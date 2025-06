Alex Warren - từng là 1 hiện tượng mạng cuối thập niên 2010, là thành viên trong nhóm TikToker nổi tiếng như Addison Rae, Charli D’Amelio… nay anh chàng đã “đá sân” sang mảng âm nhạc, tái định vị thương hiệu bản thân như 1 ca sĩ thực thụ. Mới đây, anh chàng vừa giành cho mình no.1 đầu tiên trên Billboard Hot 100 với ca khúc Ordinary, xuất sắc giữ vững ngôi vương trong 2 tuần liên tiếp.

Vài ngày qua, dân tình chợt phát hiện Alex đang thả thính 1 bản collab mới với giọng ca chính BLACKPINK - Rosé. Cụ thể, một vài người tình cờ nghe thấy âm sắc đẹp, có 1-0-2 của Rosé được lồng ghép vào trong ca khúc On My Mind của Alex Warren. On My Mind chưa được phát hành chính thức, thay vào đó, chỉ mới được tạo sound trên nền tảng TikTok nên mọi thông tin liên quan đến nó vẫn là 1 ẩn số.



Rosé lấp ló ở góc đoạn video khiến fan nhốn nháo

Chỉ có 1 điều chắc chắn là Rosé sẽ góp mặt vào nhạc phẩm được cho là sắp ra mắt này. Không chỉ giọng hát, nữ idol còn lấp ló 1 góc mặt trong video mới được Alex đăng tải trên trang cá nhân. Điều này càng khẳng định cả 2 đã gặp gỡ và cùng nhau hoàn thiện màn kết hợp này. Mới đây nhất, cô nàng đã lộ diện trong video do Alex đăng tải, vui tạo nét nhép theo ca khúc On My Mind.

On My Mind được dự đoán sẽ là màn collab đáng chú ý trong thời gian tới

Nữ idol, sau nhiều lần thả hint, cuối cùng đã lộ diện bên cạnh Alex

Bên dưới đoạn video, Rosé còn châm chọc với bình luận: “Ai đó có thể nói cho tôi biết đây là ai được không?”. Người đẹp 9x không quên repost lại đoạn video, ngay sau khi Alex repost 1 đoạn video khác của cô nàng.



Rosé năng nổ tương tác với anh chàng

Tuy nhiên, sự việc này lại chia ra 2 luồng ý kiến trái chiều. 1 bên cảm thấy thích thú vì lại được Rosé “chiều hư”, ra nhạc liên tiếp cho con dân thưởng thức. Trong năm nay, cô nàng đã thả xích album rosie, hát nhạc phim F1 - Messy và sắp tới sẽ là On My Mind, dù 2025 mới chỉ trôi qua được nửa năm. Thấy được Rosé năng nổ, chăm chỉ hoạt động âm nhạc khiến người hâm mộ rất vui lòng.

Bên cạnh đó, bên còn lại thì kịch liệt phản đối với lý do đơn giản - Alex. Alex vốn là TikToker thế hệ đầu, nổi cùng thời với những thần tượng mạng khác. Anh chàng cũng đồng sáng lập nên Hype House - 1 nhóm những tài năng trẻ TikTok như cặp chị em nhà D’Amelio, Addison Rae, Tony Lopez, Chase Hudson… Anh còn tham gia show thực thế Hype House, nơi ghi lại cuộc sống của những người làm sáng tạo nội dung trên TikTok.



Alex thời còn là thành viên của Hype House - nhóm TikToker trẻ chỉ biết nhảy để kiếm tiền

Điều khiến anh chàng bị ghét bỏ bởi chính quá khứ làm TikToker, chỉ biết nhảy nhót uốn éo đến “nổi da gà” mà TikToker nào cùng thời cũng nhận nhiều gạch đá vì cùng lý do. Alex thời điểm đó bị mỉa mai là bất tài, “hám fame”, nổi tiếng không nhờ gì cả. Show Hype House thì trở thành trò cười trên MXH vì chỉ là tổ hợp những con người sống nhờ lượt xem và sự chú ý, làm trò và tạo nét qua ống kính trong 1 ngày. Hype House kết thúc sau mùa đầu tiên vì flop thê thảm, khi thời đại TikToker chỉ biết nhảy đã thoái trào.

Nay trở thành ca sĩ để bỏ lại quá khứ sau lưng, Alex vẫn chưa thể lấy lại thiện cảm từ số đông khán giả khi nhiều người vẫn coi anh là “gà công nghiệp” từ “trang trại TikTok”. Hơn thế nữa, việc Ordinary chễm chệ ngôi vương Billboard Hot 100 cũng là cái gai đối với không ít người. Bởi lẽ, ca khúc bị đánh giá là nhạt nhẽo, giai điệu pop-rock nhẹ gây buồn ngủ và theo 1 công thức lặp lại ở nhiều nhạc phẩm khác.



Nay Alex đã trở thành ca sĩ thực thụ nhưng chưa thực sự lấy lại thiện cảm từ số đông khán giả

Ngày ấn định phát hành và ca khúc sẽ được ra mắt dưới dạng gì vẫn đang là 1 ẩn số. Bên cạnh những phản ứng tích cực, nhiều người lo ngại việc vắt tay với cái tên gây tranh cãi như Alex có thể sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến Rosé.