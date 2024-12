Sự trở lại của Kendrick Lamar tại Super Bowl Halftime Show 2025

Kendrick Lamar xác nhận sẽ đảm nhận vai trò nghệ sĩ chính trong Super Bowl 2025. Kendrick chia sẻ: "Nhạc rap vẫn luôn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ cho đến ngày nay. Và tôi sẽ có mặt ở New Orleans để chứng minh điều đó".

Kendrick Lamar sẽ "cầm trịch" Super Bowl Halftime Show 2025

Danh sách bài hát trong phần trình diễn Halftime của chủ nhân bản hit Not Like Us hiện vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, người hâm mộ kỳ vọng nam rapper sẽ biểu diễn các ca khúc nổi bật như: Humble, Swimming Pools, Poetic Justice và bản remix Bad Blood của Taylor Swift. Hiện chưa có thông tin xác nhận liệu Taylor có xuất hiện cùng Kendrick trên sân khấu Super Bowl hay không. Nếu ngôi sao nhạc pop tham gia biểu diễn, đây cũng không phải là lần đầu tiên nghệ sĩ chính biểu diễn cùng khách mời tại Super Bowl.

Vào năm 2022, Kendrick đã biểu diễn cùng Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent và Mary J. Blige trong buổi trình diễn hip-hop đầu tiên của sự kiện. Năm tiếp theo, Alicia Keys cũng đã góp mặt cùng Usher tại Super Bowl Halftime Show 2023 để trình diễn bản hit My Boo.

Chương trình Halftime Show của Super Bowl LIX sẽ diễn ra vào ngày 09/02/2025 tại Caesars Superdome ở New Orleans, Louisiana (Mỹ).