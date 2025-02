Taylor Swift bị chế giễu, Tổng thống Trump có hành động gây tranh cãi

Sáng 10/2 (theo giờ Việt Nam), sự kiện thể thao thường niên lớn nhất nước Mỹ Super Bowl đã diễn ra. Trận đấu bóng giữa 2 đội NFL Super Bowl 59 - Philadelphia Eagles và Kansas City Chiefs thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. Loạt sao nổi tiếng cũng đến Big Easy để tham dự Super Bowl 2025. Trong đó, chiếm trọn tâm điểm trên khán đài VIP của Super Bowl là Taylor Swift. Nữ ca sĩ ngồi cạnh cô em thân thiết Ice Spice, theo dõi trận đấu ủng hộ bạn trai Travis Kelce.

Nhan sắc xinh đẹp của nữ ca sĩ sinh năm 1989

Cũng tại đây, Taylor Swift có pha bị chế giễu viral toàn cầu. Taylor Swift bị đám đông người hâm mộ la ó khi hình ảnh của cô được chiếu trên màn hình lớn của sân vận động. Camera quay được phản ứng của Taylor Swift. Giọng ca Look What You Made Me Do liếc mắt, rồi quay sang chỗ khác cười mỉa. Đoạn video Taylor Swift có biểu cảm đáp trả hút hơn 6 triệu lượt xem. Hiện, từ khóa liên quan đến Taylor Swift tại Super Bowl 2025 cũng đang đứng top toàn cầu trên nền tảng X (Twitter).

Giọng ca Look What You Made Me Do liếc mắt, rồi quay sang chỗ khác cười mỉa khi bị la ó tại Super Bowl

Ngay sau khi khoảnh khắc này tạo bão toàn thế giới, Tổng thống Donald Trump nhấn đăng lại bài đăng có nội dung "Trump được mọi người hò reo trong khi Taylor Swift bị la ó. Thế giới đang được chữa lành". Động thái của Tổng thống Trump thu về hàng trăm nghìn lượt tiếp cận trên X. Cư dân mạng cho rằng, Tổng thống Trump đang "đá xoáy" nữ ca sĩ tóc vàng sau pha bị chế giễu sáng nay.

Donald Trump cùng con gái Ivanka và cháu ngoại tại Super Bowl 2025

Tuy nhiên động thái này cũng gây nên nhiều ý kiến trái chiều. Theo người xem trực tiếp, nguyên nhân Taylor Swift bị la ó là vì hình ảnh của cô được chiếu quá nhiều trên màn hình ở sân vận động, khiến khán giả không thể theo dõi trọn vẹn trận đấu. Ở cương vị như Donald Trump, đăng lại bài đăng có nội dung "đá xoáy" Taylor Swift không mấy phù hợp.

Mối quan hệ của Donald Trump và Taylor Swift như nước với lửa từ sau khi "Rắn chúa" lên tiếng ủng hộ Kamala Harris trong đợt tranh cử nước rút

Ở phía còn lại, nhiều ý kiến cảm thấy chuyện này hoàn toàn bình thường. Trước đến nay, Tổng thống Trump nổi tiếng là người thẳng tính, nghĩ gì nói nấy. Do đó, công chúng không còn quá xa lạ với việc Trump bày tỏ quan điểm, bất kể liên quan đến ai, nổi tiếng như thế nào. Chưa kể, mối quan hệ của Donald Trump và Taylor Swift vốn đã như nước với lửa, căng thẳng hơn từ sau khi "Rắn chúa" lên tiếng ủng hộ Kamala Harris trong đợt tranh cử nước rút. Đây không phải lần đầu Donald Trump va chạm với Taylor Swift và người hâm mộ cô nàng.