Super Bowl Halftime Show - show diễn giữa giờ nghỉ trong trận Chung kết Siêu cúp Bóng bầu dục nước Mỹ đã vượt xa khỏi khuôn khổ chương trình văn nghệ giải lao, mà trở thành một trong những sân khấu được mong đợi nhất nước Mỹ. Người được chọn là headliner cho sân khấu chỉ kéo dài vỏn vẹn 15 phút này là người có sức ảnh hưởng hàng đầu đến ngành công nghiệp âm nhạc thời điểm đó. Do đó, Super Bowl Halftime Show được xem là vinh dự không phải ngôi sao nào cũng có được, là niềm tự hào của các nghệ sĩ khi được trở thành người biểu diễn.



Sân khấu Super Bowl Halftime Show 2025 của Kendrick Lamar

8 giờ sáng 10/2/2025 (theo giờ Việt Nam), màn trình diễn được mong đợi nhất Super Bowl Halftime Show 2025 của Kendrick Lamar đã chính thức diễn ra. Tại lễ trao giải Grammy lần thứ 67 vừa qua, Kendrick Lamar là ngôi sao "thắng đậm" nhất với 5 kèn vàng mang về, gồm 2 hạng mục quan trọng Record of the Year và Song of the Year cho Not Like Us. Chiến thắng tại Grammy của Kendrick Lamar càng khiến sân khấu giữa giờ tại Super Bowl được trông đợi.

Kendrick Lamar xuất hiện choáng ngợp trên chiếc siêu xe

Tái hiện sân khấu biểu tượng Humble

Thiết kế sân khấu ấn tượng của Kendrick lại Super Bowl Halftime Show

Sân khấu được chia làm nhiều phần, xếp lớp cùng dàn vũ công khủng tạo nên hiệu ứng thị giác ấn tượng với 3 tone màu đỏ - xanh - trắng. Kendrick Lamar xuất hiện gây choáng trên nóc một chiếc siêu xe, dàn vũ công phụ hoạ nhịp nhàng theo giai điệu và đường dây di chuyển có chủ ý của siêu sao nhạc rap trên sân khấu.

Bài hát đầu tiên của Kendrick Lamar tại Super Bowl 2025 là một đoạn trích chưa phát hành. Kendrick Lamar mang đến buổi diễn giữa giờ màn kết hợp cả sự nghiệp - gói gọn trong 15 phút với setlist bao gồm 9 bài hát: Squabble Up; Humble; DNA; Man of the Garden; peakaboo; Luther; All the Stars; Not Like Us; tv off.

SZA là khách mời đặc biệt của Kendrick Lamar

Như đã giới thiệu trước đó, SZA là khách mời đặc biệt của Kendrick Lamar tại sân khấu này. Hai siêu sao cùng biểu diễn ca khúc đang làm mưa làm gió các BXH - Luther và All the Stars. Sự xuất hiện của SZA khiến dân tình phấn khích hơn bao giờ hết. Cả hai đã chiêu đãi khán giả bữa tiệc âm nhạc mãn nhĩ, trọn vẹn trải nghiệm nghe.

Kendrick Lamar đưa bài hát giúp anh thắng 5 giải Grammy lên sân khấu - Not Like Us, và không quên "cà khịa" Drake trước hàng triệu khán giả Mỹ đang theo dõi Super Bowl

Điểm nhấn của Kendrick Lamar tại Super Bowl năm nay không chỉ nằm ở SZA. Gần đến cuối set diễn, Kendrick Lamar đưa bài hát giúp anh thắng 5 giải Grammy lên sân khấu - Not Like Us, và không quên "cà khịa" Drake trước hàng triệu khán giả Mỹ đang theo dõi Super Bowl. "Tôi cũng muốn biểu diễn bài hát yêu thích của chúng nó lắm, cơ mà bạn biết đó, chúng nó thích kiện lắm" — Kendrick Lamar nói. Kendrick Lamar còn nhìn thẳng vào camera cười và kêu "Hey Drake".

Fan nhạc năm qua hẳn không xa lạ gì với màn "diss tạo nên lịch sử" giữa Drake và Kendrick Lamar. Cũng nhờ trận chiến này, mà Kendrick đại thắng Grammy lần thứ 67. Màn "cà khịa" không hồi kết giữa Kendrick Lamar với Drake khiến fan rap phấn khích vô cùng.

Sau khi Kendrick trình diễn giữa giờ, Super Bowl 2025 tiếp tục với những diễn biến gay cấn

Set diễn khép lại với tv off. Sau khi Kendrick trình diễn giữa giờ, Super Bowl 2025 tiếp tục với những diễn biến gay cấn. Sân khấu leo thẳng lên top tìm kiếm toàn cầu của nền tảng X. Người người nhà nhà đều đang "ngả mũ" trước màn trình diễn đầy tính nghệ thuật của siêu sao làng rap.