Kết quả một số hạng mục quan trọng của AMAs 2025:

Artist of the Year (Nghệ sĩ của năm): Billie Eilish

New Artist of the Year (Nghệ sĩ mới của năm): Gracie Abrams

Album of the Year (Album của năm): Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft

Song of the Year (Bài hát của năm): Billie Eilish, Birds of a Feather

Collaboration of the Year (Màn hợp tác của năm): Lady Gaga & Bruno Mars, Die With a Smile

Social Song of the Year (Bài hát mạng xã hội của năm): Doechii, Anxiety

Favorite Touring Artist (Tour diễn được yêu thích): Billie Eilish

Favorite Music Video (MV được yêu thích): Lady Gaga & Bruno Mars, Die With A Smile

Favorite Male Pop Artist (Nghệ sĩ nam nhạc pop được yêu thích): Bruno Mars

Favorite Female Pop Artist (Nghệ sĩ nữ nhạc pop được yêu thích): Billie Eilish

Favorite Pop Album (Album nhạc pop được yêu thích): Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft

Favorite Pop Song (Bài hát nhạc pop được yêu thích): Billie Eilish, Birds of a Feather

Favorite K-Pop Artist (Nghệ sĩ Kpop được yêu thích): RM