Ngày 7/2 vừa qua, chiếc cúp show âm nhạc Music Bank đã chính thức gọi tên Eunhyuk (Super Junior) và ca khúc Up N Down, đánh bại 6 cô gái IVE. Vườn bông nhà Starship đang là đối thủ mạnh nhất nhì “chảo lửa” Kpop đầu tháng 2 với tổng số 8 cúp show âm nhạc với ca khúc Rebel Heart. Do vậy, chiến thắng của Eunhyuk gây bất ngờ vô cùng, thậm chí chính chủ cũng không tin vào kết quả này.

Eunhyuk xuất sắc vượt mặt IVE, chiến thắng cúp Music Bank tuần này

Donghae cũng có mặt trên sân khấu để chúc mừng người anh em thân thiết. Đáng chú ý, nam idol còn giơ tấm bảng viết tay với dòng chữ: “Về hưu thôi.” Trước đó, trong lúc giao lưu với MC, Eunhyuk đã bật mí khi được hỏi dự định nếu giành được vị trí số 1 tuần này: “Nếu được hạng 1, anh sẽ về hưu.”

Eunhyuk tự tin tuyên bố sẽ nghỉ hưu nếu đạt hạng nhất Music Bank. Cầu được ước thấy, anh chàng giành được cúp show luôn

Pha tự huỷ này khiến anh chàng phải “chữa cháy” kịp thời trên sân khấu Music Core hôm 8/2. Kết thúc màn trình diễn, Eunhyuk khoe 1 bên lòng bàn tay viết “Nghỉ hưu”, bên còn lại viết “Làm lại nhé.” Điều này coi như “xí xoá” những gì mình từng nói ở Music Bank, tránh cảnh giải nghệ chỉ sau 12 ngfy debut.

Trước nguy cơ phải giải nghệ, Eunhyuk duyên dáng xí xoá hết lời hứa trước đó

Một số bình luận của netizen:

- Nghệ sĩ Kpop đầu tiên giải nghệ sau 12 ngày debut.

- Về hưu đổi nghệ danh rồi mình debut lại nha anh.

- Idol mới debut mà ra có 1 bài rồi giải nghệ luôn là dở lắm nha.

- Màn solo ngắn nhất lịch sử Kpop

- Chúc mừng anh đã quay vào ô “nghỉ hưu”.



Ngày 27/1, Eunhyuk lần đầu debut với tư cách nghệ sĩ solo, tung ra E.P Explorer. Ca khúc chủ đề Up N Down nhận về sự chú ý không nhỏ từ cộng đồng người hâm mộ Kpop.

Up N Down là ca khúc debut solo của Eunhyuk sau 20 năm hoạt động với Super Junior

Tháng 7/2023, Eunhyuk cùng Donghae và Kyuhyun quyết định không gia hạn hợp đồng với SM Entertainment, chính thức rời khỏi mái nhà chung sau hơn 20 năm gắn bó. Tuy nhiên, bộ 3 vẫn sẽ tham gia những hoạt chung với Super Junior.