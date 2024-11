Chiều 23/11, MAMA 2024 đã chính thức khép lại mùa giải mới với tổng 3 sự kiện được tổ chức ở Mỹ và Nhật Bản. Là giải thưởng âm nhạc hàng năm quy mô nhất Hàn Quốc, MAMA được trông chờ mỗi khi đến kỳ kết niên. Song, sau hơn 2 thập kỷ tổ chức thì những năm gần đây MAMA giảm sức hút, không còn là sự kiện được bàn tán nhất như thời hoàng kim.

Vì lý do này, năm nay MAMA quyết lấy lại vị thế. Tổ chức ở 2 thị trường âm nhạc lớn nhất thế giới, đưa huyền thoại G-Dragon lên sân khấu và mời bộ đôi siêu sao Rosé - Bruno Mars đến dự lễ trao giải.

SEVENTEEN - aespa bội thu

Sau 2 đêm liên tục, cuối cùng các giải thưởng của MAMA năm nay đã tìm được chủ nhân. Như dự đoán trước đó, 2 cái tên nổi bật nhất MAMA 2024 chính là SEVENTEEN và aespa. Tung album đầu tay Armageddon và siêu hit Supernova, aespa "phá đảo" từ các BXH nội địa, phá kỷ lục Perfect All-Kill, đứng đầu doanh thu idol nữ và cả những tour diễn cháy vé.

aespa và siêu hit Supernova chiến thắng Song of the Year

Vì vậy, aespa là cái tên xứng đáng cho ngôi vị Daesang Song of the Year với ca khúc Supernova. Bên cạnh đó, aespa còn thắng 5 giải là Nhóm nữ xuất sắc nhất, Sự lựa chọn của fan, Màn trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất của nhóm nữ, Biên đạo xuất sắc nhất (Supernova) và MV xuất sắc nhất (Armageddon). Tống kết, aespa là nghệ sĩ nhận được nhiều giải nhất MAMA 2024.

Tổng 6 cúp MAMA 2024 của aespa làm nên kỷ lục

Bùng nổ nhất đêm là SEVENTEEN với chiến thắng "Daesang kép" - 2 hạng mục quan trọng nhất Album of the Year cho album Seventeenth Heaven và Artist of the Year. Hoạt động đến năm thứ 9, SEVENTEEN ngày càng thành công, phá đảo nhiều cột mốc mới trong sự nghiệp.

Sở hữu album đạt kỷ lục doanh thu 5 triệu bản, SEVENTEEN là cái tên đầu tiên được dự đoán sẽ "ẵm" cúp Daesang Album of the Year. Điều đó đã thành hiện thực. Không chỉ thế, nhóm còn ghi nhận bước tiến dài với Daesang Artist of the Year và 3 giải Nhóm nam xuất sắc nhất, Màn trình diễn vũ đạo nhóm nam xuất sắc nhất và Super Stage, nâng tổng giải lên con số 5.

SEVENTEEN chiến thắng Artist of the Year

và Album of the Year

Khoảnh khắc thắng 2 Daesang trong 1 đêm, các thành viên đã ôm nhau không rời. Trên sân khấu nhận giải, SEVENTEEN gọi tên Jeonghan và Jun - 2 thành viên đang tạm ngưng hoạt động, khẳng định SEVENTEEN mãi mãi bên nhau với đội hình 13 thành viên. Trưởng nhóm S.Coups, nhạc sĩ chính Woozi và các thành viên không giấu được nước mắt. Nhóm nam triệu bản đạt đỉnh cao sự nghiệp ở thời điểm các thành viên lần lượt nhập ngũ là một điều kỳ diệu chưa từng có tại Kpop.

Nhóm nam triệu bản ôm chầm lấy nhau

SEVENTEEN ăn mừng cột mốc mới của sự nghiệp với Daesang kép tại MAMA 2024

Ngoài ra, Jennie là sao nữ solo thắng nhiều cúp MAMA nhất năm nay với 4 hạng mục, chỉ với 2 bài hát không tham gia quảng bá là You&Me và SPOT! (ft. Zico).

