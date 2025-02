Sáng 3/2 (theo giờ Việt Nam), Lễ Trao giải Grammy đã chính thức kết thúc, khép lại hành trình âm nhạc đầy sắc màu trong năm vừa qua. Dàn sao hàng đầu Hollywood thế giới tề tựu tại nơi đây để cùng chứng kiến những cá nhân được vinh danh nhờ những thành tựu, đóng góp nổi bật cho ngành công nghiệp âm nhạc thế giới. Ngay từ những giây phút đầu phát sóng, Grammy 2025 đã thu hút độ thảo luận cao “đỉnh nóc”, khán giả cùng nín thở chờ đợi từng hạng mục được xướng tên.



1 trong những nhân tố được chú ý nhất mùa năm nay là Kendrick Lamar khi anh trở thành nghệ sĩ “bội thu” nhất với 5 giải thưởng - đặc biệt chỉ với 1 mình bản hit Not Like Us. Not Like Us đồng thời cũng là ca khúc Hip-hop có nhiều kèn vàng nhất lịch sử Grammy gồm Song of the Year, Record of the Year, Best Rap Performance, Best Rap Song và Best Music Video. Đây là thành tích đáng ghi nhận vô cùng khi ván cờ được dự đoán sẽ có phần thắng nghiêng về hội “chị đẹp”.



Kendrick Lamar xuất sắc giành được 5 kèn vàng Grammy 2025

Người hâm mộ đùa rằng Kendrick Lamar xứng đáng là “vị cứu tinh” trấn yểm quả bom nổ chậm ở 2 hạng mục Song of the Year và Record of the Year. Lý do là bởi điểm chung giữa 2 hạng mục này đều là bị áp đảo bởi phái nữ. Kendrick Lamar là số ít ứng viên đối đầu với loạt “bóng hồng” gây bão năm qua gồm Taylor Swift, Beyoncé, Sabrina Carpenter, Billie Eilish, Charlie XCX và Chappell Roan.

Taylor Swift

Billie Eilish

Beyoncé

Các “brat con” là những fan “dĩ hòa vi quý” nên cũng không đáng lo ngại. Sabrina và Chappell đều sở hữu 2 hit lớn trong năm nay là Espresso và Good Luck, Babe dù đang là 2 gương mặt trẻ đang lên. Do vậy, fan 2 nhà cũng khá “chiến” trong cuộc đua giành Grammy. Beyoncé, “Ong Chúa” của nền nhac Pop, vẫn luôn là “con cưng Grammy” nên nhiều người cũng ngầm tin rằng kèn vàng sẽ thuộc về cô, mặc cho Cowboy Carter hút tranh cãi lớn. Taylor và Billie là 2 cái tên còn lại - cũng là 2 người có lượng fan “máu lửa” nhất, ngày đêm “gây war” tưng bừng trước Grammy tận vài tháng. Chính chiến thắng của Kendrick Lamar đã giúp hạ nhiệt “chảo lửa”, duy trì hòa bình chiến sự Grammy trên các trang MXH.

Charlie XCX

Sabrina Carpenter

Chappell Roan

Not Like Us nắm giữ 2 tuần No.1 trên BXH Billboard Hot 100 và đứng vị trí thứ 6 trên BXH kết niên của Billboard. Pitchfork - trang web đánh giá âm nhạc uy tín, gọi Not Like Us là sản phẩm âm nhạc xuất sắc thứ 3 kể từ khi thập niên 2020 bắt đầu. Not Like Us là diss track nhắm tới Drake giữa cuộc đấu tố qua lại giữa 2 rapper tài năng.

Not Like Us - Kendrick Lamar

Đáng chú ý, trong diss track Family Matters, Drake đã vạch trần bộ mặt vũ phu của Kendrick, đi sâu hơn vào những mặt tối trong cuộc sống hôn nhân với vị hôn thê Whitney Alford. Drake còn “đá xoáy” Kendrick được Grammy thiên vị với bar: “Kendrick just opened his mouth, somebody hand him a Grammy right now” (Kendrick mở miệng rồi kìa, ai đấy đưa hắn giải Grammy luôn đi nào.”

Drake và Kendrick Lamar có màn đụng độ gây chấn động làng nhạc rap hồi tháng 3 - 4 năm ngoái

Không biết tình cờ hay do “tổ độ” mà Kendrick “cao vía”, mang về không những 1 mà tận 5 kèn vàng Grammy 2025. Fan nhạc chỉ biết cười bò trước pha “phản chủ” của Drake, đồng thời vẫn chờ đợi lời đáp trả từ Drake đối với Not Like Us.