Tối 8/1/2025, NSX Anh Trai Say Hi bất ngờ đăng tải đoạn clip dài 1 phút, gây tò mò với dòng mô tả "Kẻ phản diện tạo nên người hùng", đính kèm lưu ý cảm xúc trước khi xem. Đoạn video này tóm gọn lại hành trình 4 đêm concert bùng nổ, thu hút hàng chục nghìn khán giả ở TP.HCM và Hà Nội. Qua đó, NSX Anh Trai Say Hi khiến người hâm mộ không khỏi tự hào với những biển lightstick khổng lồ, phủ xanh cả SVĐ Mỹ Đình, minh chứng cho thấy văn hoá thần tượng nghệ sĩ Việt đã thay đổi lớn đến thế nào sau mùa hè đáng nhớ năm 2024.

Teaser Anh Trai Say Hi: "Kẻ phản diện tạo nên người hùng"

Đan xen với sự phấn khích, tự hào, là những khoảng không khó tả. Anh Trai Say Hi lột tả những khía cạnh chưa từng thấy của 30 Anh Trai sau hậu trường. Những ánh mắt lo lắng, sự bồn chồn và khoảng lặng tự trấn an mình trước khi lên sân khấu. "Kẻ phản diện tạo nên người hùng", NSX Anh Trai Say Hi dùng 1 câu nói để đúc kết về hành trình rực rỡ đã qua của 30 nghệ sĩ.

Anh Trai Say Hi lột tả những khía cạnh chưa từng thấy của 30 Anh Trai sau hậu trường

Những ánh mắt lo lắng, sự bồn chồn và khoảng lặng tự trấn an mình trước khi lên sân khấu của các Anh Trai

NSX Anh Trai Say Hi dùng 1 câu nói để đúc kết về hành trình rực rỡ đã qua của 30 nghệ sĩ

Đoạn video này chính là teaser hé lộ cho phim concert Anh Trai Say Hi, dự kiến sẽ phát hành tháng 2/2025. Cảm xúc mà đoạn video mang đến khiến nhiều fan vô cùng cảm động. Đồng hành qua những cột mốc đáng nhớ nhất, ngoài niềm vui, sự tự hào với các thành tích, kỷ lục lần lượt được đặt ra thì người hâm mộ cũng phải đối diện với làn sóng trái chiều, tranh cãi bủa vây các Anh Trai.

Tất cả cung bậc tạo nên hành trình theo đuổi thần tượng nhiều dấu ấn không thể phai mờ. Dù chương trình đã kết thúc từ lâu, 4 đêm concert đã diễn ra, thì sức hút và tình cảm với dàn 30 Anh Trai Say Hi vẫn vẹn nguyên như lúc đầu.

Anh Trai Say Hi lại khiến fan "khóc ròng"

Chỉ với teaser dài 1 phút, Anh Trai Say Hi lại gây bão MXH. Sau 1 tiếng đăng tải, đoạn video thu về hơn 23 nghìn lượt cảm xúc trên fanpage chính thức của chương trình cùng hàng nghìn bình luận. Nhiều khán giả để lại dòng tâm sự dài, trải lòng về những kỷ niệm đã qua cùng Anh Trai Say Hi. Teaser đã cảm động thế này, fan càng trông ngóng đến ngày phim chính thức ra rạp để cùng ôn lại thời gian đáng nhớ đã qua. Bên cạnh đó, Anh Trai Say Hi còn hứa hẹn về đêm concert thứ 5, khiến dân tình đứng ngồi không yên.

Phản ứng người hâm mộ:

- Câu nói của Quang Hùng rất hay "Kẻ phản diện lớn nhất chính là bản thân mình. Phải lôi ra và đối diện với nó".

- Quá trời cái title phim

- Mới có như này đã rơm rớm nước mắt rồi. Không biết hôm xem khóc như nào nữa.

- Mùa hè rực rỡ của tôi.

- Ôi cái nền văn minh này ra rạp ngay cho tôi.

- Cảm ơn các anh và fan đã cùng cố gắng. Cảm ơn.

- Quá hoành tráng ạ, đem ngay ra rạp cho tôi, tôi sẵn sàng khóc rồi.

Ghi nhận sức ảnh hưởng tích cực 30 Anh Trai với thị trường giải trí Việt, chương trình Anh Trai Say Hi đã được cộng đồng đề cử ở hạng mục Show giải trí của năm tại WeChoice Awards 2024. Chặng đua càng về cuối càng gay cấn, Anh Trai Say Hi hiện vẫn giữ vững top 2 với hơn 1.4 triệu lượt bình chọn (tính đến 11 giờ tối 8/1/2025). Để tiếp sức cho các Anh Trai, bình chọn thêm TẠI ĐÂY!

Lan tỏa những câu chuyện tích cực về sự sáng tạo và cá tính người Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ, WeChoice Awards 2024 bắt tay cùng nhãn hàng kem Celano tại Dám Mở Lối Riêng thuộc hạng mục GenZ Area. Với thông điệp "Dám thử, Dám chơi, Cùng khơi độc lạ", Dám Mở Lối Riêng tìm ra những gương mặt GenZ nổi bật, đại diện cho một thế hệ dám thử thách, dám khác biệt. Bình chọn các đề cử của Dám Mở Lối Riêng tại đây!