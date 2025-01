Bảng xếp hạng Spotify Việt Nam ngày 2/1/2025, Dương Domic đang là nghệ sĩ Việt có thứ hạng cao nhất với ca khúc Mất Kết Nối ở vị trí #2 - chỉ xếp sau hạng #1 của siêu hit Seven - Jung Kook. Hơn 1 tháng kể từ ngày Dương Domic cho ra E.P đầu tay Dữ Liệu Quý, anh chàng vẫn đang tiếp tục thiết lập nên nhiều kỷ lục nhạc số mới.

Trong đó, track thành công nhất hiện tại chính là Mất Kết Nối , từng #1 trending YouTube Việt Nam mảng âm nhạc, lọt top 60 Toàn cầu. Hiệu ứng của Mất Kết Nối được thể hiện qua những sân khấu khủng, Dương Domic được hàng ngàn người hát theo từng nốt nhạc.

Dương Domic và bảng thành tích đáng nể với Dữ Liệu Quý

Là Anh Trai bứt phá nhất show Say Hi, sự nổi tiếng đến quá nhanh với Dương Domic khiến nhiều người quên mất rằng, thời điểm chương trình chưa chiếu, nam thần từng chật vật tìm kiếm hào quang như thế nào. Mới đây, NSX Anh Trai Say Hi vừa đăng tải video nhìn lại hành trình 3 tháng của các nghệ sĩ, từ tập 1 cho đến khi chương trình kết thúc. Dương Domic thực sự thay đổi ngoạn mục. Không chỉ về sức ảnh hưởng, mà còn thể hiện rõ qua ngoại hình ngày càng lên hương.

3 tháng của Dương Domic tại Anh Trai Say Hi

Ở thời điểm mới dự thi, Dương Domic có thần thái khá e dè. Dù có chiều cao nổi bật, nhưng vóc dáng khá gầy và mỏng. Thời điểm này, Dương Domic chưa được nhiều khán giả chú ý. Cú hit giúp Dương Domic bật lên hàng top tại chương trình chính là sân khấu Hào Quang. Cùng với RHYDER và Pháp Kiều, Dương Domic đã biến demo Hào Quang từ bị các Anh Trai chê bai, trở thành một trong những ca khúc hot nhất chương trình. Kể từ đây, Dương Domic bắt đầu có nhiều người hâm mộ theo dõi, ủng hộ.

Visual khi mới tham gia chương trình của Dương Domic

Dương Domic tại tập 1 Anh Trai Say Hi

Dương Domic với tạo hình cho stage Hào Quang

Càng về cuối, Dương Domic càng chứng minh được thực lực. Khả năng sáng tác là một trong những yếu tố giúp anh chàng luôn được săn đón khi lập team. Tràn Bộ Nhớ - stage solo của Dương Domic gây sốt với hình ảnh thanh xuân, đầy lãng tử ôm đàn guitar. Khi này, anh chàng đã trở thành nam thần thế hệ mới.

Dương Domic và hình ảnh thanh xuân gắn liền với Tràn Bộ Nhớ

Ở tập chung kết, Dương Domic chung team HIEUTHUHAI, Song Luân và JSOL. Sân khấu Sao Hạng A của bộ tứ này on top 1 trending. Đúng khí chất Sao Hạng A , nhóm của đội trưởng HIEUTHUHAI có đủ 4 mảnh ghép bất bại về visual.

Dương Domic của Sao Hạng A

3 tháng tại Anh Trai Say Hi là 3 tháng Dương Domic "thay da đổi thịt". Vóc dáng của anh chàng cũng vạm vỡ qua từng ngày. Visual sáng sân khấu, thần thái ngày càng chín cùng kỹ năng trình diễn được nâng cấp qua từng tập phát sóng, Dương Domic cho thấy sự thay đổi rõ rệt trước - sau Anh Trai Say Hi.



Dương Domic hiện tại

Bứt phá nhanh chóng, Dương Domic được công nhận là một trong những ngôi sao trẻ ấn tượng nhất năm nay. Tại WeChoice Awards 2024, Dương Domic được cộng đồng đề cử ở hạng mục Rising Artist. FC Dopamine của Dương Domic cũng lọt top Best Fandom Forever. Ở các hạng mục này, Dương Domic và Dopamine đều đang sở hữu những thứ hạng dẫn đầu. Cùng cổ vũ cho Dương Domic và Dopamine ngay TẠI ĐÂY!

