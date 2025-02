Sáng 10/2 (theo giờ Việt Nam), Super Bowl - Siêu cúp bóng bầu dục Mỹ đã chính thức diễn ra, thu hút hàng chục, hàng trăm triệu khán giả theo dõi. Đây là sự kiện thể thao thường niên được mong đợi nhất, là vòng loại cuối cùng giành chức vô địch của Giải bóng bầu dục Quốc gia. Ngoài những pha ghi bàn hay những khoảnh khắc thể thao gây nức lòng, đặc sản của đại sự kiện này chính là Super Bowl Halftime Show.

Super Bowl Halftime Show là show diễn giải trí giữa giờ của trận Chung kết. Nhờ lượng khán giả “siêu khủng”, được góp mặt tại đây là niềm vinh dự của mỗi nghệ sĩ. Năm nay, Kendrick Lamar trở thành cái tên tiếp theo ghi danh trên sân khấu huyền thoại này. Nam rapper mang đến liên khúc toàn hit như Squabbled Up, Humble, DNA, Not Like Us… với sự trợ giúp của “thánh hứa suông” SZA.



Kendrick Lamar trở thành nghệ sĩ tiếp theo trình diễn tại Super Bowl Halftime Show năm nay

Đáng chú ý, dân tình vô tình phát hiện sự xuất hiện bất ngờ của Serena Williams nhảy cùng dàn vũ công phụ hoa khi đến tiết mục Not Like Us. Dù chỉ chớp nhoáng vài giây nhưng “nữ hoàng quần vợt” vẫn khiến dân tình phát sốt. Bởi lẽ, Serena là tình cũ của Drake - nhân vật chính được Kendrick “bế” vào trong diss track Not Like Us. Việc mời tình cũ kỳ phùng địch thủ lên sân khấu hot nhất nước Mỹ như “cú tát thẳng mặt” dành cho Drake.

Serene William bất ngờ có mặt trên sân khấu của Kendrick, nhảy phụ hoạ cực bốc

Không chỉ vậy, khán giả dưới khán đời cũng hô vang “A Minor” (Trẻ vị thành niên). Kendrick từng đề cập tới hành vi liên quan tới trẻ vị thành niên của Drake trong Not Like Us. Trước đó, rapper lắm tài nhiều tật sinh năm 1986 cũng không ít lần dính cáo buộc tương tự.



Kendrick Lamar nhận được cơn mưa lời khen. Fan đều tấm tắc cho rằng anh chàng đã kết hợp tất cả mọi thứ có thể để diss Drake một cách thông minh. Serena Williams thì đang hot rần rần trên khắp trang MXH Mỹ. Một bộ phận netizen đang hóng từng nhất cử nhất động của Drake sau sân khấu này.

Kendrick Lamar đã có pha "xát muối" nhân 3 dành cho Drake

Cho ai chưa biết, Serena Williams và Drake từng có khoảng thời gian hẹn hò vào năm 2015. Tuy nhiên, cả 2 chưa bao giờ công khai mối quan hệ này trước công chúng và truyền thông, mặc cho nhiều đồn đoán giữa 2 ngôi sao đình đám.