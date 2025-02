Kendrick Lamar có tiếp tục chỉ trích Drake tại Super Bowl Halftime Show?

Kể từ khi Kendrick Lamar được tuyên bố sẽ là nghệ sĩ biểu diễn cho sự kiện cực được quan tâm của nước Mỹ - Super Bowl Halftime Show - thì một cái tên khác cũng thường xuyên được đính kèm trong những tin tức liên quan là Drake. Và câu hỏi được đặt ra là Drake có tiếp tục bị Lamar mang ra chỉ trích trong sự kiện quan trọng này hay không?

Kendrick Lamar không sợ một chút tranh cãi nhưng NFL thì sợ. Vậy điều đó có thể diễn ra như thế nào trong chương trình giải lao vào Chủ Nhật của Super Bowl?

Một phần thú vị của một chương trình trực tiếp như NFL Halftime Show là chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra cho đến khi nó xảy ra, giống như khách mời bất ngờ năm 2024 của Usher hay thông báo mang thai của Rihanna. Nhưng cuộc chiến của Kendrick diễn ra giữa lúc anh và đối thủ Drake đang đấu khẩu rap.

Nếu chúng ta tin vào tin đồn, có vẻ như Kendrick có thể sẽ chơi bản nhạc chế nhạo Drake lớn nhất của mình là Not Like Us. Ca khúc này là phần thứ năm trong loạt bài hát chế nhạo rapper người Canada này. Bài hát cáo buộc Drake có hành vi ấu dâm và hành vi sai trái về tình dục, đã củng cố chiến thắng của anh trước Drake và phá vỡ một số kỷ lục của Spotify. Vào ngày hôm qua, Not Like Us đã giành chiến thắng đậm đà tại Lễ trao giải Grammy năm 2025 khi mang về giải Bài hát của năm và Bản thu âm của năm - một trong 3 giải lớn nhất của Grammy.

Nhưng bài hát và cả vụ việc cũng dẫn đến nhiều vụ kiện tụng. Drake đã kiện Universal Music Group và Spotify với cáo buộc họ đã hợp tác để thổi phồng mức độ phổ biến của bài hát và cáo buộc UMG vi phạm luật RICO. Sau đó, Drake đã đệ đơn kiện khác chống lại UMG vì tội phỉ báng và chuyển tiền cho iHeartRadio.

Dù kết quả ra sao, có lẽ chúng ta sẽ bất ngờ, nhưng không phải bất kỳ ai ở NFL cũng chịu được bất ngờ này - Andrew Mall, phó giáo sư âm nhạc tại Đại học Northeastern, nói với Northeastern Global News. Theo Andrew, ý tưởng rằng NFL sẽ đồng ý với điều gì đó mà họ có thể bị kiện - chẳng hạn như cho phép Kendrick cáo buộc Drake là kẻ ấu dâm - sẽ khá khó xảy ra.

"Kendrick sẽ không làm điều đó một phần vì quy mô, vũ đạo và quá trình sản xuất chương trình giữa giờ của Super Bowl phải được xác định rõ ràng" - Andrew Mall nói - "Tôi đoán là anh ấy không có cơ hội gây bất ngờ cho bất kỳ ai đang ở vị trí ra quyết định về những gì sẽ diễn ra trên sân khấu hoặc trên sân đấu".

Màn trình diễn Super Bowl LIX của Kendrick Lamar sẽ diễn ra vào ngày 9/2 (giờ Mỹ).