Từng có 1 Erik loay hoay, “trồi sụt” suốt 2 năm

Nhắc đến giọng ca trẻ nhưng đã sớm thành công ở showbiz Việt, khó mà bỏ qua cái tên Erik. Lần đầu debut với tư cách là một mẩu của nhóm nam Monstar thuộc ST.319, Erik bùng nổ tên tuổi chỉ sau 1 ca khúc cá nhân đầu tay - Sau Tất Cả. Sở hữu giọng hát cảm xúc, da diết, Erik hợp với pop ballad ngay từ những ngày đầu cầm mic.

Nam ca sĩ đạt đến đỉnh cao sự nghiệp cùng loạt hit quốc dân là pop ballad như Chạm Đáy Nỗi Đau (191 triệu lượt xem), Em Không Sai Chúng Ta Sai (140 triệu lượt xem), Có Tất Cả Nhưng Thiếu Anh (109 triệu lượt xem),... Loạt ca khúc này được phát hành trong khoảng 2018 - 2020, đến nay vẫn giữ được sức sống lâu dài, là nhạc karaoke quen thuộc của đại đa số khán giả.

Erik được xem như một trong những "hoàng tử ballad" với số hit đáng gờm

Năm 2022, Erik bắt đầu mất nhiệt dù cho ra mắt 2 ca khúc ballad đúng thế mạnh. Đau Nhất Là Lặng Im và Chạy Về Khóc Với Anh không đạt được hiệu ứng như những màn comeback trước đó. Lúc này, TikTok lên ngôi, kéo theo trào lưu nhạc remix “nuốt chửng” bản gốc. Chạy Về Khóc Với Anh viral ở thời điểm đó, nhưng đa số là vì trend nhảy dựa trên 30 giây remix. Bắt đầu từ thời điểm này, Erik muốn chuyển mình.

Tháng 7/2023, giọng ca sinh năm 1997 phát hành E.P đầu tiên trong sự nghiệp mang tên <3RIK cùng MV chủ đề Xoa Đầu

Erik rất nỗ lực để thoát khỏi hình ảnh chàng trai hát pop ballad. Song, các sản phẩm này lại không tạo được hiệu ứng tốt như mong đợi. Tháng 7/2023, giọng ca sinh năm 1997 phát hành E.P đầu tiên trong sự nghiệp mang tên <3RIK. Các ca khúc đều không thu hút được khán giả. MV chủ đề Xoa Đầu vất vả leo hạng trên YouTube với lượng xem đáng thất vọng, đến hiện tại vẫn không nhiều người biết đến ca khúc này.

Erik ft. Phúc Du - Người Lạ Trong Danh Bạ

Trước E.P <3RIK, Erik phát hành MV Người Lạ Trong Danh Bạ. Phần âm nhạc mới mẻ, gợi nhớ chất RnB/Hip-hop hơi hướng Âu Mỹ kết hợp với rapper Phúc Du. Ra mắt cùng thời điểm Văn Mai Hương phát hành Mưa Tháng Sáu, ca khúc của Erik bị đồng nghiệp “đè bẹp”. Đáng nói, Mưa Tháng Sáu là một ca khúc ballad.

Nhưng với trường hợp của Erik, Anh Trai Say Hi là một trải nghiệm đáng thử, không hoàn toàn đưa anh khỏi “cái dớp” của chuỗi sản phẩm trồi sụt trước đó

Năm 2024, Erik tham gia Anh Trai Say Hi, đi tới cuối và góp mặt trong các sân khấu hot nhất như Ngáo Ngơ, Tình Đầu Quá Chén,... Chương trình là bệ phóng cho nhiều nghệ sĩ trẻ, có người còn vụt sáng thành sao. Nhưng với trường hợp của Erik, Anh Trai Say Hi là một trải nghiệm đáng thử, không hoàn toàn đưa anh khỏi “cái dớp” của chuỗi sản phẩm trồi sụt trước đó.

Erik còn lao đao vì tranh cãi hát live trong thời điểm “trồi sụt”

Trong suốt 3 năm, Erik loay hoay với định hướng của mình. Rời bỏ sở trường ballad, nỗ lực làm mới âm nhạc và hình ảnh nhưng chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng. Bởi lẽ, thể loại nhạc “trộn” và hình ảnh hơi hướng Kpop rất khó để thịnh hành ở thị trường Việt. 2 năm qua chứng kiến bão album đậm tính cá nhân đến từ dàn nghệ sĩ Gen Z, công thức “ăn theo” Kpop càng khó để gây dấu ấn trên thị trường.

Erik còn lao đao vì tranh cãi hát live trong thời điểm “trồi sụt” ấy. Loạt sân khấu của nam ca sĩ bị “bóc mẽ” hụt hơi, lạm dụng giọng mũi. Ồn ào này cũng trở thành tâm điểm tranh cãi lớn trong sự nghiệp âm nhạc của Erik.

Erik biết công thức để hit là hát ballad, nhưng vẫn muốn thử nghiệm những cái mới

Chưa kể, việc chứng kiến Hoà Minzy và Đức Phúc thành công với sản phẩm cá nhân trong 2 năm qua cũng là một áp lực vô hình, thôi thúc Erik phải làm mới chính mình. Trong một cuộc phỏng vấn với chúng tôi vào năm 2023, Erik chia sẻ bản thân anh biết công thức để hit là hát ballad, nhưng vẫn muốn thử nghiệm những cái mới. Đứng trước thành công của gia đình Hoa Dâm Bụt, Erik có cảm thấy áp lực, nhưng đây cũng là động lực để anh chàng tiếp tục theo đuổi định hướng của mình.



