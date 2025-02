Tham gia Anh Trai Say Hi, Dương Domic vụt sáng thành sao sau 1 đêm. Nam ca sĩ trẻ không những ghi điểm nhờ tài năng nghệ thuật mà còn nhờ tính cách hài hước, dễ thương. Hậu chương trình, Dương Domic có cho mình bản hit Mất Kết Nối, thuộc E.P Dữ Liệu Quỷ. Dù đã phát hành nhiều tháng trước nhưng ca khúc vẫn “ăn nên làm ra”, đạt nhiều tích nổi bật. Có thể nói, Dương Domic là gương mặt bứt phá nhất Anh Trai Say Hi.

Dương Domic là gương mặt bứt phá nhất show Anh Trai Say Hi

Danh tiếng ngày càng đi lên, đồng nghĩa Dương Domic ngày càng “đắt show”, chạy job liên tục. Ngày 4/2 vừa qua, anh chàng được mời tham dự buổi tiệc sinh nhật riêng tư của Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội FC. Tại đây, anh chàng song ca với hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - bà xã Đỗ Vinh Quang.

Dương Domic hát cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tại bữa tiệc sinh nhật riêng tư Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội FC (Nguồn: Threads)

Đứng bên cạnh nàng dâu hào môn, Dương Domic vẫn tự tin trình diễn, biểu cảm vui vẻ, tự nhiên vô cùng dễ thương. Đáng chú ý, anh chàng còn thể hiện ca khúc Mất Kết Nối cùng Đỗ Vinh Quang. Cả 2 cùng khoe giọng trên giai điệu bắt tai, chia bè hỗ trợ nhau cực ăn ý. Điều bất ngờ nhất là vị Chủ tịch thuộc lòng cả ca khúc, hát trọn vẹn không bỏ sót 1 câu nào.

Song ca cùng Đỗ Vinh Quang, Dương Domic vẫn tràn đầy sự tự tin và năng lượng

Anh chàng vinh dự được đứng hát cùng Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội FC

Sự xuất hiện của Dương Domic tại bữa tiệc sinh nhật Đỗ Vinh Quang khiến người hâm mộ lấy làm thích thú. Mọi người khen ngợi khí chất sáng bừng của 1 ca sĩ trẻ triển vọng, đứng cạnh cặp đôi hào môn vẫn không hề bị lu mờ. Ngoài ra, việc xuất hiện của Dương Domic tại tiệc bí mật của Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội khiến ai nấy đều tò mò thông tin về giá cát xê của nam ca sĩ. Là một trong những Anh Trai hot nhất sau show Say Hi, chắc chắn cát xê của Dương Domic tăng đáng kể.