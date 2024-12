Mới đây, HURRYKNG trở thành hot topic trong cộng đồng fan Kpop tại Việt Nam. Cư dân mạng đang lan truyền đoạn clip HURRYKNG khoe quà fan tặng từ năm 2023. Trong đó, HURRYKNG nhận chiếc đĩa Standing Next To You với biểu cảm thích thú chiếm trọn tâm điểm. Nam rapper nhóm GERDNANG ngân nga hát theo ca khúc, thực hiện vũ đạo và chia sẻ sự yêu thích với nhạc phẩm này. Đáng yêu hơn cả là HURRYKNG còn sợ fan tốn tiền vì phải mua quà cho mình.

HURRYKNG khoe quà fan tặng, chiếc đĩa Standing Next To You - Jung Kook chiếm trọn tâm điểm (clip: minephuonggg)

HURRKNG hào hứng khoe đĩa fan tặng

Còn hát, nhảy theo Standing Next To You

Theo dõi HURRYKNG lâu, đều có thể biết anh chàng là fan Kpop chính hiệu. HURRYKNG từng chia sẻ Standing Next To You với tuyên bố “làm fan từ đây”. Ngoài Standing Next To You, HURRYKNG còn dùng nhạc Seven của Jung Kook, ủng hộ màn solo của j-hope. BTS là nhóm nhạc toàn cầu, cực kỳ phổ biến với giới trẻ - đặc biệt là Gen Z. Bởi vậy, không khó hiểu khi một rapper thế hệ Z như HURRYKNG cũng được truyền cảm hứng bởi BTS nói chung và Jung Kook nói riêng.

HURRYKNG từng chia sẻ bản hit của Jung Kook đồng thời tuyên bố "làm fan từ đây"

Đoạn clip nhận về bão tương tác từ các Army Việt, dân tình dành tặng lời khen cho sự chân thành của HURRYKNG. Fan BTS so sánh phản ứng của HURRYKNG và Kewtiie, cả hai đều cùng tổ đội GERDNANG. Nguồn cơn của sự so sánh xuất phát từ ồn ào sao chép phong cách cuốn Hùng Huỳnh và Kewtiie vào “tầm ngắm” của các fan BTS.

HURRYKNG nhận về cơn mưa lời khen từ Army vì thái độ chân thành, tôn trọng nghệ sĩ đi trước

Phản ứng netizen:

- Từ hồi Hobie (pv: j-hope) ra On The Street là ổng có up hoài luôn, còn nhắn trong group viết một ver trên nền nhạc nữa. Nói chung thấy ổng hay share Kpop từ hồi chưa nổi, respect thật chứ không phải hùa.



- Nói chung trong GERDNANG vẫn ưng cậu này nhất nha. Thấy cũng nghe Kpop nhiều lắm.



- +5 điểm hảo cảm cho anh này nha, được fan tặng mà ảnh cứ 1 câu tốn tiền zạ 2 câu tốn tiền thế là biết trân quý cỡ nào rồi đó . Dễ thương, cảm ơn vì đã thích BTS.



- Một trời một vực so với hoàng tử Threads.



- Mong anh Kewtiie nhìn thấy.



- Mến anh nhất nhóm luôn á người duy nhất tôi tin tưởng.



- Ảnh dễ thương lắm, còn sợ fan tốn tiền mua quà nữa.



- Ông Khang ông ý dễ thương, tẻn tẻn, mà ông đọc tên Jung Kook cũng chuẩn nha. Nghệ sĩ họ respect nhau.



Jung Kook thực sự là "thần tượng của các thần tượng"

Sự vụ bắt nguồn từ MV đầu tay của Hùng Huỳnh - Chẳng Thể Nhắm Mắt ra mắt ngày 15/12. Là sản phẩm chính thức đánh dấu con đường ca sĩ chuyên nghiệp, Hùng Huỳnh được khán giả quan tâm. Song, MV lên sóng chưa ra mắt bao lâu thì sóng gió ập đến. Chẳng Thể Nhắm Mắt bị fan Kpop cáo buộc sao chép MV Standing Next To You của Jung Kook.

Hùng Huỳnh dính nghi vấn tham khảo Jung Kook, bị fan BTS mang ra quốc tế chỉ trích

Tranh cãi sao chép chưa ngã ngũ, thì Kewtiie - producer “ruột” của HIEUTHUHAI, cũng là người sản xuất nhạc cho ca khúc Chẳng Thể Nhắm Mắt đăng đàn ám chỉ Jung Kook tham khảo Michael Jackson. Động thái này đã chọc giận Army - cộng đồng fan BTS. Army chỉ ra, Jung Kook lấy cảm hứng từ hình tượng và vũ đạo của ông hoàng nhạc pop, đã được chính cố vấn Diana Ross và con trai Michael Jackson công nhận, hoàn toàn khác với trường hợp sao chép MV mà Hùng Huỳnh dính phải.

Động thái làm cơn giận nổi bùng của Kewtiie - music producer ca khúc

Vì điều này, cả Hùng Huỳnh lẫn Kewtiie bị fan BTS “ném đá” gay gắt. Vụ việc còn lan ra quốc tế với hàng chục nghìn bài đăng yêu cầu Hùng Huỳnh “stop copy BTS” (ngưng sao chép BTS) trên X (Twitter), đến mức truyền thông Hàn cũng lên tiếng. Đụng độ fandom lớn nhất Kpop, Hùng Huỳnh trả giá đắt.

Hùng Huỳnh đã xin lỗi nhưng Army vẫn chưa tha thứ

Khuya 17/12, Hùng Huỳnh lên tiếng xin lỗi đồng thời ẩn MV Chẳng Thể Nhắm Mắt, nhưng cơn phẫn nộ của Army vẫn chưa dịu xuống. Fan BTS yêu cầu ekip lẫn nam ca sĩ đưa ra giải thích thoả đáng cho tranh cãi.