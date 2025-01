Vừa qua, lễ trao giải VTV Awards 2024 đã chính thức diễn ra, quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng. Đáng chú ý, RHYDER là gương mặt Gen Z hiếm hoi nhận được giải thưởng đột phá từ nhà đài. Tại đây, nam ca sĩ có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu với các anh các chú gạo cội. Video hậu trường khi lại khoảnh khắc RHYDER chụp ảnh cùng NSND Tự Long và dàn Anh Tài Chông Gai thu hút sự chú ý của cộng đồng fan.

NSND Tự Long chụp ảnh cùng RHYDER, Quốc Thiên, Hà Lê và Hà Myo ở hậu trường VTV Awards 2024

Trong khoảnh khắc giao lưu cùng đàn em, NSND Tự Long không quên shout out cho chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai gồm Quốc Thiên, Hà Lê. RHYDER là đại diện duy nhất trong khung hình đến từ Anh Trai Say Hi.

Là 2 gameshow hot nhất năm qua, fan hai chương trình luôn trong tình trạng “chiến” nhau như nước vơi ăn lửa. Do đó, tương tác của RHYDER cạnh các Anh Tài càng được dư luận soi xét. Nam ca sĩ sinh năm 2001 luôn giữ thái độ cung kính, tôn trọng bậc cha chú. RHYDER nở nụ cười tươi, gương mặt ánh lên sự tự hào khi được giao lưu cùng những tiền bối gạo cội.

Tương tác của RHYDER cạnh các Anh Tài gây chú ý

RHYDER luôn giữ thái độ cung kính, tôn trọng bậc cha chú

Đặc biệt, NSND Tự Long nhấn mạnh về mối quan hệ giữa các nghệ sĩ 2 chương trình: “Những chuyện kia là việc của chương trình, còn chúng tôi vẫn là những nghệ sĩ truyền tải những thông điệp đáng yêu. Chúng tôi hôm nay lại đứng chung trên một sân khấu, vì sân khấu này là của người Việt, sân khấu của tất cả khán giả Việt Nam yêu mến chúng tôi. Say Hi hay Chông Gai thì đều là những cống hiến của chúng tôi."



NSND Tự Long: "Say Hi hay Chông Gai thì đều là những cống hiến của chúng tôi"

Khoảnh khắc này chia sẻ lên các nền tảng, nhận được sự hưởng ứng của đa số khán giả. Công tâm nhìn nhận, việc fanwar không hề ảnh hưởng đến mối quan hệ thực sự giữa các nghệ sĩ. Như NSND Tự Long đã nói, dù có là chương trình nào, cũng để lại giá trị nhất định với nền giải trí nước nhà. Những cống hiến, nỗ lực của 63 Anh Trai được ghi nhận như nhau.