Jennie là sao nữ solo thắng nhiều cúp MAMA nhất năm nay với 4 hạng mục

Dàn siêu sao G-Dragon, Rosé và Bruno Mars mỗi người một giải hoan hỉ mang về

MAMA năm nay thu hút truyền thông nhất chính là sự xuất hiện của G-Dragon, sân khấu tái hợp của BIGBANG và bộ đôi APT. Rosé - Bruno Mars dự lễ trao giải. Đưa những cái tên "không tưởng" đến Nhật Bản dự lễ, MAMA đương nhiên không quên trao hạng mục vinh dự cho các siêu sao dù cả G-Dragon và Rosé - Bruno Mars đều ra nhạc vào tháng 10 - hết thời hạn tính đề cử. Cư dân mạng gọi đây là giải "hoan hỉ", cả làng cùng vui.

Rosé chiếm trọn tâm điểm khi được "ông hoàng nhạc funk" hộ tống đến lễ trao giải MAMA đầu tiên của sự nghiệp solo

Rosé và Bruno Mars chiến thắng cúp Xung động Toàn cầu

Về phần Rosé và Bruno Mars, cả hai chiến thắng cúp Xung động Toàn cầu. Đây được coi như cúp MAMA đầu tiên trong sự nghiệp của Bruno và Rosé. Anh "sao Hoả" còn nói cám ơn BTC bằng tiếng Hàn Quốc, cho thấy bản thân thực sự hào hứng trong kỷ nguyên làm "oppa Kpop" của mình. Rosé chiếm trọn tâm điểm khi được "ông hoàng nhạc funk" hộ tống đến lễ trao giải MAMA đầu tiên của sự nghiệp solo.

Ông hoàng tái xuất MAMA

G-Dragon mang theo BIGBANG lên sân khấu đưa hoàng kim của MAMA trở lại mạnh mẽ

G-Dragon trở thành tiêu điểm sau sân khấu tái xuất MAMA ngày 2. Ông hoàng tái xuất, mang theo cả đồng đội lên sân khấu đưa hoàng kim của MAMA trở lại mạnh mẽ. Sân khấu MAMA của G-Dragon và BIGBANG phá đảo khắp các nền tảng, đứng top #1, #2 hot search Weibo với hàng triệu lượt đọc.

G-Dragon cám ơn người hâm mộ, các anh em, đội ngũ công ty mới và đặc biệt là Yang Hyun Suk

Sau khoảnh khắc bùng nổ, G-Dragon được xướng tên ở giải thưởng Tầm nhìn âm nhạc của năm. Trên sân khấu nhận giải, G-Dragon cám ơn người hâm mộ, các anh em, đội ngũ công ty mới và đặc biệt là Yang Hyun Suk. Bấy nhiêu là đủ cho thấy mối liên hệ giữa ông hoàng Kpop và "cái nôi" YG vẫn cực kỳ bền chặt.

G-Dragon được xướng tên ở giải thưởng Tầm nhìn âm nhạc của năm

Loạt ồn ào bủa vây

Dù thành công lấy lại độ hot, nhưng MAMA cũng không tránh khỏi loạt ồn ào gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín. Đầu tiên phải kể đến tranh cãi quy mô của sự kiện đầu tiên tại L.A, Mỹ. Sân khấu sơ sài, dàn sao thưa thớt và rating thấp lẹt tẹt khiến MAMA bị gọi là "giải ao làng" ở xứ cờ hoa. Chưa dừng lại, MAMA còn bị khán giả Nhật Bản chỉ trích lừa dối, bịp bợm vì sân khấu APT. của Rosé và Bruno Mars không được trình diễn trực tiếp mà là phát video quay sẵn.

Sân khấu sơ sài, dàn sao thưa thớt và rating thấp lẹt tẹt khiến MAMA bị gọi là "giải ao làng" ở Mỹ

MAMA còn bị khán giả Nhật Bản chỉ trích lừa dối, bịp bợm vì sân khấu APT. của Rosé và Bruno Mars không được trình diễn trực tiếp mà là phát video quay sẵn

Như một lẽ đương nhiên sau các lễ trao giải, tranh cãi về kết quả cuối cùng luôn nổ ra gay gắt. Năm nay, tâm điểm tranh cãi hướng về Jimin với Daesang Fan's Choice of the Year. Nhiều khán giả nghi ngờ Jimin "đánh cắp giải thưởng" vì quá trình đạt giải vô lý. Ở 2 vòng voting, nhóm nam ENHYPEN dẫn đầu bình chọn trên 2 ứng dụng X và Mnet Plus. Trong khi đó, Jimin xếp sau nhưng cuối cùng Daesang thuộc về anh sau màn Live Voting (không công khai phiếu bầu). Điều này khiến fan ENHYPEN phẫn nộ đòi công bằng.

