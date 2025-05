Tối 29/5, Thai VG - “anh cả” Việt rap chính thức ra mắt MV mới I’m Me, hợp tác cùng Long Nón Lá và DJ Feliks. I’m Me là MV mở đường cho album phòng thu dài hơi của Thai VG, dự kiến lên sóng tháng 8 năm nay. Trở về Việt Nam quảng bá sau nhiều năm ở Mỹ, dự án của Thai VG gây chú ý trong cộng đồng hip-hop Việt. Các rap fan tò mò không biết người khai sinh ra Việt rap sẽ làm gì để định danh chính mình trong album đầu tay.

I'm Me - Thai VG ft. Long Nón Lá

Để mở màn cho album, Thai VG chọn I’m Me - một bản rap mang thông điệp mạnh mẽ về sự kiên định, bản lĩnh và lòng tin vào chính mình. Ca khúc là sự kết hợp độc đáo giữa giọng rap đậm chất OG của Thai VG, phần hook đầy cảm xúc và chất miền Tây Nam Bộ từ Long Nón Lá, mở đầu bằng tiếng hò quen thuộc vang vọng, dễ gây nghiện từ lần nghe đầu tiên. Bản phối được thực hiện bởi DJ Feliks – người đứng sau thành công của nhiều bản hit, gần nhất là Bắc Bling của Hoà Minzy.

I’m Me là lát cắt chân thật từ hành trình của Thai VG – một người nghệ sĩ đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, sống và làm nhạc giữa hai nền văn hóa Mỹ - Việt

I’m Me là lát cắt chân thật từ hành trình của Thai VG – một người nghệ sĩ đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, sống và làm nhạc giữa hai nền văn hóa Mỹ - Việt. Với tinh thần không khuất phục, không thỏa hiệp, bài hát như một lời tuyên ngôn của những người trẻ sống có lý tưởng: "Miễn là còn sống có purpose (mục đích), bạn sẽ vượt qua được mọi định kiến."

Câu chuyện của Long Nón Lá cũng được khắc họa rõ nét qua dòng lyrics: “Mấy cơn đau ngoài da thì ta vẫn đó ta vẫn là ta”, phản ánh hành trình vượt qua bệnh tật, chiến đấu với ung thư nhưng vẫn giữ được tinh thần yêu đời và ngọn lửa đam mê nghệ thuật.

Diễn xuất của Ceri góp thêm chiều sâu cảm xúc cho câu chuyện

MV I’m Me được thực hiện như một buổi trị liệu nhóm kín - nơi những con người tổn thương tìm đến nhau, chia sẻ và tự chữa lành. Trong MV, khán giả sẽ bắt gặp hình ảnh nữ diễn viên Ceri - gương mặt quen thuộc từ Đi Giữa Trời Rực Rỡ. Diễn xuất của Ceri góp thêm chiều sâu cảm xúc cho câu chuyện.

MV I’m Me được thực hiện như một buổi trị liệu nhóm kín - nơi những con người tổn thương tìm đến nhau

Là MV trở lại của Thai VG - HLV Rap Việt và cũng là nhân vật khai sinh nền hip-hop Việt Nam cùng Long Nón Lá sau cơn bạo bệnh, I’m Me được rap fan đón nhận nhưng chưa tạo được cơn sốt thảo luận trên MXH. Sau hơn nửa ngày lên sóng, I’m Me đã đạt được những thành tích nhất định như 90 nghìn lượt xem (tính đến 1h30 chiều 30/5), xếp hạng #7 iTunes Việt Nam, #2 BXH Hip-hop Việt của iTunes.

Sau hơn nửa ngày lên sóng, I’m Me đã đạt được những thành tích nhất định như 90 nghìn lượt xem (tính đến 1h30 chiều 30/5)

Lý do I’m Me có thành tích ổn định nhưng sức thảo luận thấp đến từ nhiều nguyên nhân. Trước đó, Thai VG dự tính ra mắt MV ngày 23/5 nhưng phải dời ngày vì Quốc tang. Quyết định này đã khiến chiến lược quảng bá phần nào ảnh hưởng. Thông điệp bài hát được fan rap nghiền ngẫm, nhưng không phải là 1 chủ đề hút tranh luận. Do đó, dù có lượt nghe ổn định thì I’m Me khá im ắng trên MXH.