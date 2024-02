Usher mang đến Super Bowl 1 màn trình diễn chán đến buồn ngủ, đã vậy còn bị Taylor Swift - Beyoncé thi nhau giật spotlight!

Là một trong những sân khấu trình diễn được trông đợi nhất hành tinh vào mỗi năm - Super Bowl Halftime Show năm nay đón chào sự xuất hiện của Usher. Đây là một trong những Halftime Show có thời lượng dài nhất trong lịch sử của Super Bowl khi Usher trình diễn liên tiếp 15 phút với 11 ca khúc, có sự hỗ trợ của các nghệ sĩ khách mời như Alicia Keys, will.i.am, H.E.R, Lil John,...

Màn trình diễn tại Super Bowl của Usher

Usher xuất hiện đầy hứa hẹn với giai điệu ca khúc My Way, Caught Up, Love In This Club,... tuy nhiên sau đó bầu không khí trở nên tẻ nhạt khi anh chọn trình diễn các giai điệu có tiết tấu chậm rãi, không phù hợp với sự kiện sôi động như Super Bowl. Chưa dừng lại ở đó, sân khấu của Super Bowl Halftime Show năm nay cũng bị chỉ trích vì "dựng mà như không dựng", hệ thống đánh đèn và hiệu ứng cũng bị chê là tối không tôn lên được người nghệ sĩ.

Usher trình diễn cũng không nhiệt huyết, set list chán, sân khấu dàn dựng tệ,...

H.E.R xuất hiện cũng không thể "cứu nguy".

Usher cũng có màn cởi áo khoe body song cũng không "cứu vãn" được sân khấu Super Bowl.

Ngay cả phần xuất hiện của khách mời Alicia Keys cũng không giúp màn trình diễn có thêm sinh khí. Alicia Keys liên tục hát crack. Bên cạnh đó, phần tương tác có phần thân mật quá đà giữa Usher với Alicia Keys - người phụ nữ đã có chồng - cũng gây tranh cãi mạnh mẽ. Đặc biệt là khi ông xã của Alicia Keys - producer Swizz Beatz cùng các con - đang ở ngay dưới đám đông.

Ngay sau khi màn trình diễn lên sóng, màn trình diễn nhận về vô số lời chỉ trích từ khán giả khắp toàn cầu. Nhiều người sẵn sàng xếp sân khấu của Usher vào ngay top các màn trình diễn tệ nhất của Super Bowl. Nhiều khán giả cũng đề nghị các năm sau Super Bowl nên mời các nữ nghệ sĩ mới đủ "máu lửa" để khuấy động bầu không khí của Halftime Show chứ không nên là các nam nghệ sĩ nữa.

- Màn trình diễn tệ bậc nhất lịch sử Super Bowl, không thể tin vào mắt.

- Anh ta có xấu hổ khi ôm chặt Alicia Keys đến vậy không nhỉ?

- Sân khấu làm quá xấu, chuyện gì xảy ra với Super Bowl vậy?

Phần tương tác thân mật quá đà giữa Usher với Alicia Keys cũng gây tranh cãi.

Trong một diễn biến khác, MXH đều đồng loạt khẳng định dù không hề trình diễn nhưng Taylor Swift đã "cướp" spotlight của sân khấu Halftime Show chỉ bằng việc có mặt để cổ vũ cho đội Kansas City Chiefs cùng bạn trai Travis Kelce. Đội Chiefs cũng xuất sắc giành chiến thắng, lên ngôi vô địch mùa giải năm nay.

Cặp đôi Taylor - Travis quả thật vô cùng hạnh phúc khi nàng vừa ẵm Grammy chưa lâu thì đến lượt chàng lên ngôi vô địch Super Bowl cùng đồng đội!

Taylor Swift xuất hiện trên khán đài "gây bão"

Nụ hôn mừng chiến thắng giữa Taylor với Travis khiến truyền thông "chấn động".

Nếu vẫn chưa đủ cho vận xui của Usher thì Beyoncé cũng lựa chọn thời điểm diễn ra Super Bowl để "đánh úp" thông báo phần 2 của album Renaissance sẽ được ra mắt vào ngày 29/3, đi liền với 2 đĩa đơn mới Texas Hold' Em và 16 Carriages. Càng đăc biêt hơn khi Beyoncé xác nhận album lần này sẽ mang phong cách âm nhạc country - dòng nhạc hoàn toàn mới mẻ mà khán giả chưa từng được nghe từ "Ong Chúa".