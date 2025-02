Sáng 3/2 (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải Grammy lần thứ 67 đã chính thức diễn ra. Grammy khép lại với loạt chiến thắng bùng nổ cho Kendrick Lamar và Beyoncé. Bên cạnh đó, bộ đôi Lady Gaga và Bruno Mars cũng mang về một kèn vàng cho siêu hit Die With a Smile ở hạng mục Màn trình diễn Pop nhóm/đôi xuất sắc nhất. Đáng chú ý, Lady Gaga còn phát luôn MV mới ngay trong thời lượng quảng cáo của Grammy 2025. MV Abracadabra , nằm trong album MAYHEM cũng được tung ra không lâu ngay sau đó.

MV Abracadabra - Lady Gaga

Như tuyên bố từ trước đó, MAYHEM là album mà Lady Gaga quay trở lại bản ngã "điên rồ" của mình như thời mới vào nghề. Abracadabra cũng không ngoại lệ. Ngay từ tựa đề là một câu thần chú, "vibe" thời thập niên 2010s đã toát lên mạnh mẽ. Ca khúc dance sôi động, với những quãng dồn dập cùng vũ đạo xập xình khiến dân tình liên tưởng ngay đến Lady Gaga thời còn tung hoành với The Fame. Nữ ca sĩ cũng không quên tô điểm thêm một chút màu sắc ma mị, quái đản thông qua biểu cảm, tạo hình.

Abracadabra không quay dựng câu chuyện cầu kỳ. Đây đơn giản là một MV vũ đạo cùng dàn vũ công hùng hậu. Biểu cảm Lady Gaga là trung tâm. Người hâm mộ cảm thấy hoài niệm khi xem MV này. Nhưng, với một sản phẩm có quá nhiều chất liệu từ quá khứ, Abracadabra không khỏi gây nên cảm giác cũ kỹ. Từ phần nghe đến nhìn, Lady Gaga như của gần 2 thập kỷ trước, chỉ là không... điên rồ bằng.

MV mới của Lady Gaga khiến khán giả chia ra nhiều luồng tranh luận. Người thích, kẻ hoài nghi. Là single mở đường cho album MAYHEM sẽ lên sóng ngày 7/3 tới, Abracadabra không khỏi khiến người ta tò mò về sức "phá đảo" của ngôi sao nhạc pop lần này. So với siêu hit Die With a Smile , đây là một sản phẩm hoàn toàn trái ngược. Die With a Smile thành công trên toàn cầu nhờ sự tinh giản và âm nhạc quá hay, thì Abracadabra có quá nhiều thứ cần bàn. Mà trên hết, giai điệu chưa vừa tai với toàn bộ đại chúng.

Năm 2024 có thể nói là một năm đáng nhớ của Lady Gaga khi về mảng âm nhạc, bản collab với Bruno Mars đại thành công. Từ những con số cho đến giải Grammy về tay, đều chứng minh sức hấp dẫn của ca khúc này. Nhưng bên cạnh đó, sự nghiệp điện ảnh lại "giật lùi" khi vai diễn trong Joker 2 bị đánh giá thấp. Thậm chí, bộ phim này bị "réo tên" ở Mâm xôi vàng - giải châm biếm những phim bị chê về chất lượng.