Chưa kể, việc chứng kiến Hoà Minzy và Đức Phúc thành công với sản phẩm cá nhân trong 2 năm qua cũng là một áp lực vô hình, thôi thúc Erik phải làm mới chính mình

Cú lội ngược dòng ngoạn mục

Ngày 6/2, Erik trở lại đường đua âm nhạc với MV Dù Cho Tận Thế. Đây cũng là ca khúc nhạc phim đình đám Bộ Tứ Báo Thủ của Trấn Thành, đã làm mưa làm gió MXH suốt thời gian qua. Tái xuất với ca khúc thuần ballad, Erik khiến dân tình choáng ngợp khi leo top #1 trending thần tốc - chỉ sau 5 tiếng. Và bấy nhiêu vẫn chưa đủ để nói về thành công bước đầu của Dù Cho Tận Thế.

MV Dù Cho Tận Thế - Erik

Sau đúng 24 giờ lên sóng, Dù Cho Tận Thế mang về tổng 3 triệu lượt xem trên YouTube, giữ vững phong độ #1 trending mảng âm nhạc. MV này còn lọt top 8 video được xem nhiều nhất trong 24 giờ qua, đứng top #67 video thịnh hành YouTube toàn cầu, #21 tại Úc. Xuất sắc hơn cả, MV Dù Cho Tận Thế còn leo lên #1 thịnh hành YouTube Việt Nam - bảng tổng sau hơn 1 ngày rưỡi ra mắt, view tăng nhanh chóng mặt.

Thành tích sau 24 giờ của Erik với Dù Cho Tận Thế

"All-kill" trận địa YouTube

Sáng 9/2, Dù Cho Tận Thế leo lên 66 bậc, góp mặt ở top #7 chart thịnh hành YouTube Music Toàn cầu, cạnh bên những ngôi sao quốc tế như Lisa, Rosé, BABYMONSTER, Lady Gaga,... Ở trận địa YouTube, hiện Erik đang nắm phần thắng, thậm chí vượt qua cả ca khúc Ánh Mắt Biết Cười của bộ đôi tạo hit Quang Hùng MasterD - Tăng Duy Tân.

Sáng 9/2, Dù Cho Tận Thế leo lên 66 bậc, góp mặt ở top #7 chart thịnh hành YouTube Music Toàn cầu

Về thứ hạng nhạc số, ca khúc debut ở hạng #8 Spotify Việt Nam, lọt top #28 Apple Music ngay trong ngày đầu phát hành. Ngoài ra, còn xếp hạng #4 iTunes và đứng top loạt BXH âm nhạc nội địa. Dù Cho Tận Thế trở thành chủ đề hot nhất mạng xã hội, cán mốc 1 triệu video sáng tạo và hơn 900 triệu lượt xem video dựa trên ca khúc. Erik nhận về cơn mưa lời khen từ khán giả, khi quay trở lại đúng sở trường ballad, trình bày ca khúc quá đỗi cảm động và hợp với không khí Valentine.

Erik có đủ công thức để biến Dù Cho Tận Thế trở thành sản phẩm được săn đón nhất hiện tại

Bài hát da diết, thông điệp tình yêu sâu sắc, giọng hát cảm xúc của Erik kết hợp với MV tiền tỷ được thực hiện bởi Đinh Hà Uyên Thư, sản phẩm này được đầu tư chỉn chu từ phần nhìn đến phần nghe. Erik còn “chơi lớn” mời đến dàn diễn viên chính Tiểu Vy, Quốc Anh, Thuỳ Tiên và dàn cameo khủng như Hoà Minzy, Đức Phúc, JSOL, Hùng Huỳnh, Hải Đăng Doo, Phạm Anh Duy. Cộng hưởng với độ hot đang có từ phim Bộ Tứ Báo Thủ, Erik có đủ công thức để biến Dù Cho Tận Thế trở thành sản phẩm được săn đón nhất hiện tại.

Erik tìm lại được động lực nhờ thành công của ca khúc mới nhất - Dù Cho Tận Thế

Trong 2 năm qua, Erik thử nghiệm với nhiều dòng nhạc, từ RnB đến pop dance sôi động nhưng không mấy ấn tượng, thậm chí bị nói là “mất nhiệt”. Dù Cho Tận Thế được coi như cú lội ngược dòng ngoạn mục, tái khẳng định vị thế của Erik trên thị trường. Trở lại với sở trường, Erik có ngay một cú nổ đủ để chứng minh, ballad đối với anh luôn là công thức bất bại.

Chung quy, thứ Erik hướng đến là sản phẩm chất lượng - chỉn chu cả phần nhìn lẫn phần nghe. Năm qua, bản thân Erik cũng tự trau dồi kỹ năng, nghiêm túc học thanh nhạc để cải thiện vấn đề còn tồn đọng. Và cuối cùng, Erik tìm lại được động lực nhờ thành công của ca khúc mới nhất - Dù Cho Tận Thế.