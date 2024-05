Bom tấn sinh tồn The 8 Show leo top 1 Việt Nam, dàn cast quá đỉnh khiến khán giả si mê cực độ

The 8 Show là bộ phim sinh tồn mới nhất của Hàn Quốc, phát hành trên nền tảng Netflix. Sau 4 ngày ra mắt, phim hiện đang gây sốt trên các nền tảng MXH Việt. Nó cũng chính thức vượt mặt loạt bom tấn đình đám như Thanh Gươm Diệt Quỷ, Bridgerton 3 để leo top 1 trên danh sách các chương trình truyền hình được xem nhiều nhất trong ngày tại Việt Nam.



The 8 Show chính thức vượt mặt các bom tấn ăn khách hiện nay

Ngay từ khi chưa ra mắt, The 8 Show đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ khán giả Việt bởi nó được so sánh với bom tấn sinh tồn Squid Game lại thêm việc nó đánh dấu sự trở lại của Ryu Jun Yeol sau lùm xùm tình ái. Và quả không phụ lòng mong đợi từ người xem, phim ra mắt và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực nhờ phần kịch bản được đánh giá là vượt trội hơn cả Squid Game. Cũng xoay quanh game sinh tồn nhưng thực chất The 8 Show phản ánh một xã hội thu nhỏ, nơi 8 người chơi là đại diện cho 8 kiểu người, 8 tầng lớp khác nhau. Họ phải tự nghĩ ra trò chơi để kéo dài thời gian và tăng số tiền mình nhận được sau mỗi ngày. Tại đây, sự phân chia giai cấp xảy ra, con người đấu đá lẫn nhau để giành quyền điều hành trò chơi dù thực tế họ không hề biết những người đang theo dõi mình là ai.

Kịch bản có lớp lang rõ ràng tuy không quá xuất sắc, còn khá nhiều chi tiết gây lấn cấn nhưng không thể phủ nhận việc The 8 Show hấp dẫn từ đầu đến cuối, khiến khán giả xem không ngừng nghỉ. Công lớn có lẽ thuộc về dàn diễn viên rất ấn tượng của bộ phim. Tại Việt Nam, các chủ đề liên quan đến dàn diễn viên này nhận về sự quan tâm cực lớn. Ngay cả Ryu Jun Yeol, người từng khiến người xem lo ngại rằng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của phim, cũng đang nhận về vô số lời tán dương. Gác lại chuyện đời tư, khán giả phải đồng loạt gật gù cảm thán rằng khả năng chọn kịch bản và diễn xuất của Ryu Jun Yeol thực sự xuất sắc.

Bên cạnh đó, màn trình diễn của Chun Woo Hee - vào vai người chơi Tầng Tám trong phim - cũng đang trở thành chủ đề gây sốt. Những biểu cảm điên rồ, gu ăn mặc ấn tượng, màn nhập vai xuất sắc khiến cô trở thành hiện tượng hot sau nhiều năm dù năng lực vượt trội nhưng chưa được chú ý quá nhiều. Sáu diễn viên chính còn lại cũng xuất sắc không kém, tạo nên một tổng thể hài hòa, đầy lôi cuốn cho cả dự án.

