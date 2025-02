Sáng 3/2 (theo giờ địa phương), Lễ Trao giải Grammy đã chính thức diễn ra, quy tụ dàn ngôi sao đình đám nhất nhì làng nhạc thế giới tới tham dự. Sự kiện thường niên này được tổ chức bởi Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia nhằm ghi nhận những thành tựu, đóng góp nổi bật trong năm qua. Là chương trình âm nhạc danh giá nhất nhì thế giới, Grammy 2025 nghiễm nhiên có được sự chú ý của đông đảo khán giả đại chúng.

Vậy là hạng mục cuối cùng, cũng là 1 trong Big 4 - Album of the Year đã xướng tên Beyoncé và Cowboy Carter. Bài phát biểu của “Ong Chúa” cũng khép lại hành trình âm nhạc rực rỡ của các nghệ sĩ toàn thế giới năm vừa qua. Giữa bầu không khí ăn mừng, có 2 bóng hình đượm chút buồn rầu vì ra về “tay trắng”.

Kèn vàng Album of the Year của Beyoncé đã khép lại Grammy 2025

Taylor Swift và Billie Eilish đều là ứng cử viên sáng giá cho nhiều hạng mục, tuy nhiên, lại chỉ có thể đứng vỗ tay đồng nghiệp suốt 4 tiếng đồng hồ. Dân tình chợt phát hiện ra điểm chung không ngờ giữa 2 nghệ sĩ. Cả 2 đều là tuổi Tỵ: Taylor sinh năm 1989 con Billie sinh năm 2001. Sự thật trùng hợp này khiến cả 2 trở thành cặp chị em tuổi Tỵ “số nhọ” nhất Grammy 2025 khi trượt sạch toàn bộ đề cử vào đầu năm tuổi Tỵ.

Taylor Swift

và Billie EIlish đều trắng tay tại Grammy năm nay

Taylor Swift cùng Magaret Qualley phiêu theo tiết mục của Billie EIlish, phá tan tin đồn hiềm khích

Billie Eilish rinh về 7 đề cử Grammy năm nay gồm Best Dance Pop Recording, Best Pop Vocal Album, Best Pop Duo/Group, Best Pop Solo Performance, Song Of The Year, Album Of The Year và Record Of The Year.

Billie Eilish tái xuất làng nhạc với album Hit Me Hard And Soft sau 3 năm kể từ khi Happier Than Ever phát hành. Cả album được đánh giá là 1 thể thống nhất từ track đầu đến track cuối. Thời lượng, âm nhạc lẫn MV đều được yêu thích bởi đông đảo người hâm mộ. Đặc biệt, công tác quảng bá thông minh giúp từng bài hát đều có thể tỏa sáng thay vì tập trung vào bài hát chủ đề. B-side BIRDS OF A FEATHER bùng nổ bất ngờ, trở thành bản hit được stream nhiều nhất 2024 trên Spotify.

Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft

Taylor Swift mang về 6 đề cử tại các hạng mục gồm Album Of The Year, Record Of The Year, Song Of The Year, Best Music Video, Best Pop Vocal Album và Best Pop Duo/Group Performance.

Ngay từ khi “thả xích” The Tortured Poets Department, Taylor Swift đã nhận về vô số phản ứng trái chiều. 1 bên dành lời khen có cánh tốt chất lượng album, xuất sắc từ lyrics mỹ miều “hàn lâm” tới chất nhạc càng nghe càng thấm; Bên còn lại thì chê “Rắn Chúa” viết nhạc dài lê thê, không có tính replay lại. Tổng cộng 35 ca khúc đều không đọng lại gì nhiều, kể cả ca khúc chủ đề Fortnight. Tuy nhiên, album vẫn gặt hái nhiều thành công lớn, xô đổ nhiều kỷ lục. Taylor Swift vài năm gần đây đều mạnh ở mảng album nhưng nhạc số thì yếu hơn chút.