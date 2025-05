Nếu Mỹ Anh là con nhà nòi với chất nghệ thấm vào máu, thì Duông Drum – tên thật là Nguyễn Đức Minh Dương – cũng chẳng kém cạnh với bảng thành tích âm nhạc khiến ai cũng phải “ngả mũ”. Không chỉ nổi bật nhờ tài năng chơi trống đỉnh cao, visual lãng tử và gu thời trang độc lạ, Duông Drum còn khiến cộng đồng mạng phát sốt khi mới đây netizen phát hiện ra chàng trai này chính là bạn trai mới của Mỹ Anh – cô nàng nghệ sĩ Gen Z cực cá tính, con gái diva Mỹ Linh.



Duông Drum

Con nhà nòi chính hiệu, là tay trống trẻ tài năng của làng nhạc Việt



Nguyễn Đức Minh Dương, hay còn gọi là Duông Drum, sinh năm 2002, là một trong những tay trống đầy triển vọng của Việt Nam. Xuất thân từ một gia đình có truyền thống âm nhạc, Duông Drum bắt đầu làm bạn với những chiếc trống từ năm 7 tuổi. Cậu là một “con nhà nòi” chính hiệu, tốt nghiệp Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Với gương mặt điển trai, phong cách thời trang cá tính và khả năng chơi trống điêu luyện, Duông Drum nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới trẻ.



Cậu là một “con nhà nòi” chính hiệu, tốt nghiệp Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

Duông Drum từng giành giải Nhất tại cuộc thi Drum-Off Global 2019 (Singapore) ở hạng mục song tấu cùng Phạm Duy Anh, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Không chỉ dừng lại ở đó, Cậu bạn sinh năm 2002 còn thường xuyên chia sẻ các bản drum cover trên mạng xã hội, nhận được sự yêu thích từ cộng đồng yêu nhạc.

Được mệnh danh là "phù thủy nhịp điệu", Duông Drum theo đuổi phong cách progressive rock pha jazz fusion, thường xuyên sử dụng kỹ thuật ghost notes và odd time signatures khiến giới chuyên môn trầm trồ.



Duông Drum là tài năng nhạc cụ trẻ, có nhiều kinh nghiệm chuyên môn

Với tuổi nghề còn khá trẻ nhưng Duông Drum đã khiến nhiều người phải thán phục trước bề dày hoạt động nghệ thuật đầy sôi nổi như Quán quân Drum-Off Global Singapore 2019 (hạng mục Song Tấu Top 5 Vietnam Drum Festival 2021 với tiết mục Fusion Improvisation; Giải Nhì Cuộc thi Trống trẻ toàn quốc 2020; Trống chính tại Monsoon Music Festival 2022 và 2023; Session drummer cho loạt liveshow đình đám: Mang Tiền Về Cho Mẹ Tour (Đen Vâu), Lạc (Tùng Dương), Duyên Phận 20 Năm (Mỹ Linh), Chạy (Ngọt Band)…

Hiện tại, Duông Drum đang hoạt động với với tư cách thành viên của Background Band do NSX, Giám đốc âm nhạc Dương Cầm “cầm trịch”. Anh từng được biết đến nhiều khi chơi trong chương trình âm nhạc Giao Lộ Thời Gian 4. Với nền tảng âm nhạc từ gia đình, Duông Drum qua bàn tay của Dương Cầm, được kỳ vọng sẽ phát huy hết năng lực và nổi tiếng hơn trong tương lai.



Kết hợp với Mỹ Anh, trở thành cặp đôi “trai tài gái sắc” mới của giới nghệ sĩ Gen Z Việt



Mối quan hệ giữa Mỹ Anh và Duông Drum bắt đầu được chú ý từ đầu năm 2025 khi cô chia sẻ loạt video hậu trường phòng thu, bên cạnh bạn trai tin đồn. Dù đều tập trung vào quá trình làm nhạc nhưng không khó để phát hiện những cử chỉ, ánh mắt ngọt ngào giữa cả 2.

Mới đây, anh chàng lần đầu diện kiến khán giả bên cạnh Mỹ Anh qua chuỗi sự kiện gentle sundays - gồm 4 buổi diễn ở Hà Nội và TP.HCM. Tại đây, Duông Drum đảm nhận vai trò chơi đàn guitar và piano.

Tại gentle sundays, Duông Drum đảm nhiệm chơi guitar và piano

EP phases of the moon đánh dấu sự trở lại của Mỹ Anh cũng được Duông Drum góp phần nhào nặn nên. Ngoài ra, live session Live From Home cũng có sự xuất hiện của người tình tin đồn.



Anh chàng trao cho Mỹ Anh ánh mắt tình tứ

Duông Drum không chỉ là "bạn trai tin đồn của Mỹ Anh" mà còn là một nghệ sĩ trẻ đầy tiềm năng và cá tính của nhạc Việt. Với tài năng âm nhạc - nhạc cụ cùng phong cách độc đáo, anh chàng hứa hẹn "làm mưa làm gió" trong thời gian tới.

Trước khi đến với Duông Drum, Mỹ Anh từng có mối tình đình đám với dancer Quốc Tít. Cặp đôi công khai vào tháng 11/2022 bằng màn khóa môi "bỏng mắt" trên 1 sân khấu lễ hội âm nhạc 2023, nhưng đã chia tay. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn từng hẹn hò với rapper Wren Evans. Cả hai là bạn tiểu học, trở nên thân thiết vào năm 2018 và hẹn hò 2 năm sau đó. Cuối năm 2021, thông qua Instagram, Mỹ Anh trả lời người hâm mộ về việc cả hai đã "đường ai nấy đi" nhưng vẫn ủng hộ đối phương.



Mỹ Anh và Quốc Tít

Cô và Wren Evans từng có khoảng thời gian hẹn hò