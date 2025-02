Giải Grammy lần thứ 67 đã khép lại vào sáng 3/2 (theo giờ Việt Nam), đánh dấu một năm sôi nổi của làng nhạc thế giới. Là giải thưởng âm nhạc danh giá nhất thế giới, việc lọt đề cử Grammy được coi là một sự công nhận cực quan trọng đối với một nghệ sĩ/ tác phẩm. Đường đua âm nhạc năm nay chứng kiến sự quay trở lại của loạt ngôi sao hàng đầu, ai nấy đều sở hữu album có đủ câu chuyện, thành tích "áp đảo" và được giới chuyên môn ca ngợi.

Do đó, Grammy năm nay thực sự là cuộc cạnh tranh cam go, ai cũng là đại diện xứng đáng cho kèn vàng. Với 11 đề cử, Beyoncé là nghệ sĩ nhận được nhiều đề cử nhất Grammy năm nay. Song, kết quả lại bất ngờ rẽ hướng khác hoàn toàn với dự đoán của đông đảo fan nhạc.

Chappell Roan là Best New Artist (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất)

4 hạng mục quan trọng nhất Grammy lần lượt thuộc về Chappell Roan - Best New Artist (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất). Not Like Us của Kendrick Lamar thắng Record of the Year (Bản ghi âm của năm) và Song of the Year (Ca khúc của năm). Cuối cùng, Album of the Year (Album của năm) gọi tên Cowboy Carter của Beyoncé.

Kendrick Lamar là sao thắng đậm nhất Grammy năm nay

Theo đó, Kendrick Lamar là sao thắng đậm nhất Grammy năm nay, với 5 kèn vàng - 2 kèn vàng quan trọng nhất. Beyoncé cuối cùng đã thực hiện điều chưa thể trong suốt 28 năm sự nghiệp: thắng giải Album of the Year. Đây cũng là chiến thắng lịch sử khi cô là nữ nghệ sĩ da màu đầu tiên trong thế kỉ này (tính cả lịch sử giải thì chỉ sau Lauryn Hill năm 1999) chiến thắng hạng mục này. Trước đó, Cowboy Carter đã mang về kèn vàng Best Country Album (Album đồng quê xuất sắc nhất), do chính Taylor Swift tận tay trao giải. Beyoncé nâng tổng cúp Grammy lên con số 35, là nghệ sĩ thắng giải nhiều nhất lịch sử.

Beyoncé cuối cùng cũng thắng Album of the Year

Sabrina Carpenter xuất hiện ở cả 4 đề cử Big 4, nhưng chưa may mắn. Dẫu sao, cô nàng cũng đã có một năm đại thành công với album Short n Sweet. Nữ ca sĩ tóc vàng nhận về 2 kèn vàng đầu tiên trong sự nghiệp, gồm Best Pop Vocal Album (Album giọng Pop xuất sắc nhất) cho Short n Sweet và Best Pop Solo Performance (Trình diễn solo Pop xuất sắc nhất) cho Espresso.

Sabrina Carpenter xuất hiện ở cả 4 đề cử Big 4, nhưng chưa may mắn

Trắng tay toàn bộ là Ariana Grande, Taylor Swift và Billie Eilish. Điều này khiến nhiều fan nhạc cảm thấy khó hiểu. Bởi những cái tên kể trên đều là nghệ sĩ tung album gây sốt năm qua. Đáng tiếc nhất chính là Ariana Grande, khi cô bị Grammy "phớt lờ" ngay từ giai đoạn đề cử. Album eternal sunshine được giới chuyên môn ca ngợi, fan nhạc yêu thích nhưng hoàn toàn không lọt bất kỳ đề cử Big 4 nào. Về phần Taylor Swift và Billie Eilish, phần đông dự đoán sẽ chắc thắng 1 trong các hạng mục được đề cử. Cuối cùng, tất cả đều chịu thua.

Đáng tiếc nhất chính là Ariana Grande, khi cô bị Grammy "phớt lờ" ngay từ giai đoạn đề cử

Billie Eilish

và Taylor Swift trắng tay hoàn toàn dù được đề cử ở nhiều hạng mục, bao gồm Big4

KẾT QUẢ GIẢI GRAMMY 2025 (Một số hạng mục đáng chú ý) Record of The Year (Bản ghi âm của năm): Not Like Us - Kendrick Lamar Album of The Year (Album của năm): Cowboy Carter - Beyoncé Song of The Year (Ca khúc của năm): Not Like Us - Kendrick Lamar Best New Artist (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất): Chappell Roan Best Pop Solo Performance ((Trình diễn solo Pop xuất sắc nhất): Espresso - Sabrina Carpenter Best Pop Vocal Album (Album giọng Pop xuất sắc nhất): Short n Sweet - Sabrina Carpenter

Best Pop Duo/Group Performance (Trình diễn Pop xuất sắc nhất của bộ đôi/nhóm nhạc) - Die With a Smile - Lady Gaga, Bruno Mars

Best Latin Pop Album (Album Pop Latin xuất sắc nhất): Las Mujeres Ya No Lloran - Shakira

Best Country Album (Album Latin xuất sắc nhất): Cowboy Carter - Beyoncé

Best Rap Album (Album Rap xuất sắc nhất): Alligator Bites Never Heal - Doechii