của Rosé gồm 12 tracks, sẽ có phiên bản deluxe được bổ sung thêm 3 bài hát. Ngày 22/11 tới đây, Rosé ra mắt ca khúc Number One Girl, dự kiến khiến dân tình thêm suy trước thềm tung full album.

Ngày 22/11 tới đây, Rosé sẽ ra mắt ca khúc Number One Girl

Tham gia viết nhạc cho cả 12 tracks trong album, Rosé thừa nhận những câu chuyện cô mang đến là câu chuyện của chính mình. Đáng chú ý, trong 6 tracks được Rosé bật mí qua livestream đều viết về nhân vật chính là một chàng trai độc hại luôn chiếm hữu và thao túng cô nàng. Giai điệu và ca từ tự sự đầy cảm xúc của Rosé gây liên tưởng đến cách viết nhạc của Taylor Swift. "Đoá hồng nước Úc" cũng chia sẻ Taylor là niềm cảm hứng vô cùng lớn trong sự nghiệp âm nhạc.

Rosé hé lộ mối quan hệ đầy rẫy vấn đề trong ca khúc Toxic Till The End

Rosé hé lộ mối quan hệ đầy rẫy vấn đề trong ca khúc Toxic Till The End: "(Tạm dịch) Gọi đúng tên mối quan hệ này là độc hại ngay từ lúc bắt đầu. Những giờ phút chìm trong bóng tối chẳng thể nào lấy lại. Khi anh gặp bạn bè em, anh đâu cố gắng để hòa hợp. Em đã đẩy họ ra xa rồi cuối cùng anh lại chẳng tin tưởng họ. Anh chiếm hữu, thao túng một cách tinh vi. Thật sự đáng nể". Từ đây, MXH bùng nổ suy đoán xem ai là "gã trai tồi" đã thao túng, kiểm soát nữ thần tượng toàn cầu.

Rosé yêu kiều trên bìa tạp chí hàng đầu Anh Quốc i-D

Để quảng bá cho album sắp tới, Rosé liên tục lên bìa, góp mặt trong các ấn phẩm tạp chí. Mới đây nhất, Rosé có buổi phỏng vấn cùng tạp chí hàng đầu Anh Quốc i-D. Khi được hỏi về một trong những câu hát yêu thích nhất trong album, Rosé đáp: "Tôi có thể tha thứ cho người bất cứ điều gì; Kể cả chiếc nhẫn Tiffany người chưa trả tôi; Nhưng có điều mãi không nguôi ngoai, hỡi người; Người phí hoài bao tháng năm tươi đẹp nhất của tôi".

Tiết lộ mới nhất của Rosé đổ dồn ánh mắt soi xét đến 1 cái tên đình đám - em út nhóm nhạc toàn cầu Jung Kook

Tiết lộ mới nhất của Rosé đổ dồn ánh mắt soi xét đến 1 cái tên đình đám - em út nhóm nhạc toàn cầu Jung Kook. Năm 2023, Rosé và Jung Kook bị bắt gặp dùng cặp nhẫn cưới của Tiffany & Co.. Đây là nhãn hàng mà Rosé là đại sứ toàn cầu, đồng hành với cô qua nhiều cột mốc sự nghiệp. Việc 2 ngôi sao hàng đầu Kpop đeo cùng 1 cặp nhẫn làm dấy lên nhiều đồn đoán.

Rosé và Jung Kook bị bắt gặp dùng nhẫn đôi cùng thời điểm năm 2023

Cặp nhẫn Rosé và Jung Kook sử dụng là 1 cặp nhẫn cưới của Tiffany & Co.

Trong bài hát 2 Years thuộc album đầu tay, Rosé cũng trải lòng bản thân mất 2 năm để quên người yêu cũ. Tin đồn hẹn hò giữa cặp sao rộ lên từ năm 2021. Dân tình còn soi ra chi tiết các ca khúc trong album mới của Rosé có tên đối lập với bài hát của Jung Kook, điển hình như Please don't change (Đừng thay đổi) - Not the same (Không hề giống nhau); Too sad to dance (Quá buồn để nhảy) - Dance all night (Nhảy suốt đêm). Chỉ với bấy nhiêu dữ liệu, mà Jung Kook bị dân tình đồn là "tình cũ toxic" của Rosé.

Dân tình còn soi ra chi tiết các ca khúc trong album mới của Rosé có tên đối lập với bài hát của Jung Kook

Lật lại Coachella 2023, khi ấy BLACKPINK là Headliner. Jung Kook và Cha Eun Woo được bắt gặp có mặt tại lễ hội âm nhạc này. Thậm chí Cha Eun Woo còn tham gia tiệc sau show của BLACKPINK, Jung Kook thì đứng ở sân khấu cổ vũ nhóm nữ toàn cầu. Phiên dịch viên Nicole của Jung Kook đăng tải lên trang cá nhân video có sự xuất hiện của 1 cô gái tóc vàng bí ẩn, trông khá giống với Rosé. Cặp sao nhiều lần bị soi dùng đồ đôi, ngồi chung xe.

Rộ nhiều bằng chứng cho rằng Jung Kook và Rosé có mối quan hệ đặc biệt

Jung Kook tại Coachella theo dõi set diễn của BLACKPINK

Tuy nhiên, việc hẹn hò của Rosé và Jung Kook chỉ dừng lại ở mức tin đồn, chưa có hình ảnh nào xác thực hơn. Fan cho rằng cả hai đều sinh năm 1997, mà hội đồng niên ở Kpop có quan hệ rất thân thiết. Không chỉ với Jung Kook, mà cả Cha Eun Woo và Rosé cũng hay bị gán ghép với nhau. Lisa thì thân thiết với Mingyu (SEVENTEEN) - một cái tên đình đám khác thuộc hội bạn 97line.

Các thần tượng dù không tương tác công khai, nhưng chắc chắn quen biết, thậm chí là bạn bè sau ống kính. Do đó, không có căn cứ để nghi vấn Jung Kook là bạn trai cũ độc hại của Rosé.

Bộ ba 97line có nhiều tương tác đặc biệt với BLACKPINK

Giữa lúc đồn đoán Jung Kook là bạn trai cũ của Rosé nổ ra trên các nền tảng, thì một số Army cáo buộc giọng ca chính BLACKPINK đạo nhạc em út BTS. Dân tình tiến hành so sánh giai điệu ca khúc Game Boy của Rosé với Yes or No - Jung Kook. Song, hai bài hát có chất liệu "hao hao" không đủ căn cứ để xác minh đạo nhạc. Huống hồ, Game Boy và Yes or No mang đến tinh thần khác nhau, cáo buộc đạo nhạc này trở thành "trò cười" trong mắt cư dân mạng.