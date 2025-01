Nhắc đến sao sinh tuổi Tỵ, mỗi người sẽ có muôn vàn sự lựa chọn. Nhưng, là sao tuổi Tỵ thành công nhất làng nhạc hiện tại, chưa ai có thể vượt qua sức ảnh hưởng của "rắn chúa" Taylor Swift. Từ cô nàng tóc vàng, ôm đàn hát nhạc đồng quê, sau 18 năm hoạt động, Taylor Swift đã trở thành "đế chế" riêng biệt, là tỷ phú tự thân ở tuổi 34 - chỉ bằng việc làm nghệ sĩ âm nhạc.

Người phụ nữ đại diện cho ngành công nghiệp âm nhạc

Sự nghiệp của Taylor Swift không thể đong đếm bằng bao nhiêu bản hit, hay bao nhiêu album thành công về mặt thương mại. Sinh ra để làm ngôi sao, Taylor Swift đã bộc lộ niềm yêu thích âm nhạc từ bé và được gia đình hỗ trợ hết mình. Nhưng con đường của Taylor với nghệ thuật không hề được trải hoa hồng.

Những năm đầu sự nghiệp, hình ảnh Taylor gắn liền với hình tượng "công chúa hát nhạc đồng quê"

Năm 17 tuổi, Taylor Swift ra mắt album đầu tay. Những năm đầu sự nghiệp, hình ảnh Taylor gắn liền với hình tượng "công chúa hát nhạc đồng quê". Do đó, những nỗ lực "pop hoá" âm nhạc của Taylor Swift bị mỉa mai, nghi ngờ khi cô chuyển định hướng vào năm 2014 cùng album 1989. Vượt qua định kiến, đây là một trong những album "làm nên lịch sử" của Taylor Swift, mang về giải Album của năm tại Grammy 2014.



Taylor Swift từng mất trắng 6 album đầu sự nghiệp vì tranh chấp bản quyền giữa Taylor Swift và Big Machine Records. Việc Scooter Braun mua lại 6 album đầu tay của Taylor Swift trở thành "vết thương" chí mạng trong 18 năm hoạt động âm nhạc của cô nàng. Taylor Swift vẫn đang trên hành trình tái thu âm, phát hành 6 album cũ - bao gồm Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989 và reputation . Tính đến hiện tại, Taylor đã hoàn thành 5/6 album tái thu âm.

Sự nghiệp của Taylor Swift trải dài với những album hàng triệu lượt bán ra, kỷ lục streaming mỗi đợt comeback và tour diễn tỷ đô

Sự nghiệp của Taylor Swift trải dài với những album hàng triệu lượt bán ra, kỷ lục streaming mỗi đợt comeback và tour diễn tỷ đô. Album gần nhất của Taylor Swift - The Tortured Poets Department có đến 2 phiên bản, với tổng thời lượng lên đến 31 tracks. Mỗi bài hát đều được đầu tư chất xám, viết dựa trên mọi khía cạnh đời sống, tình cảm của Taylor Swift. Nhưng, khối lượng công việc của cô không chỉ là sáng tác và làm nhạc.

Các bài hát trong The Tortured Poets Department đã được Taylor Swift chuẩn bị song song trong thời gian phát hành album phòng thu thứ 10 Midnights . Phát hành album thứ 10 Midnights vào cuối 2022, đầu 2023 cô đã khởi động chuyến lưu diễn quy mô nhất - The Eras Tour. Thông thường, các nghệ sĩ khi chạy tour đều tập trung hoàn toàn vào việc biểu diễn. Năng lượng dành cho sân khấu, liên tục di chuyển và luyện tập, chuẩn bị đã chiếm gần như toàn bộ quỹ thời gian của nghệ sĩ. Nhưng Taylor Swift là một ngoại lệ.



Chạy tour "hùng hục" với trung bình mỗi concert diễn ra trên dưới 4 tiếng đồng hồ, setlist lên đến 40 bài hát, Taylor Swift vẫn có thời gian sáng tác và sản xuất nhạc

Không chỉ là 31 bài hát mới trong album kép TTPD: The Anthology, Taylor Swift còn tái phát hành những album cũ. Trong năm 2023, nữ ca sĩ tái thu âm, chỉnh sửa và ra mắt lại 2 album Fearless (Taylor's Version) và 1989 (Taylor's Version).

