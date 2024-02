Diễn ca khúc thắng Grammy tại Super Bowl nhưng Alicia Keys 4 lần bị crack giọng, bể ngay từ nốt cao đầu tiên!

Bất ngờ xuất hiện tại Super Bowl Halftime Show năm nay, Alicia Keys thể hiện lại ca khúc If I Ain't Got You nổi tiếng làm nên tên tuổi của nữ ca sĩ. Nhưng thay vì nâng tầm màn trình diễn bằng những nốt nhạc đầy cảm xúc, cô lại khiến cả khán đài “sượng trân” vì bể ngay nốt cao đầu tiên, cũng là một trong những phân đoạn ăn tiền nhất của bài hát.

Loạt cú crack của Alicia Keys trên sân khấu Super Bowl

Việc khán giả bất ngờ có lẽ cũng không khó giải thích, bởi lẽ, Alicia Keys từng giành giải Grammy nhờ chính ca khúc này cho hạng mục Màn trình diễn R&B của nữ ca sĩ xuất sắc nhất. Và xuyên suốt nhiều năm ca hát, Alicia gây tiếng vang nhờ giọng hát ổn định và những sân khấu vocal mượt mà, nội lực chiếm lấy hoàn toàn trái tim người nghe nhạc.

Nữ ca sĩ xuất hiện cùng chiếc đàn piano và bộ cánh đỏ ấn tượng

Nhiều fan cũng cho rằng có lẽ qua thời gian dài vắng bóng trong hoạt động âm nhạc đã khiến cho giọng hát cũng như kỹ thuật của nữ ca sĩ bị xuống cấp. Và trình diễn trên sân khấu của Super Bowl không hề giống như những studio trong nhà với điều kiện âm thanh lý tưởng mà yêu cầu rất nhiều về kỹ năng cũng như sức khỏe. Đó cũng chính là lý do những tên tuổi như Adele từng phải phân vân và từ chối trình diễn ở đây.

- Hát Oscar, Grammy còn may có 2 3 lần chứ Super Bowl cả đời hát được 1 lần là vinh hạnh lắm mà cô crack ngay note đầu chắc quê lắm.

- Bài hát đem lại cho Alicia Keys bao nhiêu kèn vàng mà nay nghe không ra luôn, sao giọng hát xuống cấp vậy?

- Lần đầu xem Super Bowl 2023 ta nói Rihanna hát đã tai xem đã mắt dễ sợ, năm này không hợp gu mình. Sân khấu Super Bowl của Lady Gaga năm 2017 vẫn là đỉnh nhất trong 10 năm gần đây.

Alicia Keys là cái tên giành được nhiều giải thưởng Grammy danh giá

Tuy nhiên, vẫn có một số khán giả “bênh vực” Alicia Keys, cho rằng đây là một bài hát khó với nhiều nốt treo cao chênh vênh. Nữ ca sĩ vẫn cực kỳ chuyên nghiệp bởi ít nhất là cô vẫn bình tĩnh và thần thái, xử lý tiếp nửa sau của bài hát và phiêu cùng Usher tới cuối phần của mình đúng tinh thần Super Bowl mà không để cho những nốt “crack” này làm xuống tinh thần.

Usher và Alicia Keys "thân mật" thể hiện ca khúc My Boo

Tuy vậy, phần tương tác có phần thân mật quá đà giữa Usher và Alicia Keys cũng gây tranh cãi mạnh mẽ. Bởi nữ ca sĩ vốn là người phụ nữ đã có chồng, và ông xã của cô - producer Swizz Beatz cùng các con cũng đang ở ngay dưới đám đông quan sát màn trình diễn “bốc lửa” của hai nghệ sĩ trên sân khấu.