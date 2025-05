Một đêm nhạc đáng nhớ với khán giả thủ đô của con gái Mỹ Linh

Tối 18/5, Mỹ Anh đã tổ chức đêm nhạc riêng để quảng bá EP đầu tiên trong sự nghiệp mang tên Phases Of The Moon. Dù trời Hà Nội đổ cơn mưa lớn ngày trước thềm đêm nhạc diễn ra nhưng sự kiện vẫn thu hút đông đảo khán giả trẻ có mặt để thưởng thức màn trình diễn của giọng ca sinh năm 2002.

Phases Of The Moon là EP gồm 6 ca khúc tiếng Anh gồm Someday, Letting go, Phases of the moon; Over again and over again; Gentle, baby và Zero hesitation. Ra mắt chưa lâu nhưng chỉ cần cất giọng, hàng chục người hâm mộ có mặt đã có thể đồng thành hát theo hay cả hát bè cho cô nàng.

Clip màn trình diễn mở màn của Mỹ Anh

Đêm nhạc của Mỹ Anh sold-out vé trước khi công diễn

Đáng chú ý trong đêm nhạc, khi trình diễn ca khúc Chẳng Thể Né Tránh, một khán giả bất ngờ lao lên sân khấu trong sự ngỡ ngàng của Mỹ Anh và người hâm mộ. Tưởng chừng như đây là sự cố nằm ngoài kịch bản nhưng cái kết lại khiến toàn bộ khán giả hò reo không ngừng.

Theo đó, vị khán giả này ngay sau khi nhảy lên sân khấu đã có màn nhảy đôi cùng Mỹ Anh với loạt vũ đạo của ca khúc Chẳng Thể Né Tránh. Sự kết hợp đầy ngẫu hứng này khiến người hâm mộ có mặt vô cùng thích thú. Thậm chí trên MXH, cộng đồng mạng còn gọi đây là “sít rịt” đặc biệt khi xem Mỹ Anh biểu diễn.

Clip Mỹ Anh trình diễn Chẳng Thể Né Tránh

Một khán giả bất ngờ lao lên sân khấu khi Mỹ Anh biểu diễn

Nhưng sau đó là màn nhảy đôi khiến khán giả có mặt phấn khích

Một trong những khoảnh khắc nhận nhiều sự quan tâm đó chính là sự xuất hiện của Duông Drum (Nguyễn Đức Minh Dương) cũng có mặt trong đêm nhạc với vai trò tay trống, guitar điện và cả keyboard. Xuyên suốt buổi biểu diễn, Duông Drum lôi cuốn khán giả bởi tài chơi nhạc cụ điêu luyện.

Không chỉ thế, anh chàng cũng gây thích thú khi liên tục nhìn Mỹ Anh với ánh mắt tình tứ. Ở cuối đêm nhạc, nhạc sĩ Anh Quân và Diva Mỹ Linh cũng có mặt để ủng hộ con gái. Diva Mỹ Linh không quên dành cho Duông Drum cái ôm tình cảm và thừa nhận hâm mộ band nhạc 2 người vì quá giỏi.

Duông Drum gây chú ý với vẻ ngoài lãng tử

Anh chàng liên tục trao cho Mỹ Anh ánh mắt tình tứ

Cả hai không giấu sự gần gũi trong đêm nhạc

Duông Drum - bạn trai Mỹ Anh cũng chính là người phối khí cho toàn bộ EP Phase Of The Moon của nữ ca sĩ

Mỹ Anh, Duông Drum và Diva Mỹ Linh, nhạc sĩ Anh Quân chụp hình cùng khán giả

Sau minishow tại Hà Nội, Mỹ Anh sẽ chính thức bước vào chuỗi hoạt động quốc tế kéo dài trong suốt mùa hè năm nay. Mở đầu là sự kiện Vivid Sydney 2025, nơi cô sẽ biểu diễn tại sân khấu Tumbalong Park vào ngày 31 tháng 5, với tư cách là một trong hai đại diện đến từ Việt Nam. Tiếp đó, Mỹ Anh sẽ có buổi biểu diễn tại sự kiện Social Sanctuary tại Northcote Social Club, thành phố Melbourne, vào ngày 9 tháng 6, bên cạnh các nghệ sĩ MEIWA và Tanya George. Chuỗi sự kiện sẽ tiếp tục tại Taipei vào cuối tháng 8, khi Mỹ Anh tham gia biểu diễn tại lễ hội âm nhạc JAM JAM ASIA, diễn ra trong khuôn khổ Taipei Music Expo 2025.