Sơn Tùng M-TP: Đừng so sánh anh với những vì tinh tú

Dạo gần đây, MXH bỗng lan truyền một ca khúc nghe khá lạ tai của Sơn Tùng M-TP. Đặc biệt là câu “Đừng so sánh anh với những vì tinh tú; Em nói như thế đêm anh không thể đi ngủ; Anh chỉ có thế thôi sao; anh chỉ có thế thôi sao…; Anh còn muốn hơn tất cả những vệt sao sáng”. Dạo gần đây, cụm từ “vì tinh tú” bị biến thành trò cười gắn liền với nam ca sĩ tai tiếng Jack - J97. Tuy không hề liên quan, nhưng cả showbiz đã bị cư dân mạng kéo vào trò đùa “Nhìn lên trời thấy một vì tinh tú mang tên J97”.

Trong đó, Sơn Tùng là người bị “réo tên” nhiều nhất bởi sự trùng hợp: fandom của Sơn Tùng tên SKY - bầu trời. Do đó, khi Sơn Tùng hát “Đừng so sánh anh với những vì tinh tú”, cư dân mạng cảm thấy thú vị hơn bao giờ hết.

Đoạn demo đang được lan truyền của Sơn Tùng M-TP

Đáng chú ý nhất là câu: "Đừng so sánh anh với những vì tinh tú; Em nói như thế đêm anh không thể đi ngủ"

Thực chất, đoạn nhạc này thuộc ca khúc Truth - một demo Sơn Tùng không phát hành nhưng lưu hành rộng rãi trong cộng đồng fan từ hơn 10 năm trước. Truth cũng là bài nhạc hiếm hoi mà Sơn Tùng thể hiện khả năng rap melody. Demo này có phân đoạn “One... Bắt đầu sự hình thành của Ladykillah; Two... Bắt đầu sự hình thành của Young Pilots; Three... Sự kết hợp độc đáo đó đã xuất hiện cái tên M-M-TP M-M-M-TP” quen thuộc trong Không Phải Dạng Vừa Đâu.

Trước khi nổi tiếng, Sơn Tùng cũng từng lăn lộn ở giới underground, tập tành viết rap

Trước khi nổi tiếng, Sơn Tùng cũng từng lăn lộn ở giới underground, tập tành viết rap. Truth có phần lời khá ngô nghê, thể hiện cá tính của Sơn Tùng thời điểm mới vào nghề. Đáng nói, Sơn Tùng còn nhắc trực tiếp đến G-Dragon trong câu rap “Không phải Hiphop mà là nhạc Vpop; Kết quả là giờ tôi chơi được hết các loại nhạc đó khàn như T.O.P; Hay chua ngoa như G-D…”

Sơn Tùng còn nhắc trực tiếp đến G-Dragon trong demo hơn 10 năm tuổi - Truth

Vô tình viral trở lại, Truth hiện đang được người hâm mộ Sơn Tùng chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng video. Nghe lại demo Truth, các SKY cảm thấy phấn khích khi nhớ lại một khía cạnh rất lâu rồi không thấy của ngôi sao số 1 Vpop.