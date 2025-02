Ngày 8/2 vừa qua, SEVENTEEN đã hoàn thành đêm diễn đầu tiên thuộc tour 17 Is Right Here tại Jakarta, Indonesia. Đây là lần đầu nhóm nam triệu bản quay lại Jakarta sau 2 hơn năm kể từ concert trước đó - Be The Sun năm 2022. SEVENTEEN diễn suốt 4 tiếng đồng hồ trong thời tiết ẩm nóng, để lại nhiều khoảnh khắc bùng nổ, khó quên cùng người hâm mộ.

Với fan Việt, khoảnh khắc phấn khích nhất là khi các thành viên SEVENTEEN cover ca khúc Không Sao Cả của rapper 7dnight trên sân khấu.

Concert hôm 8/2 tại Jakarta của SEVENTEEN

Hậu Rap Việt mùa 4, rapper đội BigDaddy là người sở hữu ca khúc viral nhất, tạo nên cơn sốt toàn châu Á. Phân đoạn “Gwenchana” của 7dnight được hàng loạt idol hàng đầu “đu trend” như Karina (aespa), Jeon Somi, các thành viên TWS, ZB1, BOYNEXTDOOR, ATEEZ, NCT,... 7dnight tạo nên hiện tượng tại Hàn Quốc, hot không kém See Tình, 2 Phút Hơn đã từng. Thậm chí, ca khúc này còn lọt top Viral Spotify Hàn Quốc và BXH viral của TikTok, “chung mâm” với các sao lớn quốc tế.

SEVENTEEN trực tiếp hát luôn phân đoạn “Gwenchana”, ngân nga giai điệu Không Sao Cả cho Hoshi nhảy cover

SEVENTEEN hát nhạc Việt trước gần 40 nghìn người

Hoshi gây sốt vì quá đáng yêu

SEVENTEEN cũng không ngoại lệ. Trước gần 40 nghìn người ở sân vận động quốc tế Jakarta, SEVENTEEN trực tiếp hát luôn phân đoạn “Gwenchana”, ngân nga giai điệu Không Sao Cả cho Hoshi - trưởng nhóm biểu diễn nhảy cover. Biểu cảm hài hước, đáng yêu của “anh hổ” Hoshi làm fan nức nở không thôi. SEVENTEEN không chỉ hào hứng “đu trend”, mà còn thực sự yêu thích và thuộc làu làu đoạn nhạc viral đến từ Việt Nam.

Vernon "đu trend" từ buổi tổng duyệt

Người nhiệt huyết nhất là DK, video đu trend đăng trên kênh của SEVENTEEN thu về 5 triệu lượt xem

Tại buổi tổng duyệt cùng chiều, ca khúc này đã được em áp út Vernon nhảy cho fan xem. Trước đó, DK - main vocal của SEVENTEEN đích thân quay trend “Gwenchana”, đăng tải trên kênh TikTok của nhóm thu về hơn 5 triệu lượt xem và bão bình luận từ fan Việt.

Joshua nhận nón lá từ fan Việt ở concert Bulacan, Philippines

Vernon thích thú

Mỹ nam vạn người mê Mingyu hoá "rể Việt"

Đây không phải lần đầu SEVENTEEN thể hiện sự hào hứng với Việt Nam. Trong concert ở Philippines đầu tháng 1 năm nay, SEVENTEEN nhận nón lá từ fan Việt, đội luôn trên sân khấu. Joshua, Mingyu và Vernon khoe visual vạn người mê cùng món quà đặc biệt này. Vernon còn yêu thích nón lá tới độ mang vào trong hậu trường, đội khi chụp ảnh cùng cả nhóm.

Vernon còn đội nón lá trong ảnh chung cả nhóm, SEVENTEEN có tất cả có tất cả - chỉ thiếu một concert ở Việt Nam

Loạt khoảnh khắc đu trend nhạc Việt, đội nón lá xinh yêu khiến dân tình nhận luôn SEVENTEEN làm rể Việt, có tất cả chỉ thiếu một concert ở Việt Nam. Lần cuối SEVENTEEN đến Việt Nam là MAMA 2017. Với sự bùng nổ tên tuổi của SEVENTEEN những năm gần đây, nhóm tổ chức concert được săn đón trên toàn cầu, thậm chí “mở khoá” Nissan Nhật Bản, đón gần 150 nghìn khán giả cho 2 đêm diễn. Fan Việt không ngại “đi đu idol” ở nước ngoài, nhưng vẫn ước mong SEVENTEEN sẽ chính thức đặt chân đến Việt Nam, cùng với 1 concert quy mô hoành tráng.