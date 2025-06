Diễn viên phim Kính Vạn Hoa kỷ niệm 30 năm hoạt động âm nhạc

Ba thập kỷ kể từ ngày bước chân vào nghệ thuật, Timmy Anh Tuấn đã lựa chọn sân khấu âm nhạc để gửi lời tri ân tới khán giả - những người đã âm thầm đồng hành cùng anh qua từng vai diễn, từng bài hát.

Đêm nhạc Thank you for the music: Hành trình 30 năm âm nhạc không đơn thuần là một chương trình biểu diễn, mà là lát cắt đời sống tinh thần của một nghệ sĩ từ ngày còn là nghệ sĩ nhí cho đến những nốt trầm trong hành trình trưởng thành. Đêm nhạc diễn ra trong các ngày 6 và 7/6 tại TP Hồ Chí Minh sẽ đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc với nhiều ca khúc nổi tiếng đến những tiết mục nhạc kịch, hòa âm phối khí mới do chính anh biên soạn cùng cộng sự thân thiết.

Với khát vọng lan tỏa năng lượng tích cực qua âm nhạc, Timmy hy vọng đêm diễn không chỉ là cuộc hội ngộ của riêng anh, mà còn là dịp để khán giả ôn lại những thanh âm tuổi trẻ, và nhìn lại hành trình âm nhạc Việt từ một góc nhìn riêng.

Anh Tuấn lúc nhỏ trong phim "Kính vạn hoa". (Ảnh: Chụp màn hình)

Timmy Anh Tuấn là một trong những nghệ sĩ nhí lứa 8X với vai trò thành viên nhóm nhạc Ve Sầu. Anh từng bén duyên với phim ảnh qua bộ phim Kính Vạn Hoa. Khi trưởng thành, Anh Tuấn chọn con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Anh theo học trường Đại học Âm nhạc Berklee tại Boston, bang Massachusetts, Mỹ với hai chuyên ngành chính là Sáng tác (âm nhạc giao hưởng thính phòng), Viết và Sản xuất Nhạc đương đại với chuyên ngành phụ là Chỉ huy dàn nhạc. Là một nhạc sĩ, nhà soạn nhạc tài năng, anh đã góp mặt trong nhiều dự án nghệ thuật của Nhà hát Giao hưởng Nhạc – Vũ kịch TP Hồ Chí Minh. Anh từng có các tác phẩm soạn cho các dàn nhạc giao hưởng và nhóm hoà tấu thính phòng được trình diễn trên nhiều sân khấu âm nhạc tại thành phố.

Anh Tuấn khi tham gia nhóm nhạc Ve Sầu. (Ảnh: NVCC)

Với sự yêu thích nghệ thuật nhạc kịch, anh đã góp phần xây dựng và tạo nên thành công của chuỗi sự kiện Music in the Dark - nơi khán giả trải nghiệm âm nhạc hoàn toàn trong bóng tối cùng với các nghệ sĩ biểu diễn.