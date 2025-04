Taylor Swift là người chặn đứng cơ hội diễn Super Bowl của "gã điên Hollywood"?

Kanye West… cái tên không còn quá xa lạ đối với fan nghe nhạc US-UK. Những chiêu trò gây rối trên mạng của nam rapper đã không còn bất ngờ vì đó là chuyện “như cơm bữa”. Dù vẫn gây tranh cãi nhưng dân tình chỉ có thể lắc đầu ngao ngán, ngó lơ “gã điên Hollywood”, cho rằng anh chàng chỉ thích thu hút sự chú ý.

Kanye West được mệnh danh là "gã điên Hollywood" vì chuyên "kiếm chuyện" với các ngôi sao khác

Mới đây, một dòng trạng thái được Kanye đăng tải trên nền tảng X, đã bị chính chủ xóa đi ngay sau đó, đang khiến MXH nổi sóng gió. Cụ thể, anh chàng thắc mắc lý do tại sao bản thân chưa từng được mời trình diễn Super Bowl Halftime Show nhiều năm qua, và cuối cùng đã “chốt” được 3 yếu tố chính, 1 trong số đó là Taylor Swift.

Nam rapper chỉ ra 3 lý do chính khiến mình không được biểu diễn Super Bowl Halftime Show. 1 trong số đó là Taylor Swift

Vài năm gần đây, fanbase của Taylor Swift tăng số lượng thành viên với tốc độ chóng mặt, đưa Swifties trở thành 1 trong những FC hùng hậu nhất ngành công nghiệp âm nhạc thế giới. Kanye thì nổi tiếng với những phát ngôn động chạm, “cà khịa” tới nữ ca sĩ không vì lý do gì. Do vậy, anh chàng thường xuyên là tâm điểm chỉ trích không chỉ từ Swifties mà từ đông đảo khán giả đại chúng.

Taylor Swift được đội quân Swifties hùng hậu bảo vệ trước Kanye

Loạt ồn ào trên MXH kéo danh tiếng và tên tuổi của Kanye xuống vũng bùn. Không thể phủ nhận nam rapper đã đóng góp, cống hiến rất nhiều cho nền âm nhạc toàn cầu lẫn giới mộ điệu, nhưng Hollywood đã không còn đủ kiên nhẫn với anh. Giờ đây, “thiên tài âm nhạc” bị chôn vùi giữa vô số thị phi chồng chất, netizen gọi anh là “kẻ phiền nhiễu nhất showbiz”.

Ngẫm lại, nhận định về phong trào ủng hộ Taylor Swift đã ngăn cản Kanye có cơ hội đặt chân lên sân khấu Super Bowl Halftime Show cũng có phần đúng. Tuy nhiên, nguồn cơn dẫn đến tình cảnh hiện tại đều là do Kanye mà ra. Mọi chuyện bắt đầu từ màn cướp mic Taylor Swift khi “công chúa nhạc đồng quê” đang phát biểu nhận giải MV của năm tại MTV Video Music Awards 2009. Nam rapper tuyên bố Beyoncé xứng đáng chiến thắng hơn với MV Single Ladies . Khoảnh khắc “bắt nạt” công khai này đã “châm ngòi nổ” cho cuộc chiến giữa 2 nghệ sĩ trong hơn 15 năm.

Pha cướp mic của Kanye là nguồn cơn dẫn đến cuộc chiến vô tận giữa anh và Taylor Swift

Liên đoàn Bóng bầu dục Mỹ chắc chắn không thể đặt ván cược rủi ro để Kanye biểu diễn trên sóng truyền hình, được hàng trăm triệu người dõi theo. Hiện là tấm gương xấu đối với đại chúng, chỉ 1 nhất cử nhất động “gây rối” của Kanye cũng có thể tác động xấu tới hình ảnh Liên đoàn lẫn trận Siêu cúp Vô địch Super Bowl.

Kanye từng chỉ trích Taylor Swift vì... hát và nhảy theo ca khúc Not Like Us tại Super Bowl Halftime Show vừa qua. "Nếu vấn đề văn hóa - chủng tộc quan trọng đến vậy thì tại sao chúng ta lại để yên khi Taylor Swift hát theo bản diss hạ thấp 1 người đàn ông da màu. Kedrick đang bị những người như này lợi dụng và tôi cũng vậy."

Set diễn của Kendrick Lamar tại Super Bowl Halftime Show vừa qua gây sốt khắp MXH

Kanye chỉ trích Taylor Swift vì hát theo Kendrick

Mối thù giữa Taylor - Kanye vẫn sẽ là 1 vòng lặp vô tận nếu nam rapper không thể học cách kiểm soát cảm xúc, hành vi và lời nói của mình - ở cương vị là 1 trong những nhân vật vĩ đại nhất giới giải trí thế giới, có tiếng nói ảnh hưởng đến tệp khán giả nhất định. Taylor Swift vẫn đang trong hành trình chạm đến nhiều đỉnh cao mới trong sự nghiệp, trong khi Kanye thì giậm chân tại chỗ ở 2 lĩnh vực anh giỏi nhất - âm nhạc và thời trang.

Bên cạnh “kỳ phùng địch thủ”, Kanye còn đưa 2 nguyên nhân khiến Super Bowl “cạch mặt” mình: Cựu Tổng thống George Bush và việc anh đội chiếc mũ MAGA (Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại). Cộng đồng mạng nổ ra tranh cãi kịch liệt không phải vì Kanye ngầm thừa nhận ủng hộ ông Trump mà anh gợi nhắc tới cơn bão Katrina từng càn quét cả 1 cộng đồng người da màu ở New Orleans - thời khắc đen tối nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông George Bush. Trong bối cảnh văn hóa tẩy chay đang trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, sự nghiệp của Kanye dễ dàng “bay màu”, không sớm hay muộn.