Thời gian qua, tình hình phòng vé Việt dịp Tết Nguyên Đán trở nên sôi động hơn bao giờ hết trước màn đụng độ với 3 dự án điện ảnh Bộ Tứ Báo Thủ, Nụ Hôn Bạc Tỷ và Yêu Nhầm Bạn Thân. Tuy có Kaity Nguyễn - bảo chứng trăm tỷ tham gia nhưng Yêu Nhầm Bạn Thân nhanh chóng “hụt hơi”. Đường đua phim Tết chỉ còn lại Bộ Tứ Báo Thủ và Nụ Hôn Bạc Tỷ. Không chỉ cạnh tranh ở mảng doanh thu mà phần nhạc phim cũng thu hút sự quan tâm đông đảo của khán giả.



Nếu Bộ Tứ Báo Thủ có Chúng Ta Còn Ở Đó Không? và Dù Cho Tận Thế thì Nụ Hôn Bạc Tỷ không kém cạnh với Tiến Hay Lùi và Nỗi Buồn Em Đánh Rơi. Đặc biệt, Nỗi Buồn Em Đánh Rơi đánh dấu cột mốc tái xuất của Trà My Idol sau gần 8 năm ở ẩn. Chính vì vậy, người hâm mộ đặt sự kỳ vọng lớn vào nữ ca sĩ.



Trà My Idol bất ngờ tái xuất với bản OST Nụ Hôn Bạc Tỷ - Nỗi Buồn Em Đánh Rơi

Video được dựng đơn giản: lồng ghép cảnh quay ghi lại Trà My Idol thu âm ca khúc với từng đoạn phim Nụ Hôn Bạc Tỷ. Nữ ca sĩ mở đầu với âm lượng chậm rãi, du dương. Phần điệp khúc mở ra khi Trà My Idol dồn lực vào giọng hát hơn, tạo nên dynamic (cao trào) sâu lắng. Không phô diễn quá nhiều kỹ năng thanh nhạc phức tạp, Trà My Idol gửi gắm nỗi tiếc nuối day dứt qua chất giọng truyền cảm, pha chút luyến láy nhẹ nhàng, vừa đủ mà vẫn đong đầy cảm xúc. Giai điệu với lời hát sâu sắc, lắng đọng kết hợp với giọng hát của Trà My Idol khiến người xem phim phải rưng rưng xúc động.



Sau 8 năm, Trà My Idol vẫn duy trì được phong độ ca hát

Người hâm mộ dành cơn mưa lời khen tới màn thể hiện của Trà My Idol, cho rằng cô chưa hề đánh mất phong độ dù nhiều năm không ra nhạc. Đã lâu lắm rồi fan nhạc mới có thể nghe lại giọng hát của nữ ca sĩ kể từ khi bản hit Đừng Ai Nhắc Về Anh Ấy được tung ra. Tiện đây, netizen “order” gấp 1 bài hát mới từ phía Trà My Idol, yêu cầu trở lại làng nhạc Việt ngay và luôn.



Trưởng thành từ sân chơi Thần Tượng Việt Nam, Trà Idol “đóng đinh” trong mắt công chúng với hình ảnh nữ ca sĩ xinh đẹp với mái tóc tém cá tính. Cùng với màu giọng sáng và ấm, Trà My Idol dễ dàng khiến bản thân trở nên nổi bật giữa rừng sao đình đám. Cô để lại dấu ấn cá nhân riêng qua các ca khúc như Cần Lắm, Chuyện Ngày Hôm Qua, Chẳng Bao Giờ Yêu… Năm 2017, Trà My Idol bùng nổ với siêu hit Đừng Ai Nhắc Về Anh Ấy, kết hợp với “thánh sầu” Mr. Siro. Bài hát nhanh chóng tạo nên cơn sốt, trở thành “món ăn” quen thuộc tại các chầu karaoke suốt nhiều năm.



Đừng Ai Nhắc Về Anh Ấy là bản hit lớn của Vpop năm 2017

Cứ ngỡ sự nghiệp cầm mic sẽ bước sang trang mới thì Trà My Idol bất ngờ thông báo lên xe hoa với chồng đại gia. Cô từ bỏ ánh hào quang showbiz, làm hậu phương vững chắc cho gia đình. Tạm gác công việc ca hát sang một bên, Trà My Idol giờ đây trở thành “hot mom” trên MXH, chia sẻ cuộc sống đời thường bên cạnh chồng và 2 quý tử Harry và Hayden vô cùng ngọt ngào và dễ thương. Harry và Hayden cũng xây dựng cho mình lượng fan đông đảo vì tính cách lém lỉnh, đáng yêu.