The Eras Tour của Taylor Swift kéo dài với 149 đêm diễn, mang về hơn 2 tỷ đô. Khối lượng công việc của Taylor Swift đã vượt giới hạn của một người bình thường. Fan hay đùa vui Taylor là "con trâu nước Mỹ", hay phải là "robot" thì mới có thể thực hiện bấy nhiêu dự án chỉ với 24 tiếng 1 ngày.

Cách Taylor điều chỉnh thời gian làm việc - hẹn hò - cân bằng cuộc sống cá nhân khiến fan ngưỡng mộ và ao ước

Làm việc như một "cỗ máy" và luôn đảm bảo chất lượng hàng đầu cho mỗi sản phẩm âm nhạc, nhưng Taylor vẫn có thời gian dành cho gia đình, bạn bè và người yêu. Cách Taylor điều chỉnh thời gian làm việc - hẹn hò - cân bằng cuộc sống cá nhân khiến fan ngưỡng mộ và ao ước.

Lối sống của Taylor Swift đích thị là lối sống của một ngôi sao. Nhưng không phải ai cũng làm được. Theo dõi cách Taylor làm nghệ thuật, cân bằng cuộc sống cá nhân, người ta phải thốt lên rằng đây chính người phụ nữ đại diện cho "music industry".

Theo dõi cách Taylor làm nghệ thuật, cân bằng cuộc sống cá nhân, người ta phải thốt lên rằng đây chính người phụ nữ đại diện cho "music industry"

"Rắn chúa" bước ra từ đống tro tàn của định kiến và sự ghét bỏ

Biệt danh "rắn chúa" vốn không phải cụm từ đẹp đẽ, hay ho dành cho Taylor Swift ở thời điểm bắt đầu. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1989 bị gắn mác là "rắn độc" vì scandal chấn động năm 2016 với Kanye West - Kim Kardashian. Khi ấy, Taylor Swift bị Kanye West bôi nhọ trong ca khúc Famous.

Song, Kim Kardashian đã công bố đoạn video ghi lại cuộc nói chuyện điện thoại giữa Taylor và Kanye, cho thấy Taylor nói dối về chuyện cô không biết đến ca từ trong bài hát Famous mà Kanye lăng mạ mình. Taylor Swift bị chỉ trích là giả tạo, diễn trò, hàng loạt icon rắn độc bị netizen thả điên cuồng trên Instagram cá nhân. Đây là một trong những cú sốc lớn nhất vùi dập sự nghiệp Taylor Swift.

Biệt danh "rắn chúa" của Taylor Swift xuất phát từ scandal năm 2016 với Kanye West và Kim Kardashian

Taylor Swift từng bước chứng minh điều ngược lại, rằng chính Kim và Kanye mới là "rắn độc" dàn cảnh, cắt ghép băng video. Bị gán danh xưng "rắn độc", Taylor Swift quyết định biến đó trở thành màn trả thù biểu tượng nhất làng nhạc với album reputation. Đạp qua đủ lời chê bai, bắt nạt, Taylor Swift hoá thân thành "rắn chúa" quyền lực và mạnh mẽ. Hình ảnh "rắn chúa" xuất hiện xuyên suốt MV Look What You Made Me Do , nơi Taylor Swift gửi lời đả kích đến truyền thông, những người ghét mình và cả những người đã khiến cô tổn thương rằng "Taylor cũ đã chết".



Taylor Swift ngự trị trên ngai vàng của chính mình, từ người bị gắn mác "rắn độc" hoá thành "rắn chúa" mạnh mẽ, quyền lực

Taylor Swift mạnh mẽ khẳng định lại chính mình, trở về vị thế main pop girl hàng đầu và kéo dài hào quang cho đến hiện tại. "Vài năm trước, có ai đó gọi tôi là rắn và rồi hàng tá người bắt đầu gọi tôi bằng cái tên đó trên mạng xã hội. Tôi đã phải trải qua một khoảng thời khó khăn nhưng giờ mọi chuyện khác rồi", Taylor Swift nói về danh xưng "rắn độc" từng là lời độc địa chà đạp cảm xúc của cô.



Hình ảnh "rắn chúa" trở thành biểu tượng Taylor Swift, và cũng là của cả ngành công nghiệp âm nhạc

Taylor Swift dành hết những cảm xúc, tâm tình của mình chuyển tải thành điều kỳ diệu là sáng tạo ra âm nhạc. Từ đó, âm nhạc của Taylor truyền cảm hứng đến hàng triệu người nghe. Taylor Swift bước ra từ đống tro tàn của định kiến và sự ghép bỏ. Hình ảnh "rắn chúa" trở thành biểu tượng Taylor Swift, và cũng là của cả ngành công nghiệp âm nhạc.