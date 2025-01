Ngày 23/1/2025 – IFPI (Liên đoàn Công nghiệp Ghi âm Quốc tế) đã công bố ra mắt Bảng Xếp Hạng Chính Thức tại Việt Nam (The Official Vietnam Chart), lần đầu tiên mang đến Việt Nam bảng xếp hạng âm nhạc chính thức hàng tuần được hậu thuẫn bởi ngành công nghiệp ghi âm. Theo đó, top 20 của The Official Vietnam Chart sẽ được công bố vào thứ Ba hàng tuần, giới thiệu những ca khúc được yêu thích nhất từ các nghệ sĩ trong nước và quốc tế dựa trên lượng phát trực tuyến (stream) trên tất cả các nền tảng lớn.

IFPI vừa ra mắt Bảng Xếp Hạng Chính Thức tại Việt Nam (The Official Vietnam Chart), là bảng xếp hạng âm nhạc chính thức hàng tuần được hậu thuẫn bởi ngành công nghiệp ghi âm

The Official Vietnam Chart sẽ xuất hiện cùng với các BXH chính thức cho năm thị trường Đông Nam Á khác tại trang web Bảng Xếp Hạng Chính Thức tại Đông Nam Á. Thông qua các kênh truyền thông xã hội liên quan trên Instagram và Facebook, tạo điều kiện để người hâm mộ tiếp cận với các ca khúc đang thịnh hành và các nghệ sĩ mới nổi trong khu vực.

Việc ra đời một BXH uy tín, dữ liệu được tổng hợp bởi Liên đoàn Công nghiệp Ghi âm Quốc tế ngay tại Việt Nam là tín hiệu tích cực cho sự phát triển của ngành công nghiệp âm nhạc. Nhất là khi, thị trường nội địa đang thiếu 1 BXH tổng quan, phản ánh đúng xu hướng và mức độ đón nhận của khán giả đại chúng với 1 sản phẩm, nghệ sĩ.

Trong tuần đầu tiên của The Official Vietnam Chart, Mất Kết Nối của Dương Domic vinh dự trở thành bài hát đầu tiên giành vị trí số 1

Trong tuần đầu tiên của The Official Vietnam Chart, Mất Kết Nối của Dương Domic vinh dự trở thành bài hát đầu tiên giành vị trí số 1 trên bảng BXH. Tháng 11/2024, Dương Domic ra mắt E.P đầu tay Dữ Liệu Quý, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp. Sản phẩm ra mắt ngay trong thời điểm Dương Domic đang được chú ý nhờ Anh Trai Say Hi, loạt ca khúc của anh chàng lập tức gây sốt. Dương Domic "một bước thành sao". E.P Dữ Liệu Quý và ca khúc Mất Kết Nối "all-kill" mọi BXH âm nhạc uy tín tại Việt Nam, lọt top 1 trending YouTube âm nhạc, #1 Spotify, iTunes, Apple Music và loạt nền tảng nội địa.

Gần 3 tháng từ ngày phát hành, Mất Kết Nối của Dương Domic vẫn chưa hạ nhiệt. Stream tăng chóng mặt, ca khúc đã ra mắt ngoạn mục ở vị trí #1 của The Official Vietnam Chart, ngay trong tuần đầu tiên BXH này vận hành. Ngoài Mất Kết Nối, ca khúc Tràn Bộ Nhớ của Dương Domic cũng lọt BXH với thứ hạng #3. Bên cạnh Dương Domic, BXH tuần đầu tiên của The Official Vietnam Chart còn có sự xuất hiện của loạt ca khúc xu hướng hiện tại như Tái Sinh - Tùng Dương (#2), Đừng Làm Trái Tim Anh Đau - Sơn Tùng M-TP (#6), APT. - Rosé, Bruno Mars (#7), Exit Sign - HIEUTHUHAI, marzuz (#9), Phóng Zìn Zìn - Low G, tlinh (#10),...

Được hậu thuẫn bởi ngành công nghiệp ghi âm, The Official Vietnam Chart kết hợp lượng stream từ các nền tảng toàn cầu như Apple Music, Deezer, Spotify và YouTube. Các bảng xếp hạng được quản lý bởi IFPI và được xây dựng dựa trên dữ liệu do BMAT cung cấp, phù hợp với các nguyên tắc và phương pháp xếp hạng toàn cầu của IFPI. Do đó, kỷ lục Nghệ sĩ Việt đầu tiên đạt #1 The Official Vietnam Chart của Dương Domic càng khiến người hâm mộ nức nở tự hào.