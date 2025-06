Tối 28/6, sự kiện ra mắt sản phẩm của 1 thương hiệu mỹ phẩm Việt Nam đã được tổ chức tại TTTM trong TP.HCM, thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Hàng loạt sao Vbiz đình đám góp mặt tại đây như Khánh Vân, Lương Thuỳ Linh, Quốc Anh, MiiNa, Hải Đăng Doo…

1 trong những gương mặt nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt nhất từ khán giả chính là Hải Đăng Doo. Diện lên mình bộ suit trắng nổi bật, Hải Đăng Doo toát lên phong thái đĩnh đạc nhưng không kém phần “bad boy”, visual điển trai sáng bừng thảm đỏ sự kiện.

Phần thể hiện của Hải Đăng Doo đang dấy lên tranh luận lớn

Anh chàng trình diễn 1 lượt 4 ca khúc là Mình Thấy Kết Nhau Là Yêu, Chuyện Chúng Ta Sau Này, Thiên Mệnh và Không Còn Em. Sự tự tin và khả năng kết nối khán giả của Hải Đăng Doo là 1 điểm cộng, nhưng nhân tố chính - giọng hát - thì anh chàng chưa làm được tốt.

Hải Đăng Doo hát nhưng âm thanh liên tục bị ngắt đoạn nhỏ, không có sự liền mạch, nhất quán. Âm sắc cũng không đẹp nên phần thể hiện này tạo cảm giác như 1 rapper lấn sân sang mảng ca hát nhưng chưa được đào tạo chuyên sâu. Một số người còn cho rằng dù không nhảy nhót gì nhưng Hải Đăng Doo hát như cột hơi bị tắc nghẽn,

Nhiều fan cho rằng anh bị chiếc mic hại, chắc chắn có vấn đề với chất lượng hay âm lượng mic

MXH chia thành 2 luồng ý kiến trái chiều. 1 bên cho rằng Hải Đăng Doo cần trau dồi lại khả năng thanh nhạc hoặc chí ít là cách kiểm soát giọng hát, nhịp thở nếu muốn làm ca sĩ. Bên còn lại thì lên tiếng bênh vực, cho rằng anh bị chiếc mic hại, chắc chắn có vấn đề với chất lượng hay âm lượng mic.

Hải Đăng Doo khởi đầu sự nghiệp với tư cách là một TikToker nổi tiếng, sở hữu hơn 3,2 triệu lượt theo dõi. Tên tuổi của anh bắt đầu được biết đến rộng rãi qua loạt chương trình truyền hình như Tỏ Tình Hoàn Mỹ, Trời Sinh Một Cặp… Sở hữu ngoại hình ưa nhìn, giọng hát vừa đủ, Hải Đăng Doo từng được kỳ vọng sẽ lấn sân mạnh mẽ vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung những nghệ sĩ Gen Z hiện nay, anh đang dần chìm nghỉm giữa 1 Vpop sôi động, đa sắc.

Hải Đăng Doo khởi đầu sự nghiệp với tư cách là một TikToker nổi tiếng

Anh Trai Say Hi được xem là cơ hội lớn để Hải Đăng Doo bứt phá trên hành trình âm nhạc. Nhờ sân chơi này, anh thu hút thêm sự chú ý từ khán giả đại chúng và dần mở rộng lượng người hâm mộ. Dù vậy, chặng đường của Hải Đăng Doo tại Anh Trai Say Hi lại chưa để lại nhiều ấn tượng, dừng bước từ tập 8. Cả 3 vòng thi anh tham gia đều thuộc đội thua, với các tiết mục như Hút, You Had Me At Hello và Người Tình Của Nắng - những ca khúc không gây được nhiều tiếng vang hay lan tỏa mạnh trên mạng xã hội.

Anh Trai Say Hi được xem là cơ hội lớn để Hải Đăng Doo bứt phá trên hành trình âm nhạc nhưng anh chàng chưa để lại dấu ấn cá nhân

Hậu gameshow, Hải Đăng Doo phát hành vài ca khúc như Không Còn Em, Tình Yêu Vô Giá nhưng không tạo được chút bọt sóng nào, lượng view thì không mấy khả quan.