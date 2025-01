Sáng 7/1/2025 (theo giờ Việt Nam), Billboard cập nhật bảng xếp hạng tuần mới. Đáng chú ý, tại Billboard Hot 100, sau khi nhạc Giáng sinh hạ nhiệt thì loạt ca khúc nổi bật trước đó quay trở lại top 10. Người đàn ông được gọi tên nhiều nhất sau khi Hot 100 cập nhật không ai khác chính là Bruno Mars. Trong top 5, có đến 2 ca khúc Bruno Mars góp giọng.

BXH Billboard Hot 100 cập nhật sáng 7/1/2025 (theo giờ Việt Nam)

Sau gần nửa năm làm mưa làm gió toàn cầu với siêu phẩm Die With a Smile, cuối cùng bộ đôi Lady Gaga và Bruno Mars cũng lên ngôi vương Billboard Hot 100. Năm qua, làng nhạc có nhiều ca khúc hay và hot, do đó đường đua Billboard Hot 100 cực kỳ khốc liệt. Chiến thắng này của Die With a Smile cho thấy sự bền bỉ, sức sống lâu dài nhờ chất lượng âm nhạc.

Ở vị trí thứ 5 là hiện tượng APT. của Rosé và Bruno Mars. Ra mắt tháng 10/2024, APT. đến nay vẫn trụ những trong top 5 của các nền tảng nhạc số. Sau cao điểm Giáng sinh, ca khúc lội ngược dòng ngoạn mục - tận 29 bậc, giúp Rosé mang về hạng #5 Billboard Hot 100 đầu tiên trong số các nghệ sĩ nữ Kpop. Kỷ lục này kéo dài chuỗi thành tích vô tiền khoáng hậu mà Rosé làm được với album đầu tay.

Ngoài ra, trong top 5 của Billboard Hot 100 tuần này còn có A Bar Song - Shaboozey #2; Bird of a Feather - Billie Eilish #3 và Lose Control - Teddy Swims #4. Bản hit Bird of a Feather của Billie Eilish cũng là một trong những ca khúc hiện tượng, liên tục dành top 1 Spotify Toàn cầu nhưng mãi vẫn chưa lên ngôi vương Billboard Hot 100.

Đáng nói, cả 2 ca khúc chiếm đóng Hot 100 tuần này là Die With A Smile và APT. đều có một phần sức ảnh hưởng từ Bruno Mars. Năm qua, nam ca sĩ không ra mắt sản phẩm cá nhân nhưng vẫn đủ sức gây bão nhờ 2 màn collab quá chất lượng. Đổi lại, Bruno Mars cũng giúp Lady Gaga và Rosé tạo nên siêu phẩm. Nhiều khán giả nhận định, sự thành công của Rosé tại thị trường Mỹ có phần góp công cực lớn của Bruno Mars.

Đầu năm nay, Bruno Mars bị Hãng thông tấn Newsnation công bố thông tin nợ sòng bạc MGM ở Las Vegas tới 50 triệu USD (khoảng 1.200 tỉ đồng). Newsnation còn cho biết thêm Bruno Mars đã ký hợp đồng diễn 9 năm tại sòng bạc kiêm khu nghỉ dưỡng MGM để trả nợ. Thông tin này khiến công chúng "bán tín bán nghi", dần trở thành câu đùa cửa miệng của fan.

Nhìn cách Bruno Mars chăm chỉ đi hợp tác cho ra siêu hit, người hâm mộ cám ơn... sòng bạc. Cư dân mạng trêu rằng, nếu không nợ đến 50 triệu đô, chưa chắc gì Bruno Mars đã chăm ra nhạc như vậy. Sau 2 siêu phẩm, không ngoa khi nói Bruno Mars chính là bảo chứng tạo hit mà ai cũng muốn hợp tác!