Tâm điểm tranh cãi hướng về Jimin với Daesang Fan's Choice of the Year

Nhiều người cho rằng giải thưởng này phải thuộc về ENHYPEN

Fandom của BTS cũng "tan đàn xẻ nghé" vì bình thường nhóm nam toàn cầu luôn chắc thắng giải thưởng này. Năm nay là năm đầu tiên kỷ lục bị phá vỡ vì Jimin. Fan only của các thành viên khác như Jung Kook, V,... cũng nghi vấn điều bất thường bởi Jung Kook mới là người có thành tích solo bùng nổ nhất sau album đầu tay GOLDEN. Từ khoá Jimin "đánh cắp giải thưởng" leo #1 hot search với hơn 1.4 triệu lượt đọc.

Từ khoá Jimin "đánh cắp giải thưởng" leo #1 hot search với hơn 1.4 triệu lượt đọc

Tổng kết MAMA 2024: Daesang - Album của năm: SEVENTEEN - Seventeenth Heaven - Bài hát của năm: aespa - Supernova Nghệ sĩ của năm: SEVENTEEN - Fan's Choice của năm: Jimin Bonsang Fan's Choice Award: aespa, IVE, (G)I-DLE, BABYMONSTER, IU, Jennie, TWICE, NewJeans, UNIS, Lee Youngji, Jimin, Jung Kook, NCT DREAM, ZB1, TXT, RM, V, Stray Kids, SEVENTEEN, ENHYPEN Các giải thưởng khác - Nhóm nữ xuất sắc nhất: aespa - Nhóm nam xuất sắc nhất: SEVENTEEN - Nhóm nhạc tân binh nam xuất sắc nhất: TWS - Nhóm nhạc tân binh nữ xuất sắc nhất: ILLIT - Nghệ sĩ nam xuất sắc nhất: Jung Kook - Nghệ sĩ nữ xuất sắc nhất: IU - Global Sensation: Rosé, Bruno Mars - Màn trình diễn vũ đạo nhóm nam xuất sắc nhất: SEVENTEEN - Màn trình diễn vũ đạo nhóm nữ xuất sắc nhất: aespa - Màn trình diễn vũ đạo solo nam xuất sắc nhất: Jung Kook - Standing Next To You - Màn trình diễn vũ đạo solo nữ xuất sắc nhất: Jennie - You & Me - MV xuất sắc nhất: aespa - Armageddon - Màn trình diễn vocal solo xuất sắc nhất: BIBI - Bam Yang Gang - Màn trình diễn vocal nhóm xuất sắc nhất: (G)I-DLE - FATE - Tầm nhìn âm nhạc của năm: G-Dragon - Visa Super Stage: Seventeen - Vũ đạo xuất sắc nhất: aespa - Supernova - Favorite Global Trending Music: Byeon Wooseok - Màn trình diễn Rap & Hip Hop xuất sắc nhất: Zico - Spot! (feat. Jennie) - Màn trình diễn Band xuất sắc nhất: QWER - T.B.H - OST xuất sắc nhất: Crush - Love You With All My Heart - Màn kết hợp xuất sắc nhất: Zico - Spot! (feat. Jennie) - Nghệ sĩ Châu Á được yêu thích: INI - Nghệ sĩ tân binh Châu Á được yêu thích: ME:I - Nhóm nam toàn cầu được yêu thích: RIIZE - Global Performance Artist: IVE - Màn trình diễn của nhóm nam xuất sắc nhất: TWS - Inspiring Achievement: JYP Park Jin Young - Olive Young K-Beauty Star in Music: Lee Young Ji - Most Loved Global Artist: TXT - Favorite Rising Artist: MEOVV - Favorite Male Group: TREASURE - Worldwide KCONers: ZB1 - Favorite Group Dance Performance: BOYNEXTDOOR - Favorite Global Female Group Performer: IVE - CJ Global Performance: IVE