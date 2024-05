IU 2 lần vuột mất "bom tấn": Lỡ duyên làm nữ hoàng nước mắt vẫn chưa tiếc bằng vai "điên nữ" ở "The 8 Show"

Thời gian gần đây, bộ phim The 8 Show vừa ra mắt đã nhận được đánh giá rất cao của khán giả với những tình tiết gay cấn ngày càng tăng tiến cho đến tập cuối. Tác phẩm được đánh giá cao với nội dung cuốn hút, đồng thời, khán giả còn thích thú trước hình tượng các nhân vật được xây dựng, đặc biệt là nữ chính với biệt danh "Tầng 8" do Chun Woo Hee thủ vai.

Trong phim, 8 con người với những nét tính cách khác biệt cùng tham gia vào một trò chơi để kiếm tiền. Điểm chung của họ là đều gặp khó khăn trong cuộc sống, thiếu tiền hoặc thiếu niềm vui. Do đó, lúc đầu, họ tìm cách giúp đỡ lẫn nhau để kiếm được thật nhiều tiền từ ban tổ chức. Nhưng họ dần nhận ra, quyền lợi và số tiền mà họ nhận được là khác nhau. Tầng 8 (8F) (Chun Woo Hee đóng) được ở trong căn phòng rộng nhất, số tiền của cô bằng tổng số tiền mà những người khác nhận được.

Chun Woo Hee thể hiện thành công vai "điên nữ" Tầng 8

Đáng nói, nhân vật này là một cô gái có tính cách quái gở. Trong khi mọi người cố gắng hạn chế chi tiêu, tiết kiệm từng đồng thì Tầng 8 ngay lập tức dùng số tiền ban đầu mình có được mua đồ để hưởng thụ. Chun Woo Hee đã thể hiện rất thành công sự điên cuồng, ích kỷ của nhân vật. Khi bị mọi người tụ tập chống đối, ngay lập tức, Tầng 8 sử dụng đặc quyền của mình, cắt thức ăn và nước uống của người chơi, khiến họ phải xin lỗi, không dám làm trái ý cô.

Ít ai biết rằng, vai diễn Tầng 8 của Chun Woo Hee ban đầu được giao cho nữ ca sĩ IU. Thời điểm The 8 Show tổ chức casting vào tháng 1/2022, IU được lựa chọn vào vai nữ chính bên cạnh Ryu Jun Yeol, Bae Seong Woo, Park Jung Min, Park Hae Joon. Tuy nhiên, IU lại chính thức rút tên khỏi dự án này vào tháng 5/2022 và người thay thế cô chính là Chun Woo Hee. Nhiều người cho rằng nếu IU nhận lời đảm nhận vai Tầng 8 thì chắc chắn sẽ là một bước đột phá trong sự nghiệp diễn xuất của cô vì vai diễn này đòi hỏi phải có "độ điên" nhất định.

Và đây cũng không phải là bộ phim đầu tiên mà IU rút tên trong năm 2022. Ngay từ tháng 4/2022, khi tin tức về tác phẩm mới của biên kịch Park Ji Eun được công bố, sự xuất hiện của IU đã lập tức được đề cập đến, nhưng phía IU đã nhanh chóng lên tiếng: " Chúng tôi đã nhận được lời đề nghị xuất hiện trong tác phẩm này nhưng chúng tôi đã lịch sự từ chối ". Vai diễn này sau đó thuộc về Kim Ji Won và đó chính là bộ phim Queen of Tears gây sốt suốt thời gian qua.

Kim Ji Won có thêm vai diễn ấn tượng trong Queen of Tears

Vậy lý do khiến IU từ chối hai vai diễn nặng ký này là gì?

Nhiều người cảm thấy tiếc cho IU khi 2 bộ phim mà cô từ chối đều trở thành "bom tấn" được nhiều khán giả yêu thích. Không chỉ vượt mặt Crash Landing on You để đứng đầu tvN , Queen of Tears còn chính thức vượt cả Sky Castle của đài JTBC để giành vị trí top 3 trong danh sách các phim đài cáp có rating cao nhất lịch sử truyền hình Hàn. Trước đó, Crash Landing on You đứng số 4 và hiện đã bị đẩy xuống top 5. Diễn xuất của Kim Ji Won trong bộ phim này cũng được đánh giá cao.

Queen of Tears khiến tên tuổi Kim Ji Won và Kim Soo Hyun được lên một tầm cao mới

Sau 4 ngày ra mắt, The 8 Show hiện đang gây sốt trên các nền tảng MXH Việt. Nó cũng chính thức vượt mặt loạt bom tấn đình đám như Thanh gươm diệt quỷ, Bridgerton 3 để leo top 1 trên danh sách các chương trình truyền hình được xem nhiều nhất trong ngày tại Việt Nam. Bên cạnh đó, màn trình diễn của Chun Woo Hee - vào vai người chơi Tầng 8 trong phim - cũng đang trở thành chủ đề gây sốt. Những biểu cảm điên rồ, gu ăn mặc ấn tượng, màn nhập vai xuất sắc khiến cô trở thành hiện tượng hot sau nhiều năm dù năng lực vượt trội nhưng chưa được chú ý quá nhiều.

Chun Woo Hee được nhận xét đột phá về diễn xuất

Lý do khiến IU từ chối 2 vai diễn nặng ký như vậy là do bị xung đột lịch trình. Sau khi hoàn thành bộ phim Broker (2022), nữ ca sĩ bắt tay thực hiện concert The Golden Hour: Under the Orange Sun - đây là tour diễn solo tái ngộ khán giả của nữ ca sĩ sau 3 năm kể từ Love, Poem (2019). Concert năm 2022 cũng đem về cho IU giải thưởng Stage of the Year tại Melon Music Awards 2022. Có lẽ vì bận rộn chuẩn bị cho tour lưu diễn nên IU đành phải từ chối các vai diễn nói trên.

Thời điểm 2 bộ phim casting diễn viên là khi IU đang chuẩn bị cho concert solo

Nữ ca sĩ vẫn có những lựa chọn riêng thành công

Tuy nhiên, một số ý kiến cũng cho rằng nếu không phải Kim Ji Won hay Chun Woo Hee thì chưa chắc 2 vai diễn trên đã được thể hiện thành công như vậy. IU đã có lựa chọn của riêng mình và hiện cô vẫn đang rất thành công trong sự nghiệp nên có tiếc nuối thì chắc cũng chỉ một chút rồi thôi nhỉ?

https://kenh14.vn/iu-2-lan-vuot-mat-bom-tan-lo-duyen-lam-nu-hoang-nuoc-mat-van-chua-tiec-bang-vai-dien-nu-o-the-8-show-20240521145851575.chn