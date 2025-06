LyLy tung luôn MV mới với DANMY, tâm thư gây hoang mang chỉ là chiêu trò?

Tối 29/6 - chỉ 1 ngày sau khi tập 5 Em Xinh Say Hi lên sóng, LyLy ra MV Em Không Trách Anh Đâu, kết hợp với DANMY. LyLy và DANMY là bộ đôi cùng cảnh ngộ, cùng team We Belong Together của Miu Lê ở Live Stage 2 rồi cùng nhau nắm tay ra về. Việc LyLy bị loại gây tranh cãi trái chiều trên MXH, người cảm thấy tiếc nuối vì bỏ lỡ tài năng sáng tác - biểu diễn tốt; người thì cho rằng LyLy bị loại là đúng vì cá tính nhạt nhoà. Đang là tâm điểm chú ý, việc ra nhạc được coi là sự tính toán có chủ đích của cả LyLy và DANMY.

LyLy ft. DANMY - Em Không Trách Anh Đâu

Em Không Trách Anh Đâu là 1 bản nhạc buồn, có giai điệu pop kết hợp rap theo công thức khá phổ biến. LyLy thể hiện sự mệt mỏi, muốn chấm dứt mối quan hệ đã không còn cứu vãn được. Về phần MV, LyLy và DANMY diễn xuất trong cốt truyện đơn giản, làm bật lên chuyện tình bế tắc cần được giải thoát. LyLy là nữ chính. DANMY là người bạn bên cạnh giúp LyLy vượt qua biến cố tình cảm. Mọi thứ được chuẩn bị vừa đủ, bám sát nội dung của bài hát.

LyLy thể hiện sự mệt mỏi, muốn chấm dứt mối quan hệ đã không còn cứu vãn được

LyLy và DANMY thân thiết

Đáng chú ý, MV Em Không Trách Anh Đâu có 1 đoạn trùng với bức thư LyLy đăng trong broadcast tối 28/6 - ngay sau khi kết quả loại trừ Live Stage 2 được công bố. Nữ ca sĩ viết “Em mệt rồi. Điều gì đến rồi sẽ đến thôi. Thời gian qua nặng nề quá. Ở đây ngột ngạt quá. Em muốn đi đâu đó thật xa…” Gắn với ngữ cảnh vừa bị loại, bức thư của LyLy không khỏi dấy lên đồn đoán, rằng cuộc cạnh tranh tại Em Xinh khiến cô cảm thấy tiêu cực, bất mãn.

Dòng trạng thái này của LyLy chỉ là 1 phần trong MV mới

Nhưng hiện thì đã có lời giải. Dòng trạng thái này của LyLy chỉ là 1 phần trong ca khúc mới. Em Xinh Say Hi được ghi hình từ trước, do đó chắc chắn LyLy và ekip đã lên kế hoạch để “thả hint” đúng thời điểm khán giả quan tâm mình nhất. Hành trình Em Xinh khép lại, LyLy lập tức ra sản phẩm mới. Đây là 1 chiến lược khá khôn ngoan, tận dụng được sức nóng sẵn có.

Bài hát này vẫn “cộp mác” màu sắc vốn có của LyLy

Tuy nhiên, điều này cũng khiến LyLy vấp phải nhiều lời tranh cãi rằng nữ ca sĩ chiêu trò, cố tình nghiêm trọng hoá vấn đề để PR sản phẩm mới. Có thông tin rằng, Em Không Trách Anh Đâu vốn là 1 demo cho Em Xinh Say Hi nhưng không được chọn. Bài hát này vẫn “cộp mác” màu sắc vốn có của LyLy. Nhiều người cho rằng LyLy vẫn chưa thực sự bứt phá ở lần comeback này, thậm chí giai điệu ca khúc khá ngang và nhạt nhoà.

Là nhạc sĩ tạo hit cho nhiều người, nhưng chính cô vẫn loay hoay mỗi khi hát nhạc tự sáng tác

Mới đây nhất, ca khúc Sau Ngần Ấy Năm của LyLy sáng tác cho Hà Nhi còn lên top 1 trending. Là nhạc sĩ tạo hit cho nhiều người, nhưng chính cô vẫn loay hoay mỗi khi hát nhạc tự sáng tác. Đây là điều khán giả tiếc cho LyLy.

Ngô Lan Hương mang cả vũ trụ Em Xinh vào MV mới

Chủ nhân bản hit Đi Giữa Trời Rực Rỡ cũng chọn thời điểm comeback ngay sau khi vừa bị loại khỏi Em Xinh Say Hi. Ngô Lan Hương ra mắt MV Cám ơn, Cám ơn tối 29/6. Ngô Lan Hương phát huy khả năng sáng tác của mình. Trái hẳn với LyLy, ca khúc của Ngô Lan Hương có giai điệu tươi vui, kết hợp band nhạc ấn tượng. Bài hát sôi động, mang thông điệp tích cực, cổ vũ những cô gái hãy mạnh mẽ theo đuổi ước mơ và nói lời cám ơn với mọi cơ hội.

Ngô Lan Hương - MV Cám ơn, Cám ơn

Đáng chú ý, Ngô Lan Hương mời vào MV loạt Em Xinh trẻ, thân thiết với cô hậu chương trình. Ban nhạc của Ngô Lan Hương cũng chính là những người chị em Yeolan, Chi Xê, Hoàng Duyên, Juky San, Đào Tử A1J, MAIQUIIN, Muộii, Lyhan. Năng lượng tuổi trẻ của các cô gái khiến khán giả không thể rời mắt. Tình bạn, tinh thần tiến về phía trước của các Em Xinh làm fan ngưỡng mộ.

Ban nhạc Em Xinh của Ngô Lan Hương

Năng lượng tuổi trẻ của các cô gái khiến khán giả không thể rời mắt

Comeback với 1 sản phẩm chỉn chu từ âm nhạc đến phần nhìn, Ngô Lan Hương đã cho thấy Em Xinh có ý nghĩa như thế nào với mình. Dù dừng chân khá sớm, nhưng trên hết nữ ca sĩ đã có cho mình những người chị em sẵn sàng đồng hành. Đây là điều trân quý với Ngô Lan Hương.

LyLy và Ngô Lan Hương trở lại cùng lúc ngay sau khi bị loại ở Em Xinh

LyLy và Ngô Lan Hương trở lại cùng lúc ngay sau khi bị loại ở Em Xinh. Hai sản phẩm có màu sắc âm nhạc - câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Dù đi theo hướng nào, cả LyLy và Ngô Lan Hương đều tìm được cơ hội riêng cho mình. Sau vài giờ lên sóng, cả 2 MV Em Không Trách Anh Đâu và Cám ơn, Cám ơn đều khiến cư dân mạng thảo luận, nhưng lượt view vẫn chưa quá ấn tượng. Tính đến 8h sáng 30/6, MV của LyLy thu về hơn 231 nghìn lượt xem, trong khi Ngô Lan Hương khiêm tốn hơn với 61 nghìn lượt xem. Khán giả mong các Em Xinh sẽ có cơ hội bứt phá hơn, mang sản phẩm quảng bá đến nhiều người xem trong tương lai.